Погода в Сочи на декабрь 2024 года

На курортах Краснодарского края зима проходит не так, как в большинстве российских регионов. В декабре устанавливается комфортная температура, чтобы прогуляться по пляжу и насладиться морским воздухом. Однако зимняя погода может преподносить и неприятные сюрпризы. Прогноз погоды в Сочи на декабрь 2024 года поможет жителям и гостям города подготовиться к любым возможным ситуациям.

Особенности погоды в Сочи в декабре

Сочи привлекает туристов не только летом, но и зимой. В то время как в другие российские регионы уже пришли холода, морозы и снега, на курортах Краснодарского края ситуация сильно отличается. В Сочи снег является достаточно редким явлением, а температура даже ночью находится в «плюсовой» зоне. Вместо привычного всем пляжного отдыха курорт предлагает туристам другие виды развлечений – горнолыжные трассы, экскурсии, посещение достопримечательностей и оздоровительные программы.

Согласно наблюдениям метеорологов, средние температурные значения в Сочи составляют +12°C днем, а в ночное время показатели термометра снижаются до +5°C. Погода преимущественно пасмурная, с обильными осадками. Норма осадков в декабре составляет 175 мм, что сравнимо с показателями января и ноября. Температура воды – +11°C. Для купания море уже холодное, но оно удерживает тепло и создает комфортные климатические условия.

Для составления прогнозов синоптики часто используют данные о погоде за предыдущие годы. На основании этой информации они определяют, как сильно изменился климат и к каким переменам это может привести в течение всего месяца. Также статистические данные помогают выявить максимальные отклонения от нормальных показателей температуры. В декабре в Сочи фиксировались такие рекорды:

абсолютный максимум – +23,5°C (4 декабря 2010 года);

абсолютный минимум – -8,3°C (29 декабря 1904 года).

По предположениям экспертов, в 2024 году погода будет немного теплее, чем в предыдущие годы. Экстремальных температур ждать не стоит, новые рекорды будут маловероятными. Но не стоит недооценивать переменчивость природы. Планируя дела на месяц, необходимо учитывать актуальные прогнозы синоптиков на эти дни.





Клео.ру предлагает детально изучить прогноз погоды на декабрь 2024 года в Сочи.

Погода в Сочи в начале месяца

В декабре зима традиционно приходит в российские регионы. В первой половине месяца погода будет немного теплее, однако изменения будут незначительными. Температура воздуха будет очень комфортной как для этого времени года. И даже в ночное время столбик термометра будет над нулевой отметкой.

Средняя температура в начале месяца:

дневная – +12,4°C;

ночная – +8,4°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде на декабрь 2024 года в Сочи в начале декабря 2024 года представлены в таблице. По мнению экспертов, температурные значения будут немного выше, чем в предыдущие годы, но в пределах норм. Планируя дела и мероприятия, следует помнить о переменчивости погоды в зимний период. Природа может преподносить самые неожиданные сюрпризы, поэтому нужно учитывать актуальные предупреждения синоптиков.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +13 +10 Переменная облачность, осадки 2 +13 +10 3 +13 +9 Облачно 4 +14 +9 5 +13 +9 6 +13 +8 7 +13 +9 8 +12 +8 Небольшая облачность 9 +12 +7 Облачно 10 +12 +8 11 +12 +8 Осадки 12 +13 +8 Облачно 13 +12 +8 Осадки 14 +11 +8 Облачно 15 +11 +7 16 +11 +8

Зимняя погода могут удивлять не только гостей курортной столицы, но даже местных жителей, прекрасно знакомых с местными климатическими особенностями. Днем температура будет комфортной, а вот для вечерних прогулок следует одеваться потеплее. Ночью температура будет часто снижаться ниже отметки +10°C. Также перед выходом на улицу стоит брать с собой зонт, чтобы внезапный дождь не испортил все планы.





Прогноз погоды на конец месяца

Вторая половина зимнего месяца будет более прохладной, с частыми осадками. Наиболее ощутимое похолодание будет ближе к Новому году. На ощущении тепла скажется не только закономерное понижение температуры, но высокая влажность, частые дожди и порывы сильного ветра. Даже на новогодние праздники не стоит ждать хорошей погоды. Желательно пересмотреть свои планы с учетом таких особенностей.

Средняя температура в конце месяца:

дневная – +11,1°C;

ночная – +7,4°C.

В таблице ниже показано, какой будет погода в Сочи во второй половине декабря.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +11 +7 Осадки 18 +12 +7 19 +11 +7 20 +12 +8 21 +11 +8 Облачно 22 +10 +7 Осадки 23 +10 +7 Облачно 24 +10 +7 Небольшая облачность 25 +11 +7 26 +12 +8 Облачно 27 +12 +9 Осадки 28 +12 +8 29 +11 +8 Небольшая облачность 30 +11 +7 Облачно 31 +10 +6

Похолодание во второй половине месяца будет незначительным. Температура снизится на 1,3°C днем и на 1°C ночью. Но такие изменения могут ощущаться сильнее из-за высокой влажности и плохой погоды. Природа может преподнести массу неприятных сюрпризов на новогодние праздники.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды в Сочи на декабрь 2024 года. Ожидается более теплый месяц, чем в предыдущие годы, но при этом увеличится количество осадков. Для отдыха и новогодних мероприятий на свежем воздухе может быть не самая подходящая погода.