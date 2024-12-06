Погода на июль 2025 в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июль 2025.

Пик лета в столичном регионе – это далеко не всегда солнечные прогулки. В июле погодные условия могут очень быстро меняться от летнего зноя до дождей и резких похолоданий в течение только одного дня. Природные перемены могут застать врасплох и нарушить все планы. Прогноз погоды на июль 2025 в Москве и Московской области поможет избежать таких ситуаций.

Погода в Москве и области в июле 2024 года

Июль является одним из самых теплых месяцев в столичном регионе. В это время температура может достигать особенно высоких значений, а летний зной ощущается особенно сильно в пределах крупного города. Такие погодные условия будут не самыми благоприятными для знакомства с местными достопримечательностями, но точно не станут серьезной помехой для этих целей.

Согласно наблюдениям метеорологов, средняя температура в июле достигает +25°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается в среднем до +15°C. Одной из главных особенностей июля является его высокая влажность воздуха. Дожди, как правило, чаще идут в первой половине летнего месяца. Впрочем, частые осадки почти не скажутся на общей температуре воздуха. Среднемесячная норма осадков в июле составляет 84 мм.

Прогнозы синоптиков на месяц составляются на основе актуальных наблюдений и анализа информации за предыдущие годы. По информации метеорологов, в различные исторические периоды наблюдений за погодой в июле фиксировались такие отклонения от нормы:

  • абсолютный максимум (+38,2°C) – 29 июля 2010 года;
  • абсолютный минимум (+1,3°С) – 2 июля 1886 года.

Синоптики Гидрометцентра предполагают, что 2025 год пройдет без существенных отклонений температуры от среднемесячной нормы. Впрочем, следует помнить, что погода в июле хоть и считается стабильной, но может преподносить неожиданные сюрпризы. Стоит учитывать метеорологические прогнозы перед планированием важных дел.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем разобраться, какая погода ожидается в июле 2025 года в Москве и Московской области.

Прогноз погоды в Москве на начало июля

В первой половине июля 2025 года погода в столице будет преимущественно пасмурной. Впрочем, осадки и периоды затишья между июльским зноем не подарят ощутимой прохлады: жара будет ощущаться даже тяжелее, чем показывает столбик термометра. К тому же, дожди могут стать серьезной помехой для людей, планировавших познакомиться с местными достопримечательностями.

Средняя температура в первой половине июля 2025 года:

  • днем – +21,3°C;
  • ночью – +13,9°C.

 Ожидания синоптиков Гидрометцентра относительно погоды в первой половины июля 2025 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже. Стоит учитывать переменчивость погоды при составлении планов, особенно если ожидаются мероприятия под открытым небом.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+21

+13

Солнечно

2

+20

+16

3

+21

+14

Облачно

4

+19

+14

Осадки

5

+21

+12

6

+22

+17

7

+21

+14

Облачно

8

+23

+15

Осадки

9

+24

+12

10

+23

+14

Облачно

11

+20

+15

12

+19

+11

Солнечно

13

+22

+14

Облачно

14

+21

+13

Солнечно

15

+22

+15

Облачно

16

+21

+13

Солнечно

Начало летнего месяца будет достаточно дождливым и пасмурным. Это может создавать проблемы при прогулках на открытом пространстве. Стоит пересмотреть свои планы на этот период и перенести такие мероприятия на другое время или заменить их интересным времяпровождением в помещении.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды в Москве на конец июля

Количество пасмурных и дождливых дней во второй половине июля заметно сократится. Погодные условия будут благоприятными для прогулок на свежем воздухе, знакомства с местными достопримечательностями и прочих развлечений под открытым небом. Непогода вряд ли сможет удивить жителей и гостей российской столицы.

Средняя температура в первой половине июля 2025 года:

  • днем – +20,9°C;
  • ночью – +14,1°C.

Синоптики Гидрометцентра составили подготовили прогноз погоды на вторую половину июля 2025 года. Следует помнить, что эти расчеты являются ориентировочными и могут не учитывать некоторые особенности климата. Реальная погода может незначительно отличаться в определенные дни месяца. Чтобы такие расхождения не застали врасплох, следует учитывать в своих планах актуальные прогнозы на каждый день.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+20

+14

Небольшая облачность

18

+22

+15

Осадки

19

+21

+12

Солнечно

20

+19

+16

Небольшая облачность

21

+18

+12

Солнечно

22

+21

+15

23

+20

+12

Небольшая облачность

24

+23

+15

Осадки

25

+21

+14

Облачно

26

+22

+17

Солнечно

27

+19

+12

28

+21

+15

Небольшая облачность

29

+22

+16

30

+21

+13

Облачно

31

+23

+14

Вторая половина месяца будет более засушливой и спокойной. Ожидаемое количество осадков будет ощутимо меньше, а погодные условия будут более спокойными и стабильными. Изменения в температуре воздуха будут незначительными. Средние дневные показатели упадут на 0,4°C, а ночные поднимутся на 0,2°C.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики предупреждают о том, какой будет погода в июле 2025 года в Москве и Московской области. Ожидается, что природа вряд ли удивит жителей и гостей столицы – летний месяц будет достаточно дождливым и жарким. При планировании мероприятий стоит учитывать переменчивость погодных условий и предупреждения метеорологов.

Ульяна Володская

Журналист

 

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