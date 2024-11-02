6 фактов о пользе красного мяса, которые вы не знали

О том, нужно ли есть красное мясо, ведутся яростные споры. Онкологи предупреждают любителей барбекю об угрозе рака, диетологи просят ограничить жирное мясо, а тренеры настаивают на увеличении доли белка в рационе. Чем полезно красное мясо и как снизить возможные риски от его употребления рассказал специалист в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости, основатель "Вивион", Дмитрий Шабанов.

Наш организм способен идеально метаболизировать мясо

Наши предки тысячелетиями ели мясо. Иногда условия складывались так, что они не имели возможность питаться орехами и корешками потому, что в мерзлой земле все это не росло. Поэтому наш организм способен получать многие необходимые элементы из мяса и жира.

Богатый источник белка





В красном мясе содержится около 25 грамм белка на 100 грамм мяса. Это значит, что человеку достаточно от 200 до 400 грамм мяса, чтобы восполнить суточную потребность в белке.

Из мяса можно получить коллаген

Коллаген – важный элемент, составляющий основу соединительной ткани. Он нужен для эластичности и прочности кожи, связок, костей, сосудов, волос и ногтей. Больше всего коллагена содержится в костях животных, поэтому его можно получить из бульона. Кроме того стоит есть холодец и жесткие куски красного мяса – они тоже богаты коллагеном.

Содержит много нутриентов и минералов





В состав мяса входит липоевая кислота. Это соединение необходимо для кислородного метаболизма. Оно считается сильным антиоксидантом и улучшает регенерацию нервной ткани. Липоевая кислота обеспечивает повышенный расход глюкозы в крови, что приводит к высвобождению энергии.

Фосфор участвует в минерализации зубов и костей, а также помогает почкам фильтровать отходы. Креатин помогает мышцам получать больше энергии, что особенно важно при физических нагрузках. Также мясо является источником таких минералов, как кальций, калий, магний, натрий, хлор, сера.

Источник витаминов и микроэлементов

Красное мясо – один из немногочисленных источников витамина B12, который участвует во множестве процессов. Например, при синтезе ДНК и образовании эритроцитов. Красное мясо содержит витамин D3, нехватку которого мы особо остро ощущаем в зимний период. Кроме того, красное мясо богато на витамины РР, В1, В2, В5, В6, В9 и Е.

Содержится в нем и железо – его запасы нужно восполнять женщинам репродуктивного возраста. Цинк, содержащийся в красном мясе, необходим организму для создания новых клеток.

В сочетании с овощами приносит больше пользы





Лучше всего мясо усваивается с клетчаткой, т.е. с овощами. Красное мясо может провоцировать воспаления, но по данным новых исследований, в сочетании с авокадо этот недостаток нивелируется.

Даже жареное мясо полезно в небольших количествах

При жарке мяса происходит процесс гликирования при нагревании жира с белком, т.е. образуются канцерогены. Однако если есть один стейк в неделю, это не будет иметь негативных последствий. Небольшое количество токсинов и продуктов гликирования организм способен легко вывести. Колоректальный рак грозит тем, кто злоупотребляет жареным мясом, и ест его по три раза в день.

А вот переработанное мясо (колбаса, сосиски, копчености) есть не стоит. Там содержатся консерванты, красители и усилители вкуса, которые наносят вред нашему организму.

Кому не стоит есть красное мясо?

Есть люди, которые хуже усваивают мясо или какие-то его виды. Например, кто-то может не переваривать говядину или баранину из-за непереносимости определенных ферментов. Выяснить, как именно ваш организм реагирует на разные виды мяса, можно сделав тест на нутригеномику.

Как заменить красное мясо?

Те, кто не может или не хочет есть красное мясо, могут получить большинство полезных микроэлементов из курицы, рыбы, молочных продуктов и т.д. Вегетарианцам же стоит принимать витамины и аминокислоты, которые им сложно получить из растительной пищи.