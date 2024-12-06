Погода на июль 2025 в Санкт-Петербурге

Июль в Петербурге – это всегда компромисс между погодными ожиданиями и реальностью. Погода в этом регионе меняется очень часто и быстро. В таких условиях хорошие прогнозы становятся необходимостью. Предлагаем узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге в июле 2025 года и как не дать ей испортить планы.

Погода в Санкт-Петербурге в июле

Июль считается одним из самых теплых месяцев года. И даже в северных регионах природа не изменяет своим основным принципам. В середине лета погодные условия в Санкт-Петербурге становятся не самыми благоприятными и комфортными для отдыха. Особенно сильно это ощущается на фоне туристов, желающих застать местное уникальное явление – белые ночи.

Согласно данным синоптиков, средняя температура в июле в Санкт-Петербурге достигает +24°C, а в вечернее время холодает до +15°C. При этом сохраняется облачная и дождливая погода, характерная для этого региона. Среднемесячная норма осадков летнего месяца составляет 83 мм, уступая в лидерстве лишь августу (86 мм). Продолжительность солнечного сияния достигает 266 часов, а в пересчете на ежедневную норму – около 8,5 часов в сутки. Сильный ветер в этот период – довольно редкое явление. Средняя скорость потока – 3,5 м/с, как правило, западной или юго-западной направленности.

Метеорологи регулярно фиксируют изменения погодных условий по всей стране. Эта информация помогает специалистам в составлении прогнозов погоды и построении климатических моделей. К тому же, данные помогают определять максимальные отклонения от нормы. В различные исторические периоды фиксировались следующие температурные рекорды:

абсолютный максимум – +35,3°C (28 июля 2010 года);

абсолютный минимум – +4,9°C (21 июля 1968 года).

Синоптики ожидают, что в июле 2025 года погода в Санкт-Петербурге вряд ли сильно удивит. Температура и климатические условия будут в пределах значений, характерных для этого месяца. Впрочем, стоит помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистических данных. Рекомендуется подстраивать свои планы в соответствии с актуальными предупреждениями синоптиков.





Разберемся, какую погоду ожидают эксперты в июле 2025 года в Санкт-Петербурге.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на начало июля 2025

Первая половина месяца ожидается жаркой по местным меркам. Синоптики ожидают, что колебания дневной температуры будут на 2-3 градуса больше средних показателей. Хотя изменения и кажутся незначительными, в реальности погода будет ощущаться более жаркой. Причиной этому станет повышенная солнечная активность и влажность.

Средние значения температуры в первой половине июля 2025:

днем – +21,3°C;

ночью – +13,8°C.

Прогноз от синоптиков Гидрометцентра показывает, какой будет погода в начале июля 2025 года в Санкт-Петербурге. Напоминаем, что данные расчеты являются ориентировочными. Они основаны на данных за предыдущие годы с применением информации об актуальных климатических изменениях. Следует учитывать эту особенность при планировании дел на месяц.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +20 +13 Облачно 2 +23 +14 3 +21 +14 Солнечно 4 +22 +13 Облачно 5 +21 +14 Осадки 6 +24 +15 Солнечно 7 +22 +14 8 +21 +15 Осадки 9 +23 +13 Небольшая облачность 10 +21 +14 Облачно 11 +20 +13 Солнечно 12 +21 +13 13 +21 +14 Небольшая облачность 14 +18 +13 15 +20 +14 Солнечно 16 +22 +14 Облачно

Начало месяца ожидается относительно засушливой. Основное количество приходится на вторую половину июля. Впрочем, не стоит исключать возможные отклонения и внезапные кратковременные дожди. Стоит иметь под рукой зонт, если об этом предупреждают синоптики в своих ежедневных прогнозах.





Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на конец июля 2025

Вторая половина месяца обещает быть более дождливой, что, впрочем, не сильно скажется на общей температуре. При этом осадки наверняка расстроят планы и могут сильно испортить впечатление от посещения достопримечательностей и памятных мест. Прогулки по городу, вероятно, тоже придется перенести на более удачное время.

Средние значения температуры во второй половине июля 2025:

днем – +21,3°C;

ночью – 13,5°C.

Ориентировочные прогнозы погоды на вторую половину июля 2025 года в СПб изложены в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +20 +14 Солнечно 18 +20 +13 19 +21 +13 Осадки 20 +20 +14 Облачно 21 +22 +13 Солнечно 22 +21 +14 Осадки 23 +21 +12 Облачно 24 +21 +12 Осадки 25 +22 +14 26 +21 +14 Облачно 27 +21 +14 Солнечно 28 +22 +14 Осадки 29 +20 +13 30 +21 +15 31 +22 +14 Солнечно

Количество осадков во второй половине июля 2025 года будет заметно выше, если сравнивать с предыдущим периодом этого месяца. Хоть такие дожди и будут преимущественно короткими, они легко испортят настроение, если к ним не подготовиться заранее. Рекомендуется обращать внимание на прогнозы синоптиков перед планированием мероприятий, особенно под открытым небом. Температурные изменения будут минимальными – в среднем похолодает на 0,3°C.





Подведем итог

По прогнозам синоптиков, в июле 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается погода, характерная для этого времени года. Начало месяца может сильно удивить сухой погодой, но уже во второй половине обстановка изменится кардинально. Метеорологические прогнозы помогут избежать неприятных ситуаций, позволяя подготовиться к ним заранее.