5 причин остаться дома в Новый год

Не только дети, но и взрослые верят в новогоднее чудо. И это здорово, когда есть такой настрой! Как говорят психологи, аффирмации помогают достичь успеха и изменить жизнь к лучшему.

Я уверена: все мысли, желания, устремленные ввысь, обязательно сбываются. А уж тем более в новогоднюю ночь!

Поэтому так важно соблюдать традиции и правильно проводить праздник. С огоньком, в прямом и переносном смысле. Убеждена, поговорка «Как год встретишь — так его и проведешь» — не пустые слова.

В моей семье давно сложились свои традиции, возможно, какие-то из них вам понравятся и вы возьмете их на заметку.

1. Красивая живая елка

Наша многочисленная семья уже много лет отмечает Новый год за городом, на даче. Несколько лет назад дедушка порадовал всех, когда принес из леса и установил в зале огромную живую ель. Чтобы нарядить ее, нам приходилось вставать на стремянку и еще палкой с крючком (изобретение дедушки) вешать игрушки и цветную мишуру. И что бы ни происходило, мы теперь не можем представить свой праздник без такой живой ели.

Найти ее не так уж просто: елочные базары нечасто привозят высокие деревья. Но зато когда все случается и запах живой ели наполняет комнату волшебным ароматом, не жалко потраченных нервов и сил в ее поиске и установке.

2. Новый наряд

Считается, что Новый год надо встречать в только что купленном платье или костюме.

Я для себя выбрала более экономный способ — хотя бы что-то новое должно быть надето обязательно. Это могут быть платье, туфли или хотя бы просто носки или белье. Тогда и энергетика потянется вся новая, произойдет своего рода очищение, обновление.

Умные китайцы, специалисты в области фэншуй, считают, что тем самым вы приманиваете к себе успех и денежные средства. И мы в это верим. Поэтому я обязательно пройдусь на днях по магазинам и приобрету для всех членов семьи что-то новое для самой главной ночи в году.

3. Подарков много не бывает

Так уж повелось, что мы все дарим друг другу подарки. Дети — взрослым, мы все по очереди детям и друг другу. Когда накануне 31-го складываем коробки и яркие пакеты под елочку, то получается огромная гора, точнее стена из коробок. И как мы ни пытаемся минимизировать их число, ничего не получается.

Причем вручают подарки в нашей семье сразу после боя курантов. Шум, смех, эмоции, суета, возгласы, восторги… — ничто не сравнится с этими чудесными мгновениями!

4. Стол должен ломиться от яств

Особенно хороши закуски, потому что до горячего мы, например, часто и не добираемся. Зато каждый год у нас есть традиционные любимые блюда, а есть и несколько новых — те, что понравятся хозяину года по гороскопу.

Так, 2018 год — год Собаки, обещает быть дружелюбным и гостеприимным, и естественно, что нужно выбрать рецепты с мясом. Обязательно подкормим «собаку» в праздничную ночь вкусными бутербродами, салатами и, конечно же, десертом.

Со сладким у нас всегда хорошо обстоят дела. Мы со свекровью обожаем печь — эклеры, козинаки, как минимум два торта и всякие вкусные безе всегда на нашем столе.

К десерту мы приступаем, как правило, после запуска фейерверков. Правда, праздничная пальба иногда растягивается на несколько часов.

5. Чтобы желания сбывались

Много лет я соблюдаю одну и ту же традицию: под бой курантов пишу желание на бумажке, сжигаю ее и выпиваю пепел с бокалом шампанского. Хотя, как я недавно узнала, можно и по-другому осуществить задуманное. Например, можно загадывать желания... по незнакомцу. Если вы проводите Новый год в компании друзей, но есть человек, которого вы видите в первый раз, то после полуночи возьмите его за руку и загадывайте что угодно.

А вот на Востоке принято экспериментировать с китайскими фонариками. В них нужно заранее уложить письмо с пожеланием, поджечь и запустить в небо.

Или зажгите свечу и загадайте желание под бой часов. Она должна догореть до конца, не потухнув, тогда все сбудется. А если праздник проходит на улице, то поймайте снежинку, и если она не растает, пока бьют куранты, вам обязательно повезет!

Когда же собираетесь спать, то не забудьте написать 12 желаний на маленьких листиках и положить под подушку. Встаньте с утра и вытащите один из них. То желание, которое достали, обязательно сбудется. А если же во время сна у вас выпало несколько бумажек из-под подушки, значит, судьба исполнит все ваши желания.

А вот на Западе, например, в Испании, пока часы бьют 12, съедают 12 виноградин, при этом вынимают косточки и загадывают 12 желаний. Наверное, если проделывать это каждый год, действительно приходит сноровка!

В общем, выбор огромный. Главное — встречать Новый год с хорошими людьми, которые вызывают у вас только приятные эмоции. И что бы вы ни загадывали, помните, что самое главное — не желать никому плохого, ведь Новый год — праздник добрый и искренний. Поэтому предлагаю установить повсеместно такие законы: запрещено бить посуду (будете весь год ругаться), ссориться (ждет несчастливый год), готовить меньше 3 блюд (к нищете и голоду), выкидывать остатки еды со стола (прогоните удачу).

И еще я убеждена, что важно успеть до боя курантов отдать и забрать все денежные долги. Ведь считается, что если должник не вернул средства, то после новогодней ночи он не вернет их никогда. А если вы хотите приумножить свои собственные финансы, то положите денежную купюру в карман на всю ночь. Поверьте, все это работает, главное — верить. И встречать год с НАСТРОЕНИЕМ!

А какие у вас новогодние «фишки»? Поделитесь!

Всех с наступающим! И пусть Новый год принесет вам яркие эмоции и приятные судьбоносные встречи!