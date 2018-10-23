Добро пожаловать в невероятный Лас-Вегас!

Я думаю, все так или иначе представляют себе Лас-Вегас. События великого множества американских фильмов и сериалов разворачиваются в этом городе. «Мальчишник в Вегасе», «Одиннадцать друзей Оушена», «Однажды в Вегасе» и много-много других.

Благодаря подобным кинолентам мы представляем себе Вегас, как безумный город. Чаще всего сценарий примерно следующий: люди до беспамятства напиваются, совершают нелепые поступки, после чего им долго приходится расхлёбывать последствия. Есть и другой вариант сюжетной линии, который связан с игрой в казино. В таких фильмах люди проигрывают целые состояния, после чего начинают попадать в серьёзные неприятности. Иногда киношные герои пытаются обмануть казино, чтобы быстро разбогатеть. Ну и кто-то, как Оушен со своей компанией друзей, решает ограбить казино.

Все эти сюжеты объединяет то, что Лас-Вегас представляется в них, как город абсолютного безумия, в котором люди теряют голову: от любви, от жажды денег, от алкоголя.

Итак, что же в реальной жизни представляет из себя Лас-Вегас. Мои абсолютно субъективные наблюдения.

За чертой города

Не многие знают, что всё самое интересное, шумное и вызывающее, чем гордится Вегас, официально находится уже за чертой города.

Все знаменитые казино и отели, мелькание миллиардов огней, толпы праздно гуляющих туристов – находится всё это на семи километровом участке бульвара Лас-Вегас, который называется Лас-Вегас-Стрип. Именно здесь чаще всего разворачиваются сумасшедшие действия американских фильмов и сериалов.

Сам же Вегас мне показался обычным американским городком. Невысокие малоэтажные жилые домики, небольшие садики с цветами возле них, большие супермаркеты и маленькие закусочные. Город находится в пустыне, тут круглый год днём стоит жара. Температура в летние месяцы запросто может подняться до 40 градусов, а то и выше.

Лас-Вегас отличается от других южных городов США разве что наличием казино. Но в самом городе (не на Лас-Вегас-Стрип) казиношки представляют собой довольно-таки жалкое зрелище. Это небольшие здания, которые не примечательны ни своей архитектурой, ни ярко-мигающими огнями. Поскольку все местные казино являются также отелями, в подобных невзрачных местах останавливаются люди, у которых нет достаточного количества средств, чтобы снять номер на Лас-Вегас-Стрип.

Интересности Лас-Вегас-Стрип

Поскольку Лас-Вегас-Стрип кишмя-кишит всевозможными отелями/казино, каждая из них прилагает максимум усилий, чтобы завлечь в свои стены как можно больше людей.

В начале Лас-Вегас-Стрип расположилась небезызвестная гостиница(она же казино) Белладжио. С этим отелем связаны действия фильма «11 друзей Оушена».

Белладжио знаменит своими так называемыми «танцующими фонтанами». Примерно раз в 15-30 минут вверх начинают вздыматься струи воды, всё это сопровождается музыкой и игрой света. Конечно, действо симпатичное.

Но, честно признаюсь, меня оно не впечатлило.

Своей архитектурой интересно казино-отель «Люксор». Всё здесь выполнено в а-ля древнеегипетском стиле. Мало того, что сам отель построен в форме пирамиды, так ещё и возле него стоят сфинксы, статуи египтян и прочие персонажи, ассоциирующиеся с этой древней культурой. Самое интересное в пирамиде то, что в тёмное время суток она практически не подсвечивается. Всё на Лас-Вегас-Стрип сияет миллионами, если не миллиардами, огней, которые становится видно ещё за сотню километров от города. Но «Люксор» выделяется не пёстрым свечением, а, наоборот, таинственной затенённостью.

В конце Лас-Вегас-Стрип находится отель «Стратосфера». Возле него стоит высоченная башня, считающаяся самым высоким сооружением в Вегасе. Во-первых, в башне можно подняться на смотровую площадку. Говорят, именно отсюда открывается самый невероятный вид на Лас-Вегас. Во-вторых, на её верхних этажах находятся аттракционы. Американские аттракционы итак-то сносят голову одним своим видом. А здесь они ещё и находятся на огромной высоте. В общем, думаю, что такие аттракционы могут зарядить человека адреналином на год вперёд.

