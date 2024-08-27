Погода в Сочи на октябрь 2024 года

Октябрь в курортной столице – это один из самых переменчивых месяцев, который может преподнести самые неожиданные сюрпризы. Однако такие природные перемены не смогут застать врасплох, если подготовиться к ним заранее. Клео.ру предлагает разобраться, какую погоду ожидают синоптики на октябрь 2024 года в Сочи.

Особенности погоды в Сочи в октябре

Октябрь – самый необычный месяц. В этот период на курортах Краснодарского края происходит заметный переход от жаркого лета к зимним месяцам. Уникальные особенности местной природы создают комфортные условия для отдыха. Летняя жара спадает, позволяя проводить на солнце больше времени без сильного вреда здоровью. Количество туристов тоже существенно уменьшается. Однако во второй половине месяца осень все же берет свое, и отдых становится менее комфортным.

Средняя температура на черноморском побережье достигает +20,7°C днем, а ночью столбик термометра снижается до +13,1°C. Погода будет преимущественно солнечной, но во второй половине месяца вероятность дождей и облачности значительно возрастет. Норма осадков в октябре составляет 180 мм, что является наибольшим показателем для всего осеннего периода.

Но главным преимуществом, делающим Сочи действительно курортной столицей, является отдых на морском побережье. В начале октября температура воды составляет +21°C, но к концу месяца она снижается до +16°C. Такие условия не самые комфортные для длительного купания, но отсутствие большого количества туристов позволяют спокойно отдохнуть на пляже.

Составляя долгосрочные прогнозы, синоптики часто используют информацию за предыдущие годы. Сопоставляя данные, эксперты выявляют взаимосвязи и расхождения, позволяющие строить погодные модели и находить тренды. Помимо этого, статистическая информация помогает определить максимальные отклонения от нормы. В различные исторические периоды в Сочи в октябре фиксировались такие рекорды по температуре:

абсолютный максимум – +32,1°C (9 октября 2003 года);

абсолютный минимум – -3,2°C (26 октября 1965 года).

По расчетам метеорологов, октябрь 2024 года будет более прохладным, чем в предыдущие годы. Возможны небольшие отклонения от нормы, но аномальные температуры маловероятны. При планировании важных дел следует помнить, что октябрьская погода часто преподносит сюрпризы и может удивить даже опытных синоптиков. Учитывайте в своих планах переменчивость природы.





Клео.ру предлагает подробнее изучить прогноз погоды на октябрь 2024 года в Сочи.

Погода в Сочи в начале октября

Начало месяца является закономерным продолжением сентября. Погодные условия будут максимально похожими. В этот период осадков будет мало, создавая отличные возможности для пляжного отдыха и изучения местных достопримечательностей. Морская вода достаточно прогрета даже для продолжительного купания – до +21°C.

Средняя температура воздуха в начале октября в Сочи:

днем – +19,8°C;

ночью – +13,3°C.

Ожидания синоптиков по погоде в начале октября 2024 года в Сочи показаны в таблице ниже. При планировании дел необходимо учитывать, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистической информации и погодных моделей, но могут немного отличаться от реальной погоды в конкретные дни месяца.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +19 +14 Небольшая облачность 2 +21 +13 Солнечно 3 +20 +14 4 +20 +13 5 +20 +14 6 +20 +13 7 +20 +14 8 +20 +13 9 +20 +13 10 +20 +13 11 +18 +12 Дождь 12 +19 +12 Небольшая облачность 13 +20 +13 14 +20 +14 Солнечно 15 +19 +14 Небольшая облачность 16 +20 +13 Облачно

Первая половина октября продолжает тенденции, начатые в предыдущем месяце. Температура воздуха будет достаточно комфортной для приятного времяпровождения на пляже или знакомства с местными достопримечательностями. А вот в ночное время погода будет уже далеко не летней. Рекомендуется одеваться теплее, отправляясь на вечерние прогулки.





Прогноз погоды на конец октября

Во второй половине месяца осень все же начинает брать свое. Перемены будут не только визуальными, но будут ощущаться и на себе. Температура воздуха постепенно снижается, а дожди и повышенная облачность становятся привычным явлением. Купание будет комфортным лишь для тех, кто не боится прохладной воды: море начнет остывать, достигая +17°C.

Средняя температура воздуха в конце октября в Сочи:

днем – +17,1°C;

ночью – +10,9°C.

Прогноз погоды на этот период показан в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +18 +13 Облачно 18 +18 +12 19 +18 +11 Дождь 20 +15 +9 21 +16 +10 Солнечно 22 +19 +12 23 +19 +13 Дождь 24 +19 +13 25 +17 +11 Солнечно 26 +17 +11 27 +14 +9 28 +15 +9 29 +15 +9 Облачно 30 +17 +11 Солнечно 31 +19 +11 Дождь

Вторая половина октября будет заметно прохладнее, чем начало месяца. На восприятии погоды скажутся и закономерное снижение температуры, и повышенная влажность, присущая осеннему периоду. В среднем, в дневное время суток похолодает на 2,7°C, а ночью столбик термометра снизиться на 2,4°C по сравнению с предыдущим периодом.





Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды в Сочи на октябрь 2024 года. По расчетам экспертов, этот месяц будет более прохладным, чем в аналогичные периоды в предыдущие годы, но аномальные температуры будут маловероятными. Курортники смогут насладиться последним осенним теплом, но уже к концу октября погодные условия будут менее благоприятными для отдыха.