Думаю, ни для кого не секрет, что столицей мирового кинематографа считается Голливуд, который является районом Лос-Анджелеса.

Здесь находятся все знаменитые американские киностудии: Universal Pictures, Paramount, 20th Century Fox и множество других. Именно здесь, в Голливуде, родились такие шедевры, как «Титаник», «Бэтмен», «Парк Юрского периода», перечислять можно до бесконечности.

Сюда тянутся люди со всех уголков планеты, чтобы осуществить «Голливудскую мечту» - стать знаменитым актёром или актрисой, продюсером или режиссёром. Главное, чтобы платили много денег, чтобы лицо мелькало повсюду: на обложках журналов, на афишах, на рекламных щитках. И, естественно, чтобы всюду окружали толпы поклонников и папарацци. Само собой, редкие единицы из тысяч желающих действительно всё это получают. Остальные же, в лучшем случае, становятся либо персонажами массовки во второсортных фильмах. Либо вообще остаются не у дел.

Этим небольшим лирическим вступлением я подвожу вас к статье о том, как я сама побывала в Голливуде. Уже около двух лет назад, когда я впервые прилетела в Лос-Анджелес, мне хотелось ВСЁ и СРАЗУ. Было желание обойти весь Лос-Анджелес, посмотреть все достопримечательности, окунуться с головой в жизнь этого странного и такого противоречивого города. Естественно, во времени я была ограничена, да и в средствах тоже (а Калифорния, надо сказать, штат не из дешёвых, здесь все интересности стоят весьма прилично, особенно с учётом нынешнего курса рубля). Поэтому пришлось делать нелёгкий выбор среди невероятного множества развлечений.

Единственным местом, в которое я пошла безо всяких раздумий, была студия «Warner Brothers». Находится она в небольшом живописном городке Бёрбанк (Burbank), совсем рядом с Лос-Анджелесом.

Билет в студию стоил в то время 60 долларов. Причём просто как праздный посетитель сюда прийти нельзя, можно было только заказать экскурсионный тур. Если честно, сначала меня это немного смутило. Я с детства терпеть не могу экскурсии, всё это ассоциируется у меня исключительно с долгим стоянием в музее, когда тётенька нудно и монотонно рассказывала что-то совсем неинтересное про картины или скульптуры. Когда я иду куда-то – будь то музей, дворец, незнакомый город, что угодно – я всегда наотрез отказываюсь от экскурсий и туров, всё предпочитаю узнавать и видеть самостоятельно. Но на студии Warner Brothers выбора не было – либо с экскурсией, либо никак. Пришлось выбирать экскурсионный тур. И я не то, что не пожалела о своём решении. Я безумна рада, что решилась на это!

Итак, начну по порядку

Нас посадили в маленький автобусик и повезли между съёмочными павильонами по улице.

В фургончике нас сидело человек 8, причём все из разных уголков планеты. Помимо нас, двоих русских ребят, здесь была семья из Филиппин, кто-то из Японии (или Китая), люди из Европы (не помню, из какой именно страны). На нашу маленькую разноязычную группу приходился один гид – девушка американка. Естественно, всё рассказывала и объясняла она на английском языке. Я неплохо говорю и понимаю по-английски, но до совершенства мне ооооочень далеко. Поэтому, конечно, понять всё, что рассказывала гид, не получилось. А жаль, потому что говорила она очень интересные вещи.

Нас долго возили по «улочкам» студии, показывая места, в которых снимались какие-то нашумевшие фильмы.

Если честно, большинство из них я не запомнила. В основном потому, что рассказывали про фильмы, которые я не смотрела.

Но что-то знакомое всё же встретила.

Вы смотрели сериал «Друзья»? Помните момент, который был в одном из первых сезонов, когда Фиби пыталась познакомиться со своим отцом? Нам показывали тот самый дом, у которого и снимались эти события.

Здесь же, на студии Warner Brothers, снимался сит-ком «Сайнфелд», который был одним из самых популярных телевизионных сериалов до выхода на экраны «Друзей». Основная часть сериала снималась в павильоне. А вот уличный сцены – здесь, на территории студии. Мы проезжали мимо мест, по которым, разговаривая и шутя, прогуливались герои сит-кома.

