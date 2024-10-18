Погода на декабрь 2024 в Москве и Московской области

Последний месяц года в Москве – это особый период. Но вместе с новогодними праздниками приходит и крайне переменчивая и холодная погода. Условия могут меняться очень быстро, создавая много проблем, если к ним не подготовиться заранее. Синоптики составили прогноз погоды на декабрь 2024 в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в декабре

В декабре зима по-настоящему приходит в российскую столицу. В начале месяца еще возможны отголоски уходящей осени, но они быстро исчезают под влиянием зимних холодов. И в 2024 году не будет событий, которые могут изменить эту ситуацию. Вторая половина месяца будет более холодной и снежной, чем начало декабря.

Для последнего месяца года характерны низкие, но относительно стабильные температуры. В среднем, в дневное время столбик термометра будет показывать -2°C, а ночью эти показатели снизятся до -7°C. Декабрь характеризуется небольшим количеством осадков. В среднем в столичном регионе выпадает до 51 мм осадков, что сравнимо с уровнем ноября и января. Меньшее количество будет лишь в начале-середине весны. Погода в течение всего месяца преимущественно пасмурная и снежная.

Информация о погоде тщательно собирается и обрабатывается сотрудниками метеорологических служб. Изучая эти данные, синоптики находят закономерности и отклонения, которые используются при составлении погодных моделей. Также эта информация помогает определить температурные рекорды, фиксируемые в течение всего периода погодных наблюдений. В различные годы были выявлены такие отклонения:

абсолютный максимум – +9,6°C (6 декабря 2008 года);

абсолютный минимум – -38,8°C (28 декабря 1892 года).

Согласно прогнозам синоптиков на декабрь 2024 года, в столичном регионе начало зимы будет более холодным, чем в предыдущие годы. Новые температурные рекорды маловероятны, однако не стоит исключать переменчивость зимней погоды. Следует учитывать эту особенность при планировании новогодних праздников, повседневных дел и других мероприятий.





Клео.ру предлагает детальнее изучить прогнозы синоптиков, чтобы определить, какой будет погода в Москве и Московской области в декабре 2024 года.

Погода в Москве на начало декабря

Для начала месяца характерна более высокая температура, чем во второй половине декабря, и в 2024 году вряд ли возникнут существенные изменения. Вместе с тем, погода будет крайне переменчивой: возможны кратковременные температурные скачки, осадки и сильные порывы ветра.

Средняя температура воздуха в первой половине декабря:

дневная – -3,7°C;

ночная – -6,6°C.

Следует помнить, что долгосрочные прогнозы строятся на основе исторических данных, поэтому могут немного отличаться от реальной погоды. Клео.ру рекомендует пользоваться только актуальной информацией от синоптиков при планировании важных дел или мероприятий. Также стоит учитывать переменчивость погоды и готовиться к вероятным ситуациям заранее.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -5 -9 Осадки 2 -7 -10 3 -7 -8 4 -5 -5 Переменная облачность 5 -4 -6 6 -5 -8 7 -4 -9 Осадки 8 -3 -7 Облачно 9 -3 -6 Осадки 10 -3 -6 11 -4 -5 12 -3 -5 13 -1 -6 14 -3 -7 Облачно 15 -1 -6 Осадки 16 -1 -3

Начало декабря будет более теплым, но менее стабильным. Погода в течение одного дня может периодически меняться из одной крайности в другую. Жителям и гостям столицы стоит прислушиваться к предупреждениям синоптиков и одеваться по погоде.





Погода в Москве на конец декабря

Вторая половина месяца будет более стабильной и холодной, чем начало месяца. Резкие температурные перепады будут более редким явлением. Ближе к новогодним праздникам столбик термометра будет чаще выходить за отметку -10°C.

Средняя температура воздуха во второй половине декабря:

дневная – -5,6°C;

ночная – -9,2°C.

Таблица демонстрирует ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в Москве и Московской области на вторую половину декабря 2024 года. При планировании важных дел следует учитывать предупреждения метеорологических служб на конкретные дни зимнего месяца.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 -2 -6 Осадки 18 -2 -6 19 -3 -6 20 -4 -7 Облачно 21 -4 -7 Осадки 22 -4 -8 Переменная облачность 23 -3 -6 24 -6 -10 25 -8 -11 26 -8 -12 Облачно 27 -6 -9 Осадки 28 -6 -9 29 -11 -13 30 -11 -13 31 -6 -15

Вторая половина декабря будет заметно холоднее. Средняя температура днем упадет на 1,9°C, а ночная – на 2,6°. Изменения, хоть и кажущиеся незначительными, будут ощущаться сильнее из-за высокой влажности и холодного ветра. Стоит одеваться теплее, отправляясь на вечерние прогулки.





Подведем итог

Синоптики подготовили прогноз погоды на декабрь 2024 в Москве и Московской области. По предположениям специалистов, зимний месяц будет более холодным, чем в предыдущие годы. Однако для появления критических температур нет никаких предпосылок.