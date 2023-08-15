Успенский пост 2023 года и что можно есть по дням недели мирянам

В христианстве установлено четыре многодневных поста, а на август приходится один из них – Успенский. Он предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы и длится 14 дней. Предлагаем узнать, когда будет Успенский пост в 2023 году и что можно есть по дням недели мирянам в этот период.

Когда будет Успенский пост в 2023 году

Этот пост проводится ежегодно в одно и то же время – с 14 по 27 августа, в преддверии Успения Пресвятой Богородицы. Сам праздник отмечают 28 августа, эта дата – фиксированная.

История и суть поста

Об Успенском посте известно еще с V века. Этот период воздержания хоть и приходится на конец лета, но считался уже осенним. Изначально он предназначался для верующих, которые по каким-либо причинам не могли держать Великий пост. В таком случае они начинали воздержание через неделю после Троицы и до самого праздника Успения.

В X-XI веках пост сократили до праздников Петра и Павла, а позднее и вовсе установили двухнедельный пост. Это произошло в 1166 году на Константинопольском Соборе.

Успенский пост установлен в честь Девы Марии, Матери Божьей. Хоть в Евангелии Богоматери посвящено совсем немного строк, но это нисколько не преуменьшает ее роль. В Успенский пост представители церкви призывают верующих к подражанию Пресвятой Богородице, которая перед своим успением пребывала в посте и молитвах.

Вся жизнь Матери Божьей является примером святости, христианского смирения и жертвенности. Поэтому ее переход в иной мир воспринимается не как негативное событие, а как праздник, и отмечается он соответствующим образом.

В православной традиции любой пост – это время для обуздания своих страстей и пороков, укрепления своего духовного состояния. Ограничения в еде – это лишь часть испытаний, и далеко не самое главное, поэтому нельзя воспринимать пост как диету. Необходимо привносить в жизнь себя и окружающих радость, веру, благодарность. Нельзя начинать и поддерживать ссоры, особенно с близкими.

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Ограничения в еде в Успенский пост

Церковь предписывает верующим умерить потребление пищи в Успенский пост в 2023 году. Следует помнить, что это еда нужна для жизни, а не жизнь для еды. И в этом отлично помогает растительная пища. Дополнительное удобство в том, что летний период богат на такие продукты. Даже если нет собственного садового участка, на котором можно вырастить овощи и фрукты, их всегда можно приобрести в магазине по весьма умеренным ценам.

Верующим можно употреблять в пищу:

Овощи и фрукты. Они являются главным источником полезных веществ.

Крупы. Они богаты углеводами и помогут поддерживать силы во время соблюдения поста.

Растительное масло. Разрешается только в выходные дни для приготовления горячих блюд.

Рыба. Только в день Преображения Господня (19 августа).

Грибы. Предпочтительно употреблять в вареном виде.

Макаронные изделия, если они не содержат яйца и другие запрещенные продукты.

Кондитерские изделия, не содержащие запрещенные продукты.

Сухофрукты, орехи, зерна. Отличный источник энергии, подходят для быстрого перекуса.

Мирянам следует уделить внимание своему питьевому режиму. Вода помогает ускорить обмен веществ. Это сделает переход на новый режим питания более легким. К тому же стакан теплой воды без добавок на время утоляет голод.

Верующим во время Успенского поста запрещается употреблять в пищу:

любые мясные продукты;

яйца;

рыбу (кроме дня Преображения Господня);

молочные продукты;

белый хлеб и сдобу;

жирные и острые блюда;

кондитерские изделия, если они содержат запрещенные продукты.

Алкогольные напитки в пост запрещены, но в выходные дни разрешается употреблять небольшое количество красного вина. Однако священнослужители рекомендуют вовсе отказаться от спиртного.

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Помимо ограничений в самих продуктах, во время Успенского поста существуют и другие правила питания для мирян по дням недели:

по понедельникам, средам и пятницам – блюда без тепловой обработки (например, свежие, сушеные, вяленые фрукты и овощи);

по вторникам и четвергам – горячие блюда без масла (каши, рагу, овощные блюда на пару);

по выходным дням – горячие блюда с добавлением растительного масла;

19 августа (суббота) – разрешены рыбные блюда, небольшое количество вина, растительное масло.

Строгое соблюдение поста является обязательным для представителей церкви. Для мирян допустимы послабления, особенно для беременных, детей и работников тяжелого физического труда. Тем, кто болеет, рекомендуется избегать дополнительной нагрузки на организм, а сосредоточиться на выздоровлении.

Подготовка к посту

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Успенский пост считается самым коротким. Он длится всего 2 недели, но имеет много ограничений. По строгости его часто сравнивают с Великим постом. Для людей, которые собираются соблюдать период воздержания впервые, следует тщательно подготовиться к этому.

Правила, которые помогут легче войти в пост и держать его:

Подготовку следует начинать за 10-15 дней до начала воздержания. Постепенно снижайте количество мясных и молочных продуктов, чтобы не вызвать стресс для организма. Вносите в рацион больше каш и продуктов с высоким содержанием клетчатки. Резкий переход на растительную пищу может обернуться проблемами с пищеварением. Перед постом и во время него употребляйте больше воды, не менее 2 литров. Это поможет сохранить обмен веществ. Недостаток привычного количества калорий вызывает чувство голода. Если это ощущение переносится тяжело, то допускается увеличение порций. Также можно устраивать перекусы орехами, свежими и сушеными фруктами. Стакан обычной воды тоже снижает чувство голода на непродолжительное время.

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Подведем итог

В Успенский пост существует четкий перечень того, что можно и нельзя есть мирянам по дням недели 2023 года. Выпадая на летний период, данный период воздержания переносится проще, даже несмотря на его строгость. Это достигается за счет обилия фруктов и овощей.