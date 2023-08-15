Успенский пост 2023 года и что можно есть по дням недели мирянам

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Когда будет Успенский пост в 2023 году. История возникновения Успенского поста. Что можно есть по дням недели мирянам. Подготовка к посту и правила питания.

В христианстве установлено четыре многодневных поста, а на август приходится один из них – Успенский. Он предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы и длится 14 дней. Предлагаем узнать, когда будет Успенский пост в 2023 году и что можно есть по дням недели мирянам в этот период.

Когда будет Успенский пост в 2023 году

Этот пост проводится ежегодно в одно и то же время – с 14 по 27 августа, в преддверии Успения Пресвятой Богородицы. Сам праздник отмечают 28 августа, эта дата – фиксированная.

История и суть поста

Об Успенском посте известно еще с V века. Этот период воздержания хоть и приходится на конец лета, но считался уже осенним. Изначально он предназначался для верующих, которые по каким-либо причинам не могли держать Великий пост. В таком случае они начинали воздержание через неделю после Троицы и до самого праздника Успения.

В X-XI веках пост сократили до праздников Петра и Павла, а позднее и вовсе установили двухнедельный пост. Это произошло в 1166 году на Константинопольском Соборе.

Успенский пост установлен в честь Девы Марии, Матери Божьей. Хоть в Евангелии Богоматери посвящено совсем немного строк, но это нисколько не преуменьшает ее роль. В Успенский пост представители церкви призывают верующих к подражанию Пресвятой Богородице, которая перед своим успением пребывала в посте и молитвах.

Вся жизнь Матери Божьей является примером святости, христианского смирения и жертвенности. Поэтому ее переход в иной мир воспринимается не как негативное событие, а как праздник, и отмечается он соответствующим образом.

В православной традиции любой пост – это время для обуздания своих страстей и пороков, укрепления своего духовного состояния. Ограничения в еде – это лишь часть испытаний, и далеко не самое главное, поэтому нельзя воспринимать пост как диету. Необходимо привносить в жизнь себя и окружающих радость, веру, благодарность. Нельзя начинать и поддерживать ссоры, особенно с близкими.

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Ограничения в еде в Успенский пост

Церковь предписывает верующим умерить потребление пищи в Успенский пост в 2023 году. Следует помнить, что это еда нужна для жизни, а не жизнь для еды. И в этом отлично помогает растительная пища. Дополнительное удобство в том, что летний период богат на такие продукты. Даже если нет собственного садового участка, на котором можно вырастить овощи и фрукты, их всегда можно приобрести в магазине по весьма умеренным ценам.

Верующим можно употреблять в пищу:

  • Овощи и фрукты. Они являются главным источником полезных веществ.
  • Крупы. Они богаты углеводами и помогут поддерживать силы во время соблюдения поста.
  • Растительное масло. Разрешается только в выходные дни для приготовления горячих блюд.
  • Рыба. Только в день Преображения Господня (19 августа).
  • Грибы. Предпочтительно употреблять в вареном виде.
  • Макаронные изделия, если они не содержат яйца и другие запрещенные продукты.
  • Кондитерские изделия, не содержащие запрещенные продукты.
  • Сухофрукты, орехи, зерна. Отличный источник энергии, подходят для быстрого перекуса.
Мирянам следует уделить внимание своему питьевому режиму. Вода помогает ускорить обмен веществ. Это сделает переход на новый режим питания более легким. К тому же стакан теплой воды без добавок на время утоляет голод.

Верующим во время Успенского поста запрещается употреблять в пищу:

  • любые мясные продукты;
  • яйца;
  • рыбу (кроме дня Преображения Господня);
  • молочные продукты;
  • белый хлеб и сдобу;
  • жирные и острые блюда;
  • кондитерские изделия, если они содержат запрещенные продукты.
Алкогольные напитки в пост запрещены, но в выходные дни разрешается употреблять небольшое количество красного вина. Однако священнослужители рекомендуют вовсе отказаться от спиртного.

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Помимо ограничений в самих продуктах, во время Успенского поста существуют и другие правила питания для мирян по дням недели:

  • по понедельникам, средам и пятницам – блюда без тепловой обработки (например, свежие, сушеные, вяленые фрукты и овощи);
  • по вторникам и четвергам – горячие блюда без масла (каши, рагу, овощные блюда на пару);
  • по выходным дням – горячие блюда с добавлением растительного масла;
  • 19 августа (суббота) – разрешены рыбные блюда, небольшое количество вина, растительное масло.
Строгое соблюдение поста является обязательным для представителей церкви. Для мирян допустимы послабления, особенно для беременных, детей и работников тяжелого физического труда. Тем, кто болеет, рекомендуется избегать дополнительной нагрузки на организм, а сосредоточиться на выздоровлении.

Подготовка к посту

Успенский пост считается самым коротким. Он длится всего 2 недели, но имеет много ограничений. По строгости его часто сравнивают с Великим постом. Для людей, которые собираются соблюдать период воздержания впервые, следует тщательно подготовиться к этому.

Правила, которые помогут легче войти в пост и держать его:

  1. Подготовку следует начинать за 10-15 дней до начала воздержания. Постепенно снижайте количество мясных и молочных продуктов, чтобы не вызвать стресс для организма.
  2. Вносите в рацион больше каш и продуктов с высоким содержанием клетчатки. Резкий переход на растительную пищу может обернуться проблемами с пищеварением.
  3. Перед постом и во время него употребляйте больше воды, не менее 2 литров. Это поможет сохранить обмен веществ.
  4. Недостаток привычного количества калорий вызывает чувство голода. Если это ощущение переносится тяжело, то допускается увеличение порций. Также можно устраивать перекусы орехами, свежими и сушеными фруктами. Стакан обычной воды тоже снижает чувство голода на непродолжительное время.

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Подведем итог

В Успенский пост существует четкий перечень того, что можно и нельзя есть мирянам по дням недели 2023 года. Выпадая на летний период, данный период воздержания переносится проще, даже несмотря на его строгость. Это достигается за счет обилия фруктов и овощей.

Настя Ромашова

 

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