Погода на июль 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июль 2025.
Пик лета в столичном регионе – это далеко не всегда солнечные прогулки. В июле погодные условия могут очень быстро меняться от летнего зноя до дождей и резких похолоданий в течение только одного дня. Природные перемены могут застать врасплох и нарушить все планы. Прогноз погоды на июль 2025 в Москве и Московской области поможет избежать таких ситуаций.
Погода в Москве и области в июле 2024 года
Июль является одним из самых теплых месяцев в столичном регионе. В это время температура может достигать особенно высоких значений, а летний зной ощущается особенно сильно в пределах крупного города. Такие погодные условия будут не самыми благоприятными для знакомства с местными достопримечательностями, но точно не станут серьезной помехой для этих целей.
Согласно наблюдениям метеорологов, средняя температура в июле достигает +25°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается в среднем до +15°C. Одной из главных особенностей июля является его высокая влажность воздуха. Дожди, как правило, чаще идут в первой половине летнего месяца. Впрочем, частые осадки почти не скажутся на общей температуре воздуха. Среднемесячная норма осадков в июле составляет 84 мм.
Прогнозы синоптиков на месяц составляются на основе актуальных наблюдений и анализа информации за предыдущие годы. По информации метеорологов, в различные исторические периоды наблюдений за погодой в июле фиксировались такие отклонения от нормы:
- абсолютный максимум (+38,2°C) – 29 июля 2010 года;
- абсолютный минимум (+1,3°С) – 2 июля 1886 года.
Синоптики Гидрометцентра предполагают, что 2025 год пройдет без существенных отклонений температуры от среднемесячной нормы. Впрочем, следует помнить, что погода в июле хоть и считается стабильной, но может преподносить неожиданные сюрпризы. Стоит учитывать метеорологические прогнозы перед планированием важных дел.
Предлагаем разобраться, какая погода ожидается в июле 2025 года в Москве и Московской области.
Прогноз погоды в Москве на начало июля
В первой половине июля 2025 года погода в столице будет преимущественно пасмурной. Впрочем, осадки и периоды затишья между июльским зноем не подарят ощутимой прохлады: жара будет ощущаться даже тяжелее, чем показывает столбик термометра. К тому же, дожди могут стать серьезной помехой для людей, планировавших познакомиться с местными достопримечательностями.
Средняя температура в первой половине июля 2025 года:
- днем – +21,3°C;
- ночью – +13,9°C.
Ожидания синоптиков Гидрометцентра относительно погоды в первой половины июля 2025 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже. Стоит учитывать переменчивость погоды при составлении планов, особенно если ожидаются мероприятия под открытым небом.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+21
|
+13
|
Солнечно
|
2
|
+20
|
+16
|
3
|
+21
|
+14
|
Облачно
|
4
|
+19
|
+14
|
Осадки
|
5
|
+21
|
+12
|
6
|
+22
|
+17
|
7
|
+21
|
+14
|
Облачно
|
8
|
+23
|
+15
|
Осадки
|
9
|
+24
|
+12
|
10
|
+23
|
+14
|
Облачно
|
11
|
+20
|
+15
|
12
|
+19
|
+11
|
Солнечно
|
13
|
+22
|
+14
|
Облачно
|
14
|
+21
|
+13
|
Солнечно
|
15
|
+22
|
+15
|
Облачно
|
16
|
+21
|
+13
|
Солнечно
Начало летнего месяца будет достаточно дождливым и пасмурным. Это может создавать проблемы при прогулках на открытом пространстве. Стоит пересмотреть свои планы на этот период и перенести такие мероприятия на другое время или заменить их интересным времяпровождением в помещении.
Прогноз погоды в Москве на конец июля
Количество пасмурных и дождливых дней во второй половине июля заметно сократится. Погодные условия будут благоприятными для прогулок на свежем воздухе, знакомства с местными достопримечательностями и прочих развлечений под открытым небом. Непогода вряд ли сможет удивить жителей и гостей российской столицы.
Средняя температура в первой половине июля 2025 года:
- днем – +20,9°C;
- ночью – +14,1°C.
Синоптики Гидрометцентра составили подготовили прогноз погоды на вторую половину июля 2025 года. Следует помнить, что эти расчеты являются ориентировочными и могут не учитывать некоторые особенности климата. Реальная погода может незначительно отличаться в определенные дни месяца. Чтобы такие расхождения не застали врасплох, следует учитывать в своих планах актуальные прогнозы на каждый день.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+20
|
+14
|
Небольшая облачность
|
18
|
+22
|
+15
|
Осадки
|
19
|
+21
|
+12
|
Солнечно
|
20
|
+19
|
+16
|
Небольшая облачность
|
21
|
+18
|
+12
|
Солнечно
|
22
|
+21
|
+15
|
23
|
+20
|
+12
|
Небольшая облачность
|
24
|
+23
|
+15
|
Осадки
|
25
|
+21
|
+14
|
Облачно
|
26
|
+22
|
+17
|
Солнечно
|
27
|
+19
|
+12
|
28
|
+21
|
+15
|
Небольшая облачность
|
29
|
+22
|
+16
|
30
|
+21
|
+13
|
Облачно
|
31
|
+23
|
+14
Вторая половина месяца будет более засушливой и спокойной. Ожидаемое количество осадков будет ощутимо меньше, а погодные условия будут более спокойными и стабильными. Изменения в температуре воздуха будут незначительными. Средние дневные показатели упадут на 0,4°C, а ночные поднимутся на 0,2°C.
Подведем итог
Синоптики предупреждают о том, какой будет погода в июле 2025 года в Москве и Московской области. Ожидается, что природа вряд ли удивит жителей и гостей столицы – летний месяц будет достаточно дождливым и жарким. При планировании мероприятий стоит учитывать переменчивость погодных условий и предупреждения метеорологов.