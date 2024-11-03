Выгорание в бизнесе. Как найти баланс? Рассказывает опытный предприниматель

Предпринимательская деятельность связана с риском и напряженным трудом, а значит, и с высокой вероятностью стрессов. Что делать, если трудности бизнеса привели вас к выгоранию? Любая травмирующая ситуация, в том числе и эта, нередко вызывает желание все бросить и избавиться от источника негатива. Однако радикальные меры – не лучший выход. Прежде чем резко менять жизнь, необходимо понять, чем вызвано выгорание. О том, как поддержать себя в тяжелые времена и быстро вернуться в норму, рассказывает Лиана Давидян – предприниматель, наставник по бизнесу.





Как понять, что у вас выгорание?

Выгорание обусловлено не бизнесом как таковым, а вашим внутренним состоянием. Истинными причинами расстройства являются:

Отсутствие интереса к делу, переутомление, сокращение эффективности. Проблемы с распределением времени, высокие нагрузки, чрезмерная ответственность. Недостаток профессионализма. Сложные отношения в коллективе, трудности в общении, разногласия с окружением.

Выгорание часто выражается в эмоциональной нестабильности, цинизме, агрессивном поведении. Кроме того, человека могут беспокоить психосоматические проявления: плохой сон, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, гормональные сбои.

Что поможет восстановить равновесие и интерес к бизнесу?

Состояние выгорания, конечно, очень неприятно и требует коррекции. Какие шаги нужно предпринять?

Шаг 1. Честный разговор с собой





Чтобы нормализовать ситуацию, необходимо разобраться в себе и осознать, что вы действительно устали. Нельзя бездействовать, позволяя себе и дальше скатываться в пропасть выгорания.

Шаг 2. Перерыв в работе

Если причиной проблем действительно является бизнес, то нужно побыть наедине с собой, дать организму передышку, попытаться понять, что именно триггерит. Сбавить темп, отложить несрочные задачи и провести внутреннюю перезагрузку – всё этого помогает немного расслабиться и успокоиться. Это время стоит посвятить чтению, встречам с друзьями, прогулкам и другим приятным занятиям, помогающим именно вам. Убеждайте себя, что хороший бизнесмен – это здоровый и бодрый бизнесмен.

Шаг 3. Внутренний диалог.

В состоянии выгорания трудно сформулировать цели и построить планы на будущее. В данном случае рекомендуется пообщаться с виртуальным собеседником или записать свои мысли на бумаге. Так вы сможете ясно увидеть причины того, что происходит в душе. Внутри этого диалога разбивайте задачи на мелкие, даже микроскопические шаги и совершайте их. Хвалите себя за каждый пройденный мелкий шаг.

Шаг 4. Физические нагрузки





Это могут быть занятия спортом, например, ходьба или бег, танцы. Не зря говорят, что движение – это жизнь. Умеренная активность поможет облегчить психологическое состояние путем выработки определенных гормонов для борьбы со стрессом.

Шаг 5. Медицинская помощь

Абсолютно нормально обратиться к врачу, особенно если кризис усугубляется. Важно проконсультироваться с эндокринологом, чтобы исключить развитие гормонального дисбаланса. Именно он нередко становится первопричиной выгорания, мешая человеку справиться с расстройством. Невролог поможет нормализовать сон и общее состояние, так как в состоянии стресса резко снижаются когнитивные способности, что ещё больше усугубляет стресс. Витамины, грамотно подобранные БАДы хорошо помогают справиться с ним.

Шаг 6. Помощь родных, коллег, друзей

Обязательно посоветуйтесь со старшими родственниками или знакомыми. Если кто-то из близких пережил выгорание, его опыт может оказаться полезным для вас. Предупредите о своем состоянии коллег и партнеров, попросите у них поддержки, объясните, что вы на грани срыва. Смягчение рабочего режима иногда помогает преодолеть психологический кризис.

Шаг 7. Общение с животными

Вспомните, сколько тепла и любви приносят нам домашние питомцы. Забота о них позитивно влияет не только на физическое здоровье, но и на настроение. Такая «терапия» способствует снятию стресса и активизирует синтез гормонов радости.

Профилактика – лучший способ борьбы с эмоциональным выгоранием





Важно не ждать последствий, а начинать действовать еще до появления первых симптомов. Что же делать, чтобы свести риски к минимуму? Понятно, что от стрессов никуда не денешься, никто не сможет их избежать. Большинство людей хотя бы раз в жизни чувствовали дискомфорт, связанный с выгоранием.

Поэтому следует заботиться о себе, всегда помнить о своих интересах, о важности здорового режима, полноценного сна и качественного питания. Обязательно выделяйте время для занятий, которые приносят вам удовольствие, учитесь управлять эмоциями, правильно дышать, подберите подходящие техники релаксации.

Универсального рецепта не существует, потому что каждый из нас уникален. Одним помогают поездки за рулем по ночному городу, другим – любимая музыка, третьим – пение в полный голос. Главное – не попасть под разрушительное влияние стресса, уберечь себя от опасностей, которые приносит психоэмоциональное напряжение.

Чувствуете, что теряете интерес к бизнесу и скоро дойдете до критической точки? Не стоит надеяться на чудо и думать, что выгорание вас не коснется. В такие моменты стоит отложить выполнение профессиональных задач, оценить свои внутренние резервы и сделать выводы.