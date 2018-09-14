5 приложений для путешествий осенью

Сегодня мы так привыкли к разнообразным приложениям, что обойтись без них во время путешествия, кажется, невозможно. Особенно если поездка планируется в бархатный сезон – период, когда туристический поток сокращается и активизируются последние летние распродажи. Мы собрали пять самых-самых удобных, крутых и полезных приложений для продвинутых пользователей, которым только предстоит заветный отпуск.

PackPoint

Помощник в сборе чемодана. Вы указываете тип отдыха, место, количество дней и, отталкиваясь от введенных данных, приложение формирует ваш личный список нужных вещей, который также можно подстроить под себя. Что удобно – сервис учитывает даже прогноз погоды, так что с таким советником вы точно не пропадете за границей!

GetTransfer

Сервис для планирования и организации трансферов, который представлен более чем в 150 странах мира! А это значит, что воспользоваться им вы сможете практически в любой точке земного шара. Кроме того, приложение предоставляет возможность выбрать класс и марку автомобиля, предложить собственную цену поездки и даже проложить нестандартный маршрут. Кроме того, отсутствие скрытых сборов, ограниченное бесплатное время ожидания, сертифицированные водители – в общем, сплошные плюсы для туристов!

AroundMe

Поможет тем, кто никогда не составляет заранее культурную программу для поездки. Приложение быстро сориентирует вас по незнакомому городу и покажет все ближайшие важные места: аптеки, рестораны, супермаркеты, точки аренды велосипедов и т.д. В качестве бонуса сервис предоставляет полную информацию о контактном телефоне, адресе электронной почты, часах и графике работы, отзывах посетителей и даже, в некоторых случаях, о меню и среднем чеке заведения.

WordLens

Мгновенный переводчик, который работает как при помощи камеры, так и опознает самостоятельно введенные слова. Вы наводите камеру смартфона на надпись, и приложение переводит его. Пока сервис «знает» только английский, испанский, итальянский, русский и португальский, но можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем он овладеет еще несколькими языками. Рукописный шрифт оно не распознает, но зато работает без подключения к интернету.

WIFI Map

Обеспечит вам постоянный доступ к интернету, если поблизости ловит хотя бы одна wi-fi сеть. Приложение не только подсказывает все явки и пароли, но и постоянно развивается, благодаря чему у нас есть обновляемая карта wi-fi сетей по всему миру!

Эти приложения, возможно, не оградят вас от всех проблем, с которыми зачастую сталкиваются путешественники, но они точно сделают вашу поездку более удобной, избавят от лишней суеты и помогут насладиться отдыхом. А разве это не самое главное, когда собираешься в долгожданное путешествие?