Как спланировать отличный отпуск. RoomGuru в помощь

<a href="//ads.adfox.ru/210142/goDefaultLink?p1=bxmrf&p2=v" target="_top"><img src="//ads.adfox.ru/210142/getDefaultImage?p1=bxmrf&p2=v" border="0" alt=""></a>

Сезон отпусков в самом разгаре. А как известно, полноценного отпуска без увлекательного путешествия не бывает. Поездка в другую страну - всегда приключение, своеобразная перезагрузка, а если перезагрузки не произошло, то вряд ли можно считать отпуск удавшимся. И вряд ли стоит рассчитывать на эффективную и продуктивную работу после унылого или испорченного отдыха (если подобное вообще можно назвать отдыхом).

Практически любое путешествие освежает, дарит новые ощущения, впечатления, эмоции. Отказывать себе в этом - все равно что экономить на очень важных вещах. Впрочем, это вовсе не значит, что увлекательное путешествие - дорогое удовольствие. Всего несколько хитростей и вовсе не придется брать кредит на поездку к морю или в экстремальное путешествие. И один из главных лайфхаков приятного и недорогого (да, такое сочетание сегодня возможно) отпуска - поиск и бронирование отелей с помощью специального метапоисковика RoomGuru.

Нет, RoomGuru - это не очередной клон системы бронирования вроде Booking или Agoda. Берем выше. Это метапоисковик - ечто вроде трэвел-гугла - задав запрос в RoomGuru вы получите информацию сразу от всех крупных систем. Проще говоря, RoomGuru соберет сливки с того же Букинга, Озон Трэвела и прочих. Это очень удобно и не слишком энергозатратно - не придется сравнивать цены в разных системах вручную. А между тем, цены на один и тот же номер в разных сервисах могут отличаться не на одну сотню рублей. Вот так умные девушки экономят время, деньги и свое драгоценное внимание.

Кстати, к RoomGuru подключены не только системы бронирования. Ряд отелей уже с успехом работает с сервисом напрямую. В общей сложности в базе метапоисковика более 5 миллионов предложений, что впечатляет и обнадеживает. Проще говоря, при таком изобилии не найти удовлетворительный вариант будет сложно даже самым капризным леди с тщательно спланированным бюджетом.

Выбрать и забронировать подходящий вариант - процесс не только несложный, но в некотором роде увлекательный. У сервиса достаточно простой, можно даже сказать интуитивно понятный интерфейс в приложениях для всех видов операционных систем: iOS, Android, Windows. Похоже, при работе над фильтрами для поиска поработали заядлые путешественники с приличным опытом. На первом же этапе можно определиться с подходящей ценой, типом отеля и количеством звезд, а также воспользоваться опытом коллективного разума - отзывами гостей.

Кстати, вбивая название места путешествия сразу же можно увидеть как там обстоят дела с гостиницами.

Затем предлагается определиться с такими параметрами как: расположение в популярных местах, близость достопримечательностей, аэропорта, расстояние до центра.

Теперь получаем агрегированные результаты. Сначала в списке будут представлены рекомендуемые варианты по версии RoomGuru.

Если вас больше волнует финансовая сторона вопроса, то переключаемся на сортировку "по цене" и сразу же видим самое демократичное на данный момент предложение в базе.

На всякий случай можно посмотреть сравнение цен по гостинице по самым популярным системам бронирования.

В случае если беспокоит репутация отеля, то можно положиться на коллективный разум и посмотреть выборку по запросу "Оценка гостей".

Если вас волнует и цена и репутация, то определившись по финансам, можно посмотреть отзывы и после принять окончательное решение.

Между прочим, если отель вам очень нравиться, но цена немного смущает и вы надеетесь на скидку, можно воспользоваться опцией "Настроить ценовое оповещение" - когда цена упадет на 10% или ниже вы получите сообщение на электронную почту.

Разумеется, в профиле каждого отеля представлено краткое описание с перечислением ближайших достопримечательностей, снимки здания и номеров, можно посмотреть карту местности. Как видите, выбрать подходящий для души и кошелька вариант не составляет особого труда.

Итак, вы сделали свой выбор и пора кликать на "Бронировать" на самом подходящем варианте. RoomGuru поздравит вас с удачным выбором, учтиво сообщит сколько вам удалось сэкономить (душа сразу радуется, надо сказать) и перенаправит на сайт соответствующей системы бронирования. Еще пара минут уйдет на резервирование и оплату, после чего можно в деталях представить все прелести и радости предстоящего путешествия.

Да, кстати, туристам категории Wanderlust (страстным любителям путешествий и приключений) предлагается создать список понравившихся отелей и поделиться им с друзьями и единомышленниками.

RoomGuru - сервис для туристов бесплатный. На протяжении четырех последних лет метапоисковик был отмечен престижной в мире турбизнеса премией World Travel Awords, как лучший сервис-агрегатор по ценам на отели.

На мировом рынке RG более десяти лет и сейчас функционирует практически во все странах мира, информация об отелях доступна на 43 языках. Сервисом RoomGuru пользуются более 300 000 000 пользователей ежегодно и среди них не только туристы, но и бизнесмены. Учитывая трэвел-бум по всему миру, это действительно мощный и весьма полезный проект.

Кстати, приложение RoomGuru для мобильных универсально. Оно мгновенно скачивается, подходит для iPhone, Android, Windows Phone и никаких заморочек.

Публикуется на правах рекламы