Потом нас стали заводить внутрь павильонов, в которых сейчас обустроено нечто, вроде музеев.

Один из павильонов посвящён супергеройской таматике.

Здесь стоит целая коллекция разных бэт-мобилей, которые использовались во время съёмок разных частей «Бэтмена». Тут же костюмы, оружие и другие прибамбасы, которыми пользовались персонажи из этих фильмов.

Больше всего экспонатов было посвящено фильму «Отряд самоубийц». В тот момент фильм ещё только-только начали крутить в кинотеатрах, поэтому это была своего рода рекламная кампания.

После этого нас повели в музейчик, посвящённый фильму «Гарри Поттер».

Здесь, опять же, костюмы главных героев, в которых они снимались для 1 части фильма. Поскольку я не являюсь ярым поклонником данной киноленты, запомнила далеко не всё, что там было выставлено.

Но мне понравилась интерактивность этих мини-музеев. В павильоне, посвящённом «Гарри Поттеру», можно было сесть на стул, надеть на себя двигающуюся шляпу, которая определяла человека в какой-нибудь из факультетов Хогвартса. Естественно, шляпа была не оригинальной (не та, что принимала участие в фильме). Но всё равно это было забавно. Кстати, меня шляпа определила в «Слизерин», на что мой муж сказал: «Я так и знал!».

После этого нас повели в место, ради которого я, собственно, так рвалась на эту экскурсию – на места съёмок моих любимейших сериалов.

Итак, «Теория большого взрыва»

Поскольку сериал снимается до сих пор, здесь всё оставили в том виде, в котором проходили съёмки последней на тот момент серии – интерьер комнаты Леонарда и Шелдона, звуковое и световое оборудование и прочее. К сожалению, нам строго-настрого запретили фотографировать в этом павильоне. Если честно, я не совсем понимаю, к чему такие предосторожности. Ведь сюда пускают посторонних людей, то есть нас. Значит, секретов здесь особо никаких нет. Съёмок в тот момент тоже не велось. Значит, мы не могли слить в интернет спойлеры. В общем, на неприятности нарываться не хотелось, поэтому пришлось убрать фотик подальше в сумку.

Вот, что интересного про съёмки этого знаменитого сит-кома мы узнали в тот день:

Съёмки проходят в присутствии живой аудитории. Закадровый смех, который вы слышите в сериале – это реальный смех зрителей. Мы сидели в том самом зрительном зале. Он совсем небольшой, с не очень удобными сиденьями. Около каждого посадочного места висит небольшой микрофон. Естественно, не всегда получается с первого дубля удачно записать какую-то сцену. И вполне понятно, что зрители вряд ли будут смеяться каждый раз над одной и той же шуткой. Поэтому при просмотре сериала мы слышим именно первый смех, который был записан при съёмках первого дубля. Ещё интересно то, что после записи эпизода, зрительский смех внимательно прослушивается. Монтажёры заглушают какой-то неприятный, неуместный смех и увеличивают громкость, когда слышат звонкий раскатистый хохот.

Сцена, на которой происходит действие сериала, очень маленькая. Причём она разбита на две части, то есть на две съёмочные локации. Когда мы здесь были, слева располагался интерьер гостиной дома Говарда и Бернадетт, а справа – комната Шелдона и Леонарда. В жизни всё это выглядит намного меньше, чем на экране. Нам объяснили, в чём секрет. Когда снимают сцену, операторы всегда запечатлевают лишь один какой-нибудь угол комнаты, весь интерьер ни в коем случае не должен попадать в кадр. К тому же, когда актёр должен сделать проходку из одного конца помещения в другое, его путь должен быть максимально замысловатым. Например, он должен обогнуть диван, какую-нибудь тумбочку. За счёт того, что персонаж так долго идёт по комнате, у зрителя автоматически создаётся ощущение, что комната большая. Возможно, это не секрет для тех, кто работает в киноиндустрии. Но для меня это было очень интересным открытием.

