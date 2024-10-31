Синдром "мертвых ягодиц": как выявить и предотвратить?

Синдром "мертвых ягодиц" или, как его называют медицинские специалисты, "ягодичная амнезия" только недавно стал предметом обсуждения. Хотя о проблемах с мышцами бедер и ягодиц из-за сидячего образа жизни врачи начали предупреждать гораздо раньше. Люди все больше времени проводят за компьютерами, в офисах, в автомобилях, и это оказывает пагубное влияние на состояние их мышц.

О причинах, последствиях и методах лечения злополучного синдрома "Клео.ру" рассказала Валерия Андреева, представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.





Что это за синдром и какие у него симптомы?

Первые упоминания о синдроме "мертвых ягодиц" появились в медицинской литературе в начале 2000-х годов. Врачи и физиотерапевты начали замечать, что многие пациенты, ведущие сидячий образ жизни, страдают от слабости ягодичных мышц. Это происходит из-за того, что при длительном сидении ягодицы "забывают" свою функцию и перестают активно включаться в движение. В результате другие мышцы, например, поясничные, берут на себя лишнюю нагрузку, что может привести к травмам и болям в спине.

Основной симптом синдрома "мертвых ягодиц" – это слабость или отсутствие активной работы ягодичных мышц при физической нагрузке. Человек может заметить, что даже при выполнении упражнений, которые должны нагружать ягодицы, нагрузка идет на другие мышцы – квадрицепсы, поясницу или подколенные сухожилия. Симптомы могут включать:

– Болезненные ощущения в пояснице, бедрах или коленях.

– Ощущение жесткости или слабости в нижней части тела.

– Проблемы с осанкой.

– Нарушения при ходьбе или беге.

Какие могут быть последствия?

Если синдром "мертвых ягодиц" не лечить, это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Например, к хроническим болям в пояснице и бедрах, развитию сколиоза или других нарушений осанки, риску травм других частей тела из-за неправильного распределения нагрузки или ограничению подвижности и снижению качества жизни.

Поэтому если вы заметили названные симптомы, стоит обратиться к врачу, особенно если они продолжаются длительное время. Диагностику и лечение этого синдрома проводят ортопеды и физиотерапевты. Они помогут определить состояние мышц и предложат программу реабилитации.

Причина "ягодичной амнезии" – только сидячий образ жизни?

Сидячий образ жизни – основная причина, но не единственная. Ягодичная амнезия может развиваться и у спортсменов, которые выполняют односторонние нагрузки. Например, бегуны или велосипедисты, часто не уделяют внимания развитию и растяжке ягодичных мышц, что также может привести к их слабости.

Активный образ жизни, пешие прогулки, пробежки или упражнения дома, могут существенно снизить риск развития синдрома "мертвых ягодиц". Но для поддержания здоровых и сильных ягодичных мышц недостаточно просто ходить. Нужны специальные упражнения, которые целенаправленно развивают и активизируют эту группу мышц.

Методы профилактики

Итак, если вы не хотите, чтобы вас настиг синдром "мертвых ягодиц", важно заниматься спортом или хотя бы выполнять упражнения дома. Эффективными в этом плане будут:

– Йога и пилатес. Оба вида помогают улучшить осанку и развивать гибкость и силу ягодичных мышц.

– Силовые тренировки. Упражнения с собственным весом или весами (приседания, становая тяга) отлично включают ягодицы в работу.

– Плавание. Активно задействует мышцы ног и бедер, помогая улучшить кровообращение и укрепить ягодицы.

– Аэробные тренировки. Бег, езда на велосипеде или тренировки на эллиптическом тренажере дают нужную нагрузку на ягодицы, не перегружая при этом остальные мышцы.

– Растяжка поможет предотвратить жесткость мышц.

И не забывайте о бытовой активности. Так, рекомендуется каждые 30 – 60 минут вставать и делать короткие упражнения, чтобы активизировать мышцы.

Синдром "мертвых ягодиц" – это распространенная проблема в современном мире, но при правильном подходе её можно предотвратить и вылечить. Главное – поддерживать активность, уделять внимание упражнениям для ягодичных мышц и заботиться о своем теле.



