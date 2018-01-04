Сказочные зимние фото: советы профессионалов

Праздники — отличный повод устроить фотосессию.

Времени для этого достаточно, а на улице за каждым углом прячется вдохновение. И хоть теплая кроватка и любимая пижама отпускают с трудом, стоит только выйти из дома — и идеи для потрясающих снимков появятся сами собой.

123RF/ Andrii Omelnytskyi

Как сделать их по-настоящему волшебными, расскажут эксперты Nikon.

Подготовка

Зима дарит нам потрясающие декорации и множество сюжетов для фотосессии. Хлопья снега, сугробы, новогодние украшения в городе, елки, рождественские базары — все это играет на руку и фотографу, и модели.

Лесная чаща — традиционная, но никогда не надоедающая локация для зимней съемки. В мягком сумеречном свете получаются отличные love story, а в солнечный день можно запечатлеть веселую семейную прогулку с игрой в снежки и лепкой снеговиков.

Впрочем, не менее теплые, несмотря на минусовую температуру, снимки получится сделать на катке или, допустим, в парке. Здесь героям фотосессии помогут теплый свет фонарей и яркие огни. Они, к слову, могут создать красивый эффект боке на заднем плане, и тогда фотокарточка получится еще более атмосферной. На снимке ниже, например, отлично «сработали» огни в окнах домов и праздничные украшения за героями.

123RF/ Anton Unguryanu

В помещении тоже можно сделать отличные зимние снимки. Нужно только запастись необходимым реквизитом. Все необходимое наверняка уже есть у вас дома! Это теплые клетчатые пледы, вязаные свитера, большие кружки, от которых исходит пар. А если Новый год еще не отпустил и хочется праздничного настроения, то тут помогут гирлянды, красивые венки и игрушки.

Поддавшись вдохновению, хочется немедленно схватить камеру, накинуть первую попавшуюся куртку и отправиться создавать шедевры. Но не стоит забывать о практической стороне вопроса. За хорошим снимком чаще всего кроются основательная подготовка и тщательный выбор правильного ракурса. На все это уходит много времени. И поэтому первое, о чем стоит задуматься — достаточно ли теплая у всех одежда. Как фотографу, так и моделям лучше всего выбирать вещи, которые не будут сковывать движений и позволят легко менять положение, переходить на новое место.

Если фотосессия предполагается не в городе, а где-нибудь на природе, то не забудьте прихватить с собой термос с горячим чаем и бутерброды.

123RF/Евгений Герасимов

Поддержка и защита от холода понадобятся не только фотографу и модели, но и фотоаппарату. Резкий перепад температуры и повышенная влажность — это первое, от чего стоит защитить технику. Поэтому, оказавшись на улице, лучше подождать минут пятнадцать, пока камера остынет, и только потом начинать съемку. А еще не забудьте прихватить салфетку для протирки объектива — на случай, если он запотеет. Помните, что в холоде работа аккумулятора существенно сокращается — лучше иметь с собой дополнительную батарейку.

Свет

Зимой освещение чаще всего играет на стороне фотографа: солнце очень редко поднимается высоко над горизонтом, поэтому на протяжении всего дня гарантирован хороший рассеянный свет. Однако не стоит забывать, что день при этом длится всего несколько часов, а погода может легко испортиться.

В пасмурные дни практически нет теней, а цвета смягчаются. Это условие можно использовать себе на пользу, оживив снимок яркими элементами. Кроме того, снимая на вечерних улицах зимой, получится создать достаточно яркие изображения.

123RF/ TATSIANA SHYPULIA

Если речь идет о съемке дома, то самое простое — разместиться рядом с окном. Это обеспечит красивый светотеневой рисунок и позволит избежать искусственного освещения.

Когда естественного света мало, справиться поможет хорошая зеркальная фотокамера, способная снимать на высоких значениях ISO (например, 2000-2500 ISO). А чтобы не упустить ни одного важного момента, рекомендуется также увеличить выдержку и поэкспериментировать с функцией серийной съемки.