Нам рассказали необычную интересность про создание интерьеров д ля сериалов. Оказывается, любой желающий может прислать студии какую-нибудь вещь, которая, по его мнению, гармонично впишется в контекст сериала. Некоторые из подобных подарков создатели сериала и впрямь находят интересными и расставляют их по комнатам главных героев. Например, коробочка для салфеток в виде кубика Рубика, которая стоит в комнате Шелдона и Леонарда, - как раз такой подарок от телезрителя.

На съёмки сериала может попасть абсолютно любой желающий, причём бесплатно. Главное быть в Лос-Анджелесе или где-нибудь неподалёку. Но главная проблема заключается в том, что «Теория большого взрыва» - один из самых популярных телесериалов в США. Поэтому желающих, конечно, хоть отбавляй. Когда я зашла на сайт студии Warner Brothers, все возможные билеты были уже давно распроданы на несколько месяцев вперёд. Поэтому, если вы мечтаете попасть на живые съёмки сит-кома, советую начинать пытаться записаться сильно заранее нужной вам даты.

Гид ещё много чего рассказывала. Но, к сожалению, что-то я не запомнила, а чего-то и вовсе не поняла в силу языкового барьера.

И, наконец, ещё несколько слов о сериале «Friends» - «Друзья».

«Друзья» - пожалуй, мой любимейший сериал. Ещё в детстве я влюбилась в персонажей этого классного сит-кома, и тащусь от них до сих пор. Пересматривала серии уже миллион раз. При этом всё равно продолжаю смеяться над одними и теми же шутками.

По сюжету сериала действия происходят в Нью-Йорке. Но на самом деле снимался этот сериал именно здесь, в Калифорнии, в городке Бёрбанк, на студии Warner Brothers.

Я знаю, что довольно много людей пытались отыскать «тот самый фонтан из заставки сериала» в Нью-Йорке. Даже нашли какой-то весьма похожий в Центральном Парке. Но на самом деле, фонтан тоже находится где-то на территории Калифорнийской студии.

Так же, как и «Теория большого взрыва», «Друзья» снимались в одном из павильонов студии при живой аудитории. Сейчас в этот павильон зайти нельзя, поскольку там уже давно снимают какое-то другое шоу. Но на стене висит памятная табличка о том, что с 1994 по 2004 года здесь проходили съёмки сериала Друзья.

В конце экскурсии нас отвели в ещё один маленький музейчик, в котором были собраны разные памятные вещи из фильмов, сериалов, ток-шоу, снимала которые студия Warner Brothers.

Здесь на стене за стеклом висит гитара, под которую Фиби из «Друзей» пела свою песню про драного кота; в витрине лежит странное приспособление, с помощью которого «целовались» Говард и Радж в «Теории большого взрыва», и много чего ещё.

Самое примечательное здесь – это закуток, в котором сконструирован интерьер, повторяющий «Центральную кофейню» («Central perk») из сериала «Друзья». Туда можно зайти, пофоткаться на знаменитом диване. К слову сказать, поговаривают, что диван здесь стоит оригинальный, один из тех, что использовались во время съёмок сериала.

Ну и приятным завершением стало посещение местной сувенирной лавки. Сначала нас встретила небольшая кофейня, опять же в стиле «Central perk», но где уже можно было попить кофе и съесть бутерброд.

А потом – приличных размеров магазин, в котором я накупила всяких футболок, брелков и прочей ерунды на приличную сумму денег.

В заключение хочу извиниться за качество фотографий. В оправдание могу сказать, что в павильонах было темно. А фотоаппарат, на который я всё тогда фотографировала, не отличается высоким качеством, проигрывая абсолютному большинству современных мобильных телефонов. Ещё хочу добавить, что фотографии, на которых небо какого-то неестественного красно-оранжевого цвета, вполне реальны. Это не фотошоп и не какие-то специальные фильтры. Просто в тот день в Лос-Анджелесских горах бушевали пожары, поэтому небо окрасилось в такой сюрреалистичный цвет, а солнце превратилось в маленькое ярко-красное пятно.