Погода на ноябрь 2024 в Москве и Московской области

Конец осени – это самый переменчивый период года. В такое время погодные условия меняются очень часто, и можно попасть в неприятную ситуацию, если не подготовиться заранее к возможным ситуациям. Прогноз погоды на ноябрь 2024 года подскажет, какие сюрпризы приготовила природа в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в ноябре

Ноябрь завершает осенний период и является своеобразной подготовкой к холодной зиме. Именно в это время наблюдается существенное снижение температуры, чаще выпадают осадки, а световой день стремительно укорачивается.

Согласно наблюдениям синоптиков, средняя месячная температура составляет 1,6°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается немного ниже нулевой отметки – до -0,5°C. Погода в ноябре достаточно дождливая – почти половину дней осеннего месяца будут идти частые, но непродолжительные дожди. Среднемесячная норма осадков составляет 52 мм. В последние недели ноября часто выпадает первый снег.

Собирая и анализируя информацию о погоде за предыдущие годы, синоптикам удается находить закономерности. На основании этих данных эксперты строят погодные модели, определяют максимальные отклонения по температуре и готовятся к климатическим изменениям заранее. Информация о погоде помогает узнать, когда устанавливалась самая низкая и высокая температура. В предыдущие годы в ноябре фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +16,2°C (6 ноября 2013 года);

абсолютный минимум – -32,8°C (26 ноября 1890 года).

По метеорологическим прогнозам, последний осенний месяц окажется более теплым, чем в предыдущие периоды. При этом новые температурные рекорды вряд ли будут зафиксированы. Отклонения от нормы составят всего несколько градусов. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы погоды составляются на основе статистической информации за предыдущие годы. Планируя дела на месяц, следует учитывать актуальные предупреждения синоптиков.





Предлагаем детальнее разобраться, какую погоду следует ожидать в Москве и Московской области в разные периоды ноября 2024 года.

Погода в Москве на начало ноября 2024 года

В ноябре уже задан тренд на стремительное снижение температуры. Начало месяца будет более теплым, чем его вторая половина. Столбик термометра может опускаться ниже нулевой отметки по ночам. При этом погода будет ощущаться более холодной, чем есть на самом деле, из-за высокой влажности и частых осадков. Для прогулок и осмотра местных достопримечательностей этот месяц окажется неблагоприятным.

Средняя температура в начале ноября 2024 года:

днем – +4,1°C;

ночью – +0,3°C.

В таблице показаны ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Москве и Московской области в начале ноября 2024 года. При планировании мероприятий следует учитывать высокую переменчивость погодных условий в этом месяце. Рекомендуется сверять информацию с актуальными данными от метеорологических служб.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +6 +2 Облачно 2 +4 -1 Дождь 3 +5 -1 Облачно 4 +5 +1 5 +5 0 6 +5 0 Солнечно 7 +5 +2 Дождь 8 +5 0 9 +3 -2 10 +4 +1 11 +4 +1 Облачно 12 +3 0 Дождь 13 +3 +1 Облачно 14 +3 0 15 +2 0 Дождь

Первая половина ноября начинает переход от яркой осени к холодной зиме. Жителям и гостям российской столицы стоит заранее готовиться к переменчивой погоде осеннего месяца. Рекомендуется всегда иметь под рукой зонт, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Не игнорируйте предупреждения синоптиков, даже если начало дня не предвещает плохой погоды.





Погода в Москве на конец ноября 2024 года

Втора половина месяца будет по-настоящему зимней. Минусовая температура будет уже и в дневное время. В последние недели может выпадать снег и появятся другие погодные явления, характерные для этого времени года.

Средняя температура в конце ноября 2024 года:

днем – -1,9°C;

ночью – -5°С.

Детальная информация о погодных условиях во второй половине ноября 2024 года показана в таблице ниже. Стоит учитывать ее при составлении планов и готовиться к возможным изменениям заранее.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +2 -3 Облачно 17 -1 -4 Дождь 18 -2 -6 Облачно 19 -2 -5 20 -6 -5 21 -2 -6 22 +1 -3 Снег 23 +1 -3 Дождь 24 -1 -4 Снег 25 -2 -4 26 -3 -5 Облачно 27 -4 -7 Снег 28 -5 -7 29 -3 -7 30 -2 -6 Облачно

Температурный режим во второй половине месяца существенно изменится. Средние значения снизятся на 6°C днем и на 5,3°C ночь. Возможен снег, поэтому стоит одеваться теплее и изменить свои планы при необходимости.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на ноябрь 2024 в Москве и Московской области. По расчетам экспертов, ожидается более теплый месяц, чем в предыдущие годы. Однако уже в третей декаде ожидается снег и существенное снижение температуры.