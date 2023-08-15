Золотое правило: как собраться в отпуск только с ручной кладью

Многие опытные путешественники давно отказались от чемоданов

Летний период в самом разгаре, а это значит, что продолжается сезон отпусков. Для многих поездка в другую страну или город является одним из самых долгожданных событий за год. В отпуске можно хорошенько отдохнуть, перезагрузиться, забыть о насущных проблемах и зарядиться энергией. Как подсказывают путешественники со стажем, даже в дальние поездки лучше ездить с одной ручной кладью. Как избавиться от громоздких чемоданов, разбирался женский журнал kleo.ru.

Плюсы путешествия без багажа

В первую очередь, человека, который отправится в отпуск без чемодана, приятно порадует стоимость билета на самолет. Большинство авиакомпаний предлагают значительные скидки для тех, кто не занимает дополнительное место в багажном отсеке. Также путешественник с небольшой сумкой или рюкзаком становится более мобильным, вам не придется тащить огромный чемодан до отеля или отдельно оплачивать эту услугу на месте. Для того чтобы взять все самое нужное и уместиться в ручной клади, следуйте советам бывалых туристов.

Выбор вещей

Для того чтобы часто менять образы, обходясь при этом небольшим количеством вещей, лучше выбирать одежду схожих оттенков или классических цветов – черного/белого. Розовые юбочки и шортики отлично будут смотреться с классическими оттенками, при этом из нескольких элементов гардероба удастся создать много разных образов.

Ролл из одежды

Главный лайфхак путешественников с «ручкой» – правильная упаковка вещей. Одежду нужно не складывать в привычные стопки, а аккуратно скручивать. В таком случае она меньше мнется, а также занимает минимальное количество места. Такое решение позволит сэкономить пространство в сумке и взять максимальное количество вещей.

Обувь для самолета

Все самое объемное и увесистое нужно надеть на себя. Шлепки или мокасины займут в сумке намного меньше места, чем кроссовки. В европейских странах, например, путешественники часто привязывают одну пару спортивной обуви на шнурках к рюкзаку.

Вакуумные пакеты

Теплый свитер или объемистые утепленные штаны можно сложить в вакуумный пакет и откачать из него воздух. Тогда одежда будет занимать минимальное место.

Мелочи и украшения

Небольшие предметы не нужно складывать в отдельную косметичку. Различную мелочь, украшения, а также баночки с косметическими средствами можно разместить в обуви или равномерно разложить по сумке. Тогда эти предметы практически не будут занимать место. Самое главное, перед отлетом еще раз проверьте габариты ручной клади, разрешенные у вашей авиакомпании.