Погода в Сочи на июль 2025 года

Даже на побережье Черного моря лето бывает разным. Чтобы отдых не оказался испорченным неожиданным ливнем или духотой, стоит заранее изучить прогноз. Разберемся, какой обещает быть погода на июль 2025 года в Сочи, согласно оценкам метеорологов.

Особенности погоды в Сочи в июле

На июль приходится пик туристического сезона, особенно на курортах Краснодарского края. В этом месяце в Сочи появляется большое количество туристов, предпочитающих морской отдых: на пляжах становится многолюдно. Тем же, кто любит отдыхать в тишине и уединении, будет крайне сложно найти подходящее для этого место.

По данным метеорологов, средняя температура в июле составляет +28°C в дневное, а ночью столбик термометра снижается до +20°C. В пиковые периоды суток значения могут достигать +35°C. Отдыхая в июле в Сочи, необходимо помнить о базовых правилах безопасности и по возможности избегать длительного времяпровождения под солнцем. На пляже рекомендуется отдыхать до 11:00 и после 16:00. Вода в течение месяца прогревается до +26°C.

Летний период считается одним из самых засушливых в течение всего года, и июль не станет исключением из правил. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, среднемесячная норма осадков составляет 120 мм. Дожди при этом идут редко, но обильно. Продолжительность солнечного сияния возрастает в среднем до 9 часов в сутки.

Метеорологи тщательно фиксируют даже малейшие изменения погоды, что позволяет им строить точные климатические модели. Эта информация также помогает выявлять аномалии и находить максимальные отклонения от нормы. Из данных о погоде за предыдущие годы известно, что самая высокая температура в середине лета была зафиксирована 30 июля 2000 года и составила +39,4°C. Минимальные значения фиксировались на уровне +12,6°C: столбик термометра снижался до этих показателей 7 июля 1982 года, 18 июля 1902 года и 27 июля 1917 года.

По мнению синоптиков, в 2025 году вероятность новых температурных рекордов будет низкой. Вероятно, погода будет в рамках норм, характерных для летнего месяца. Впрочем, не стоит забывать и о том, что природа умеет удивлять. Рекомендуется следить за актуальными прогнозами и учитывать их в своих планах.





Рассмотрим, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в июле 2025 года в Сочи.

Погода в Сочи в начале июля 2025 года

Июль достаточно равномерный период относительно температуры, но все же в первые дни будет немного прохладнее, чем в конце месяца. Начало будет более засушливым и солнечным. По прогнозам синоптиков, дожди вряд ли смогут помешать комфортному отдыху. Впрочем, из-за высокой температуры и повышенной солнечной активности, не рекомендуется долго находиться под открытым небом, в том числе и на пляже. Соблюдайте базовые правила безопасности в летный период.

Средние показатели температуры в начале месяца:

днем: +26,9°C;

ночью: +20,7°C.

Прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра на июль 2025 года в Сочи представлен в таблице ниже. При составлении планов необходимо учитывать, что эти расчеты являются предварительными и могут не учитывать некоторые важные данные. Тем не менее, они дают общее представление о том, каким будет этот летний месяц, и помогают заранее распланировать отдых.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +27 +20 Солнечно 2 +28 +21 3 +27 +21 4 +28 +20 5 +26 +21 6 +28 +20 7 +26 +20 Небольшая облачность 8 +28 +20 Солнечно 9 +27 +21 10 +26 +21 Небольшая облачность 11 +28 +22 Солнечно 12 +26 +20 13 +26 +21 14 +26 +21 15 +26 +20 Небольшая облачность 16 +27 +22 Солнечно

Жаркое начало месяца – это не самый комфортный период и для пляжного отдыха, и для знакомства с достопримечательностями, и для любых других активностей. Ситуацию спасает только то, что температура воздуха еще не достигает своих пределов. Старайтесь не забывать о правилах безопасности, избегайте длительного пребывания под открытым небом.





Погода в Сочи в конце июля 2025 года

Главным отличием второй половины июля от начала месяца является большее количество осадков. Впрочем, дожди не сильно исправят ситуацию: температура продолжит расти, а на фоне высокой влажности и солнечной активности погода станет душной.

Средние показатели температуры в конце месяца:

днем: +28,7°C;

ночью: +22,1°C.

Прогноз погоды на этот период летнего месяца изложен в таблице. Рекомендуем принимать во внимание предупреждения синоптиков при планировании дел и мероприятий, чтобы не оказаться под дождем в неподходящее время.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +28 +21 Солнечно 18 +29 +23 19 +29 +21 20 +28 +21 21 +29 +21 22 +28 +21 Облачно 23 +29 +22 Осадки 24 +29 +23 25 +28 +22 Солнечно 26 +28 +23 27 +28 +21 28 +30 +22 Небольшая облачность 29 +29 +23 Солнечно 30 +30 +24 Осадки 31 +28 +24 Солнечно

Вторая половина июля будет более жаркой. Средняя температура за этот период возрастет на 1,8°C днем и на 1,4°C ночью. На восприятие жары повлияет и высокая влажность.





Подведем итог

В своих прогнозах на июль 2025 года синоптики утверждают, что погода в Сочи будет характерной для этого месяца. Жителей и гостей курортной столицы ожидает жаркая погода с небольшим количеством дождей. Однако даже непогода не сможет испортить хорошее настроение, если подготовиться к проблемным дням заранее.