Погода на декабрь 2024 в Санкт-Петербурге

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Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на декабрь 2024.

Декабрь – это уникальное время в северной столице России. Погодные условия в этом месяце могут удивить даже опытных метеорологов, привыкших к самым разным природным сюрпризам. Такие перемены могут доставить немало неприятностей, если не подготовиться к ним заранее. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в декабре

В декабре Санкт-Петербург начинает постепенно погружаться в атмосферу новогодних праздников. Влияние Нового года проявляется во всех аспектах, и даже природа становится немного праздничной. Однако такое настроение не отменяет погодные сюрпризы. В 2024 году тоже не стоит ждать спокойствия и стабильности. Погода ожидается крайне переменчивой.

В течение всего месяца температура стабильно держится немного ниже нулевой отметки. Согласно метеорологическим наблюдениями, средние показатели составляют -0,5°C днем и -4,5°С ночью. Декабрь, как правило снежный, особенно во второй половине. Норма осадков составляет 51 мм и является максимальным по сравнению с другими зимними месяцами. Длительность светового дня постепенно уменьшается, достигая минимальны 6 часов к концу месяца.

Информация о погоде тщательно собирается и обрабатывается различными метеорологическими службами. Эти данные помогают специалистам находить закономерности и отклонения, более точно прогнозировать, какой будет погода в определенные периоды месяца. Статистическая информация помогает определить, в какие годы в декабре фиксировались минимальные и максимальные температурные отклонения:

  • абсолютный максимум – +10,9°C (6 декабря 2006 года);
  • абсолютный минимум – -34,4°C (30 декабря 1978 года).

Синоптики предполагают, что в 2024 году вероятность новых температурных рекордов будет минимальной. Погода будет немного холоднее, чем в предыдущие периоды, но для природных аномалий нет предпосылок. При планировании дел на месяц следует учитывать особенности декабрьской погоды в Санкт-Петербурге и ее сильную переменчивость. Предупреждения синоптиков помогут избежать неприятностей, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру предлагает детальнее ознакомиться с прогнозами погоды на декабрь 2024 года в Санкт-Петербурге.

Погода в Санкт-Петербурге на начало декабря 2024

В первые дни месяца еще может ощущаться влияние осени, но оно очень быстро проходит по усиливающимся давлением зимы. В отдельные дни температура может подниматься выше нулевой отметки, но с каждым разом это происходит все реже. Снег выпадает реже, чем во второй половине месяца.

Средняя температура воздуха в начале декабря:

  • дневная – -2°C;
  • ночная – -5,7°C.

В таблице показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине декабря 2024 года в Санкт-Петербурге. Следует учитывать, что данный прогноз составлен на основе статистических данных с учетом особенностей местного климата. По этой причине он может не совпадать с реальной погодой в конкретные дни месяца. При планировании дел и мероприятий следует учитывать актуальные предупреждения метеорологов на эти даты.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

-3

-7

Осадки

2

-5

-8

3

-3

-5

Переменная облачность

4

+1

-4

Облачно

5

0

-3

Осадки

6

-3

-6

7

-5

-8

8

+1

-7

Облачно

9

-2

-5

10

-1

-5

11

-4

-8

Переменная облачность

12

-3

-7

Осадки

13

-2

-5

14

-2

-5

15

0

-3

16

-1

-5

По мере того, как зима входит в свои права, начинают сильнее проявляться особенности этого времени года. С каждым днем температура становится ниже, а высокая влажность лишь усиливает ощущение холода. Синоптики предупреждают, что погода может меняться очень быстро, поэтому всегда нужно готовиться в соответствии с прогнозами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец декабря 2024

Вторая половина месяца будет более холодной и снежной, чем начало декабря. Этот эффект усилит высокая влажность и сильный ветер. Даже небольшое похолодание будет ощущаться в разы сильнее.

Средняя температура воздуха в конце декабря:

  • дневная – -4,9°C;
  • ночная – -8,2°C.

Ожидаемая погода на вторую половину месяца показана в таблице ниже. Важно учитывать этот прогноз, планируя новогодние мероприятия и другие важные дела.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

-2

-4

Облачно

18

-2

-4

19

-5

-7

Осадки

20

-7

-10

21

-4

-8

22

-2

-5

Облачно

23

-3

-7

24

-5

-9

Осадки

25

-5

-10

26

-7

-10

27

-5

-8

28

-5

-8

29

-7

-9

30

-7

-12

31

-8

-12

Во второй половине декабря произойдет заметное похолодание. Средняя температура воздуха за этот период снизиться на 2,9°C днем и на 2,5°C ночью. Синоптики рекомендуют одеваться теплее, особенно для прогулок в вечернее время, когда похолодание будет особенно сильным. Владельцам автотранспорта нужно быть крайне внимательными на дороге: низкие температуры и сильные осадки часто становятся причиной ДТП.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Поведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на декабрь 2024 года в Санкт-Петербурге. Начало зимы будет более холодным, чем в предыдущие годы, но аномальные температуры маловероятны. Следует учитывать, что погода в начале месяца крайне переменчивая, поэтому стоит готовиться к любым природным сюрпризам.

Ульяна Волнова

Журналист

 

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