Погода на июль 2025 в Москве и Московской области

Пик лета в столичном регионе – это далеко не всегда солнечные прогулки. В июле погодные условия могут очень быстро меняться от летнего зноя до дождей и резких похолоданий в течение только одного дня. Природные перемены могут застать врасплох и нарушить все планы. Прогноз погоды на июль 2025 в Москве и Московской области поможет избежать таких ситуаций.

Погода в Москве и области в июле 2024 года

Июль является одним из самых теплых месяцев в столичном регионе. В это время температура может достигать особенно высоких значений, а летний зной ощущается особенно сильно в пределах крупного города. Такие погодные условия будут не самыми благоприятными для знакомства с местными достопримечательностями, но точно не станут серьезной помехой для этих целей.

Согласно наблюдениям метеорологов, средняя температура в июле достигает +25°C днем, а в ночное время столбик термометра снижается в среднем до +15°C. Одной из главных особенностей июля является его высокая влажность воздуха. Дожди, как правило, чаще идут в первой половине летнего месяца. Впрочем, частые осадки почти не скажутся на общей температуре воздуха. Среднемесячная норма осадков в июле составляет 84 мм.

Прогнозы синоптиков на месяц составляются на основе актуальных наблюдений и анализа информации за предыдущие годы. По информации метеорологов, в различные исторические периоды наблюдений за погодой в июле фиксировались такие отклонения от нормы:

абсолютный максимум (+38,2°C) – 29 июля 2010 года;

абсолютный минимум (+1,3°С) – 2 июля 1886 года.

Синоптики Гидрометцентра предполагают, что 2025 год пройдет без существенных отклонений температуры от среднемесячной нормы. Впрочем, следует помнить, что погода в июле хоть и считается стабильной, но может преподносить неожиданные сюрпризы. Стоит учитывать метеорологические прогнозы перед планированием важных дел.





Предлагаем разобраться, какая погода ожидается в июле 2025 года в Москве и Московской области.

Прогноз погоды в Москве на начало июля

В первой половине июля 2025 года погода в столице будет преимущественно пасмурной. Впрочем, осадки и периоды затишья между июльским зноем не подарят ощутимой прохлады: жара будет ощущаться даже тяжелее, чем показывает столбик термометра. К тому же, дожди могут стать серьезной помехой для людей, планировавших познакомиться с местными достопримечательностями.

Средняя температура в первой половине июля 2025 года:

днем – +21,3°C;

ночью – +13,9°C.

Ожидания синоптиков Гидрометцентра относительно погоды в первой половины июля 2025 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже. Стоит учитывать переменчивость погоды при составлении планов, особенно если ожидаются мероприятия под открытым небом.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +21 +13 Солнечно 2 +20 +16 3 +21 +14 Облачно 4 +19 +14 Осадки 5 +21 +12 6 +22 +17 7 +21 +14 Облачно 8 +23 +15 Осадки 9 +24 +12 10 +23 +14 Облачно 11 +20 +15 12 +19 +11 Солнечно 13 +22 +14 Облачно 14 +21 +13 Солнечно 15 +22 +15 Облачно 16 +21 +13 Солнечно

Начало летнего месяца будет достаточно дождливым и пасмурным. Это может создавать проблемы при прогулках на открытом пространстве. Стоит пересмотреть свои планы на этот период и перенести такие мероприятия на другое время или заменить их интересным времяпровождением в помещении.





Прогноз погоды в Москве на конец июля

Количество пасмурных и дождливых дней во второй половине июля заметно сократится. Погодные условия будут благоприятными для прогулок на свежем воздухе, знакомства с местными достопримечательностями и прочих развлечений под открытым небом. Непогода вряд ли сможет удивить жителей и гостей российской столицы.

Средняя температура в первой половине июля 2025 года:

днем – +20,9°C;

ночью – +14,1°C.

Синоптики Гидрометцентра составили подготовили прогноз погоды на вторую половину июля 2025 года. Следует помнить, что эти расчеты являются ориентировочными и могут не учитывать некоторые особенности климата. Реальная погода может незначительно отличаться в определенные дни месяца. Чтобы такие расхождения не застали врасплох, следует учитывать в своих планах актуальные прогнозы на каждый день.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +20 +14 Небольшая облачность 18 +22 +15 Осадки 19 +21 +12 Солнечно 20 +19 +16 Небольшая облачность 21 +18 +12 Солнечно 22 +21 +15 23 +20 +12 Небольшая облачность 24 +23 +15 Осадки 25 +21 +14 Облачно 26 +22 +17 Солнечно 27 +19 +12 28 +21 +15 Небольшая облачность 29 +22 +16 30 +21 +13 Облачно 31 +23 +14

Вторая половина месяца будет более засушливой и спокойной. Ожидаемое количество осадков будет ощутимо меньше, а погодные условия будут более спокойными и стабильными. Изменения в температуре воздуха будут незначительными. Средние дневные показатели упадут на 0,4°C, а ночные поднимутся на 0,2°C.





Подведем итог

Синоптики предупреждают о том, какой будет погода в июле 2025 года в Москве и Московской области. Ожидается, что природа вряд ли удивит жителей и гостей столицы – летний месяц будет достаточно дождливым и жарким. При планировании мероприятий стоит учитывать переменчивость погодных условий и предупреждения метеорологов.