Самым экстравагантным внешним видом обладает, на мой взгляд, отель «Экскалибур».

Гостиница выглядит, как сказочный замок. Особенно в ночное время суток, когда начинает светиться разноцветными огнями.

Казино

При том, что каждое казино в Вегасе стремится выделиться своим внешним видом, внутри они все практически одинаковые. Это большие помещения, где стоят игровые автоматы и столы, за которыми млжно попытать удачу в покер, блэк-джек, рулетку и другие азартные игры.

Если честно, меня неприятно поразил «запах денег», которым пропитаны подобные помещения. Здесь почти физически ощущается то, с каким оцепенением владельцы казино стремятся выкачать максимум купюр из посетителей. Всё сделано для того, чтобы человек ни в коем случае не вышел из-за игрового стола, не оставив за ним большую часть своего состояния.

В казино Вегаса может зайти абсолютно любой желающий. Тут нет дресс-кода или фэйс-контроля. Ведь казино не принципиально, как выглядит игрок. Главное – чтобы он сел за игровой стол и раскошелился.

В помещении казино можно курить. По-моему, нигде больше в Штатах нет подобного разрешения. И, в общем-то, понятно, почему оно есть в Вегасе. Если человек с табачной зависимостью будет проигрывать, он начнёт нервничать, ему захочется курить. Он выйдет на улицу, затянется сигаретой, начнёт думать. Вероятнее всего, мысли приведут его к тому, что пора закругляться. И он уйдёт. Нет, казино не может допустить такого поворота событий! Лучше пусть зал будет пропитан насквозь запахом табака, а столы будут окутаны клубами дыма. Главное – не дать людям лишнюю причину вылезти из-за игрового стола.

Цены на первоначальные ставки в казино не такие высокие, как я думала. Совершенно не обязательно быть миллионером, чтобы сыграть в покер или сделать ставку в рулетке. Так, например, в автомат можно сыграть всего за 50 центов. В партии Блэк-Джек на кон ставится 15-20 долларов. Всё это, конечно, выглядит заманчиво: можно кинуть в автомат всего доллар, а разбогатеть на несколько тысяч. Тем временем, я своими глазами видела, как люди проигрывали по 100 и больше долларов. Закидывали доллар, потом ещё один, и ещё…

Нередко бывает так, что человек выигрывает первую партию. Особенно это характерно для автоматов. Первая небольшая победа имеет свойство сильно раззадорить и увлечь человека. В особенности того, кто склонен к азарту. Так, человек выигрывает первый раз. Был один доллар, а стало три. Победа, да какая лёгкая! Он вновь закидывает монетки в автомат, жмёт на кнопки и… проигрывает. Ну, ничего, в третий раз непременно повезёт! В первый же получилось. В итоге, одурманенный, со знанием того, что победа возможна, человек даже в трезвом уме может потерять огромные суммы денег.

Парочка советов для тех, кто намеревается попытать удачу в казино Вегаса

Не стоит брать с собой много наличности. Если вы склонны к азарту, быстро увлекаетесь, лучше вообще взять всего несколько долларов. А банковскую карту можно, например, оставить в сейфе отеля.

Если вы выиграли в казино (не важно, в автомат, рулетку, покер), лучше сразу вылезти из-за стола и идти обналичивать деньги. Как я уже писала выше, казино позволяет человеку выиграть в первый раз, чтобы он, окрылённый победой, проиграл все свои сбережения. Находясь в Вегасе, помните, что самые богатые люди здесь не игроки, а владельцы казино!

Вегас. Каким я его увидела

Лас-Вегас оставил во мне очень противоречивые ощущения. С одной стороны, город и впрямь необычный. Вся эта пестрота вокруг, сверкание, причудливые постройки – что-то в этом, безусловно, есть.

Но теперь Лас-Вегас ассоциируется у меня с деньгами. С тем, как люди их выигрывают и проигрывают. С каким остервенением они стремятся забрать их у казино. А казино, в свою очередь, делает всё, чтобы отнять деньги у игроков. Есть в этом городе ощущение чего-то ненастоящего, искусственного.