Путешествуем со вкусом: 5 стран для настоящих кофеманов и чайных гурманов

Вы обожаете путешествия и не представляете свое утро без ароматной чашечки кофе или изысканного чая? Тогда пора объединить эти страсти и отправиться в гастрономическое приключение! Редакция "Клео.ру" подготовила для вас маршруты по странам, где кофе и чай – не просто напитки, а часть культуры и образ жизни.





1. Эфиопия: в гостях у родины кофе

Эфиопия считается местом рождения кофе. Посетите плантации в регионе Сидамо, познакомьтесь с процессом обработки зерен и попробуйте свежеприготовленный кофе на церемонии "буне".

2. Китай: по следам древних чайных путей

Путешествие по Китаю откроет вам мир разнообразных сортов чая: от нежного зеленого лунцзина до насыщенного пуэра. Загляните в провинцию Юньнань и прогуляйтесь по живописным чайным плантациям.





3. Колумбия: ароматные холмы кофейных долин

Колумбийский кофе известен во всем мире. Отправьтесь в район "кофейной оси", где сможете побывать на фермах, увидеть процесс производства и насладиться чашечкой ароматного напитка в горах Анд.

4. Индия: пряные ноты масала-чая

Индийский масала-чай – это взрыв вкусов и ароматов. В Мумбаи и Дели на каждом углу вам предложат этот горячий напиток со специями. А путешествие в Дарджилинг раскроет тайны лучшего черного чая.





5. Турция: бесконечный чайный час

В Турции чай пьют в любое время дня. Маленькие стаканчики тюльпанообразной формы и уютные чайные – это неотъемлемая часть местной культуры. Попробуйте турецкий чай с кусочком сахара и наслаждайтесь видом на Босфор.

6. Вьетнам: кофе с ароматом приключений

Вьетнамский кофе удивит даже опытных кофеманов. Попробуйте cà phê sữa đá – крепкий кофе со сгущенным молоком и льдом. И не забудьте о кофе лювак, одном из самых экзотических в мире.