Странные и забавные пищевые привычки со всего мира

Культурные различия разных стран — неисчерпаемый источник удивления. Как люди отмечают праздники, как относятся к рождению и смерти, что надевают в повседневной жизни или на свадьбу, как отдыхают и развлекаются, во что верят и, наконец, что едят — список различий между всеми нами бесконечен и очень познавателен.

Так, говоря о еде и напитках — удивительный факт: самой «кофейной» страной в Европе является вовсе не Италия и не Франция, как уверены многие. Наиболее популярным и распространенным напитком кофе является в Финляндии!

Финны употребляют 12,1 кг кофе в год против 5,7 кг на душу населения в Италии. Быть может, холодный климат располагает к употреблению горячей ароматной чашечки кофе в любое время дня и ночи (кстати, финны традиционно пьют кофе на ночь и не боятся проблем со сном).

Именно здесь производится кофе марки Paulig, это один из самых популярных кофейных брендов в Европе. Причем финны традиционно не любят растворимый кофе, поэтому Paulig выпускает только натуральный кофе премиального качества.

А вот Китай, напротив — страна, где натуральный кофе найти трудно. Как правило, в магазинах тут можно встретить растворимую смесь из зерен робусты, которая продается в пакетиках «3-в-1», с сухими сливками и сахаром, чтобы замаскировать горечь.

А еще китайцам трудно понять наше пристрастие класть в чай сахар, в их культуре любые добавки в чай считаются дурным тоном. А нам кажется весьма странным монгольский обычай пить чай с молоком, солью и маслом.

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Вообще, говоря о чае, мы, разумеется, первым делом вспоминаем традиционные английские чаепития. Но несмотря на то, что этот напиток считается культовым для Соединенного Королевства, листового чая там практически не найти. И дома, и в ресторанах его подают в пакетиках. Кроме того, англичане очень любят добавлять молоко во все виды чая, включая зеленый! Некоторые производители в попытках искоренить эту привычку даже стали писать на пачках: «Без молока вкусней!»

Японцев удивляет изобилие и калорийность традиционной русской трапезы, они привыкли к небольшим порциям и совсем не понимают нашей привычки есть все с хлебом. Человеку европейскому трудно воспринять восточную кухню, где главой любого блюда становится огромное разнообразие специй. И трудно представить, что в Перу и Боливии блюда из морских свинок встречаются чаще, чем у нас — из курицы.

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А корейская традиционная трапеза — поедание еще живого осьминога или же блюд из собаки?..

Список экзотических блюд по всему миру очень велик. Многие народы жарят, варят, коптят, тушат и всеми иными способами используют в кулинарии лягушек. Но дальше всех зашли перуанцы — они готовят лягушачий сок, который имеет статус экстракта и так и называется: extracto de rana. Страшно сказать — предварительно очищенная лягушка попадает в блендер и там превращается… в мощнейший афродизиак.

По мнению перуанцев, лягушачий экстракт является средством, увеличивающим сексуальную активность и половую привлекательность как женщин, так и мужчин. По вкусу, если верить попробовавшим, лягушачий сок напоминает томатный. Как следует из его предназначения, его возрастное ограничение — 16+.

Говорят, птичьи гнезда подавали в одном из советских ресторанов. Но сейчас в России такой экзотики не встретишь. Саланганы — птицы семейства стрижей — водятся только в Малайзии, Индонезии, на Тайване, Филиппинах и во Вьетнаме. Они вьют гнезда из своей затвердевшей слюны и водорослей, склеенных рыбьей икрой. Это сочетание продуктов вполне приятно на вкус, и из них варят ароматный суп, по вкусу напоминающий рыбный.

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Но некоторые виды саланганов вьют гнезда только из слюны, и тогда они становятся бесценными. Стоимость такого блюда невероятно высока, рестораны платят около 2500 долларов за килограмм птичьих гнезд, а тарелка такого супа стоит от 500 до 1000 долларов. Но если птичка решит добавить в слюну свои черные перья, что нередко бывает, то ее гнездо резко теряет в цене. Сами китайцы потребляют 80% добытых ими гнезд и только 20% экспортируют в Гонконг и Сингапур.

Бедуины едят «матрешку» — зловеще нафаршированное блюдо, вошедшее в книгу Гиннесса как самое большое в мире. Самой диковинной является верхняя «матрешка» — это целый верблюд! Начинка верблюда — это целая овца и двадцать кур. Соответственно, верблюда фаршируют овцой, овцу — курами, а кур — яйцами и рисом. Верблюжье мясо по вкусу напоминает говяжье, и чем оно моложе, тем нежнее и ценнее.

Но чтобы отведать экзотики, не обязательно забираться в сыпучие пустынные пески. В Европе тоже есть некоторые «достопримечательности». Например, блюдо со звучным названием «сюрстремминг» — забродившая или, как мы говорим по-русски, квашеная сельдь.

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Рыбу ловят весной до нереста, выдерживают один-два месяца в бочках, а потом упаковывают в консервные банки.

Поскольку в банках брожение продолжается, они могут взрываться. Из-за этой особенности некоторые авиакомпании приравнивают сюрстремминг к взрывчатым веществам, запрещенным к перевозке.

Сюрстремминг отличается соленым вкусом и резким рыбным запахом. Подают его и с вареной картошкой, и просто на хлебе, а настоящие любители употребляют прямо из банки. Традиционно сюрстремминг употребляют в Швеции, но даже там продукт считается дефицитным.

На этом скандинавские эксперименты с рыбой не заканчиваются. Лютефиск — еще одно блюдо, требующее предварительной подготовки продукта. Для его приготовления сырую треску замачивают на несколько дней в щелочном растворе (каустической соды или обычной березовой золы), а затем промывают водой. В результате мясо трески превращается в белесое полупрозрачное желе с острым ароматом. На этом рыбные приключения не заканчиваются — далее ее и отваривают, и запекают. Норвежская хозяйка знает, что главное — не использовать для такого блюда столовое серебро, оно от щелока может потемнеть.