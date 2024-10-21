Погода на декабрь 2024 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на декабрь 2024.
Декабрь – это уникальное время в северной столице России. Погодные условия в этом месяце могут удивить даже опытных метеорологов, привыкших к самым разным природным сюрпризам. Такие перемены могут доставить немало неприятностей, если не подготовиться к ним заранее. Клео.ру предлагает разобраться, какой будет погода в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге.
Особенности погоды в Санкт-Петербурге в декабре
В декабре Санкт-Петербург начинает постепенно погружаться в атмосферу новогодних праздников. Влияние Нового года проявляется во всех аспектах, и даже природа становится немного праздничной. Однако такое настроение не отменяет погодные сюрпризы. В 2024 году тоже не стоит ждать спокойствия и стабильности. Погода ожидается крайне переменчивой.
В течение всего месяца температура стабильно держится немного ниже нулевой отметки. Согласно метеорологическим наблюдениями, средние показатели составляют -0,5°C днем и -4,5°С ночью. Декабрь, как правило снежный, особенно во второй половине. Норма осадков составляет 51 мм и является максимальным по сравнению с другими зимними месяцами. Длительность светового дня постепенно уменьшается, достигая минимальны 6 часов к концу месяца.
Информация о погоде тщательно собирается и обрабатывается различными метеорологическими службами. Эти данные помогают специалистам находить закономерности и отклонения, более точно прогнозировать, какой будет погода в определенные периоды месяца. Статистическая информация помогает определить, в какие годы в декабре фиксировались минимальные и максимальные температурные отклонения:
- абсолютный максимум – +10,9°C (6 декабря 2006 года);
- абсолютный минимум – -34,4°C (30 декабря 1978 года).
Синоптики предполагают, что в 2024 году вероятность новых температурных рекордов будет минимальной. Погода будет немного холоднее, чем в предыдущие периоды, но для природных аномалий нет предпосылок. При планировании дел на месяц следует учитывать особенности декабрьской погоды в Санкт-Петербурге и ее сильную переменчивость. Предупреждения синоптиков помогут избежать неприятностей, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
Клео.ру предлагает детальнее ознакомиться с прогнозами погоды на декабрь 2024 года в Санкт-Петербурге.
Погода в Санкт-Петербурге на начало декабря 2024
В первые дни месяца еще может ощущаться влияние осени, но оно очень быстро проходит по усиливающимся давлением зимы. В отдельные дни температура может подниматься выше нулевой отметки, но с каждым разом это происходит все реже. Снег выпадает реже, чем во второй половине месяца.
Средняя температура воздуха в начале декабря:
- дневная – -2°C;
- ночная – -5,7°C.
В таблице показано, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине декабря 2024 года в Санкт-Петербурге. Следует учитывать, что данный прогноз составлен на основе статистических данных с учетом особенностей местного климата. По этой причине он может не совпадать с реальной погодой в конкретные дни месяца. При планировании дел и мероприятий следует учитывать актуальные предупреждения метеорологов на эти даты.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-3
|
-7
|
Осадки
|
2
|
-5
|
-8
|
3
|
-3
|
-5
|
Переменная облачность
|
4
|
+1
|
-4
|
Облачно
|
5
|
0
|
-3
|
Осадки
|
6
|
-3
|
-6
|
7
|
-5
|
-8
|
8
|
+1
|
-7
|
Облачно
|
9
|
-2
|
-5
|
10
|
-1
|
-5
|
11
|
-4
|
-8
|
Переменная облачность
|
12
|
-3
|
-7
|
Осадки
|
13
|
-2
|
-5
|
14
|
-2
|
-5
|
15
|
0
|
-3
|
16
|
-1
|
-5
По мере того, как зима входит в свои права, начинают сильнее проявляться особенности этого времени года. С каждым днем температура становится ниже, а высокая влажность лишь усиливает ощущение холода. Синоптики предупреждают, что погода может меняться очень быстро, поэтому всегда нужно готовиться в соответствии с прогнозами.
Погода в Санкт-Петербурге на конец декабря 2024
Вторая половина месяца будет более холодной и снежной, чем начало декабря. Этот эффект усилит высокая влажность и сильный ветер. Даже небольшое похолодание будет ощущаться в разы сильнее.
Средняя температура воздуха в конце декабря:
- дневная – -4,9°C;
- ночная – -8,2°C.
Ожидаемая погода на вторую половину месяца показана в таблице ниже. Важно учитывать этот прогноз, планируя новогодние мероприятия и другие важные дела.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
-2
|
-4
|
Облачно
|
18
|
-2
|
-4
|
19
|
-5
|
-7
|
Осадки
|
20
|
-7
|
-10
|
21
|
-4
|
-8
|
22
|
-2
|
-5
|
Облачно
|
23
|
-3
|
-7
|
24
|
-5
|
-9
|
Осадки
|
25
|
-5
|
-10
|
26
|
-7
|
-10
|
27
|
-5
|
-8
|
28
|
-5
|
-8
|
29
|
-7
|
-9
|
30
|
-7
|
-12
|
31
|
-8
|
-12
Во второй половине декабря произойдет заметное похолодание. Средняя температура воздуха за этот период снизиться на 2,9°C днем и на 2,5°C ночью. Синоптики рекомендуют одеваться теплее, особенно для прогулок в вечернее время, когда похолодание будет особенно сильным. Владельцам автотранспорта нужно быть крайне внимательными на дороге: низкие температуры и сильные осадки часто становятся причиной ДТП.
Поведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на декабрь 2024 года в Санкт-Петербурге. Начало зимы будет более холодным, чем в предыдущие годы, но аномальные температуры маловероятны. Следует учитывать, что погода в начале месяца крайне переменчивая, поэтому стоит готовиться к любым природным сюрпризам.