Успенский пост 2023 года и что можно есть по дням недели мирянам

Когда будет Успенский пост в 2023 году. История возникновения Успенского поста. Что можно есть по дням недели мирянам. Подготовка к посту и правила питания.
В христианстве установлено четыре многодневных поста, а на август приходится один из них – Успенский. Он предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы и длится 14 дней. Предлагаем узнать, когда будет Успенский пост в 2023 году и что можно есть по дням недели мирянам в этот период.
Когда будет Успенский пост в 2023 году
Этот пост проводится ежегодно в одно и то же время – с 14 по 27 августа, в преддверии Успения Пресвятой Богородицы. Сам праздник отмечают 28 августа, эта дата – фиксированная.
История и суть поста
Об Успенском посте известно еще с V века. Этот период воздержания хоть и приходится на конец лета, но считался уже осенним. Изначально он предназначался для верующих, которые по каким-либо причинам не могли держать Великий пост. В таком случае они начинали воздержание через неделю после Троицы и до самого праздника Успения.
В X-XI веках пост сократили до праздников Петра и Павла, а позднее и вовсе установили двухнедельный пост. Это произошло в 1166 году на Константинопольском Соборе.
Успенский пост установлен в честь Девы Марии, Матери Божьей. Хоть в Евангелии Богоматери посвящено совсем немного строк, но это нисколько не преуменьшает ее роль. В Успенский пост представители церкви призывают верующих к подражанию Пресвятой Богородице, которая перед своим успением пребывала в посте и молитвах.
Вся жизнь Матери Божьей является примером святости, христианского смирения и жертвенности. Поэтому ее переход в иной мир воспринимается не как негативное событие, а как праздник, и отмечается он соответствующим образом.
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Ограничения в еде в Успенский пост
Церковь предписывает верующим умерить потребление пищи в Успенский пост в 2023 году. Следует помнить, что это еда нужна для жизни, а не жизнь для еды. И в этом отлично помогает растительная пища. Дополнительное удобство в том, что летний период богат на такие продукты. Даже если нет собственного садового участка, на котором можно вырастить овощи и фрукты, их всегда можно приобрести в магазине по весьма умеренным ценам.
Верующим можно употреблять в пищу:
- Овощи и фрукты. Они являются главным источником полезных веществ.
- Крупы. Они богаты углеводами и помогут поддерживать силы во время соблюдения поста.
- Растительное масло. Разрешается только в выходные дни для приготовления горячих блюд.
- Рыба. Только в день Преображения Господня (19 августа).
- Грибы. Предпочтительно употреблять в вареном виде.
- Макаронные изделия, если они не содержат яйца и другие запрещенные продукты.
- Кондитерские изделия, не содержащие запрещенные продукты.
- Сухофрукты, орехи, зерна. Отличный источник энергии, подходят для быстрого перекуса.
Верующим во время Успенского поста запрещается употреблять в пищу:
- любые мясные продукты;
- яйца;
- рыбу (кроме дня Преображения Господня);
- молочные продукты;
- белый хлеб и сдобу;
- жирные и острые блюда;
- кондитерские изделия, если они содержат запрещенные продукты.
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Помимо ограничений в самих продуктах, во время Успенского поста существуют и другие правила питания для мирян по дням недели:
- по понедельникам, средам и пятницам – блюда без тепловой обработки (например, свежие, сушеные, вяленые фрукты и овощи);
- по вторникам и четвергам – горячие блюда без масла (каши, рагу, овощные блюда на пару);
- по выходным дням – горячие блюда с добавлением растительного масла;
- 19 августа (суббота) – разрешены рыбные блюда, небольшое количество вина, растительное масло.
Подготовка к посту
Успенский пост считается самым коротким. Он длится всего 2 недели, но имеет много ограничений. По строгости его часто сравнивают с Великим постом. Для людей, которые собираются соблюдать период воздержания впервые, следует тщательно подготовиться к этому.
Правила, которые помогут легче войти в пост и держать его:
- Подготовку следует начинать за 10-15 дней до начала воздержания. Постепенно снижайте количество мясных и молочных продуктов, чтобы не вызвать стресс для организма.
- Вносите в рацион больше каш и продуктов с высоким содержанием клетчатки. Резкий переход на растительную пищу может обернуться проблемами с пищеварением.
- Перед постом и во время него употребляйте больше воды, не менее 2 литров. Это поможет сохранить обмен веществ.
- Недостаток привычного количества калорий вызывает чувство голода. Если это ощущение переносится тяжело, то допускается увеличение порций. Также можно устраивать перекусы орехами, свежими и сушеными фруктами. Стакан обычной воды тоже снижает чувство голода на непродолжительное время.
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Подведем итог
В Успенский пост существует четкий перечень того, что можно и нельзя есть мирянам по дням недели 2023 года. Выпадая на летний период, данный период воздержания переносится проще, даже несмотря на его строгость. Это достигается за счет обилия фруктов и овощей.