Поделки на 23 февраля для 1-го класса: оригинальные и легкие в исполнении идеи из доступных материалов

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает 06:28Нумерология звезд: тайна даты рождения Игоря Николаева
1370
800
true

Поделки на 23 февраля для 1-го класса: оригинальные и легкие в исполнении идеи из доступных материалов

Поделки на 23 февраля для 1-го класса: оригинальные и легкие в исполнении идеи из доступных материалов

23 февраля — отличный повод порадовать папу, дедушку или брата подарком, сделанным своими руками. В этой статье мы собрали лучшие идеи простых и оригинальных поделок, которые дети 1-го класса смогут сделать самостоятельно.

День защитника отечества – праздник мужчин, во время которого им будет приятно получить внимание не только представительниц прекрасного пола, но и детей. Сделать символический презент смогут даже ребята, которые только начали свое обучение в школе. Специально с этой целью Клео.ру подобрал оригинальные идеи поделок на 23 февраля для 1-го класса, которые с легкостью сможет сделать любой ребенок.

5 идей поделок на 23 февраля

Любой первоклассник сможет сделать подарок своими руками, используя для этого простые и доступные материалы. Их не придется долго искать – поделки для папы или дедушки можно создать из бумаги, из картона, из пластилина, которые отыщутся в арсенале любого школьника. Все, что понадобится ребенку – усердие и фантазия, а также хорошее настроение. Клео.ру приводит примеры креативных, но очень легких в исполнении идей.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Танк ко Дню защитника отечества

Фигурку военной техники можно создать с помощью простых способов из доступных материалов. Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько вариантов оформления:

  • Танк из бумаги или из картона. Возьмите зеленые полоски материала подходящих размеров и скрутите их трубочками. Три из них скрепите между собой, соединив с помощью полосок бумаги коричневого или черного цвета. Одну скрученную в трубочку деталь расположите сверху, приклейте к ней коричневую трубочку, которая будет стволом танка.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Сделайте основание танка из спичечного коробка, а верхнюю часть слепите из пластилина. Для ствола подойдет обычная спичка.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Можно сделать танк из двух губок зеленого цвета. Зафиксируйте деталь меньшего размера над большей, а ствол сделайте из пластиковой трубочки для коктейля.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Аппликации из яркой бумаги

Интересную и креативную поделку можно сделать из картона и бумаги разных оттенков. В качестве основы возьмите плотный картон, на который будет наноситься аппликация. Приклейте на него самолетик из яркой бумаги. Из отдельных кусочков можно выложить слово «папа». Другой вариант – вылепить буквы из пластилина.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Руль из сладостей

Автомобилистам придется по душе подарок, имеющий соответствующую тематику. Отличным решением будет подарить руль, поверхность которого полностью украшена конфетами. Такой подарок подойдет папе, дедушке или брату. Единственный нюанс – он может быть несколько сложным в исполнении для детей 1-го класса, поэтому лучше делать его с помощью мамы. Однако это станет поводом развить навыки ребенка, увлекательно и творчески провести с ним время. Клео.ру подготовил для вас инструкцию, которая поможет сделать такой сувенир:

  • Возьмите лист плотного картона или лучше пеноплекса. Заранее подготовьте трафарет с изображением руля, переведите его на материал, после чего вырежьте ножницами.
  • Можно придать рулю объемность, наклеив на основу кусочки пенопласта черного цвета.
  • Затем возьмите конфеты, каждую из них оберните пищевой пленкой и прикрепите скотчем к зубочистке. После воткните сладости в заготовку.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рамка для фотографии

Это отличный памятный подарок, который наверняка оставит у папы, дедушки или брата теплые эмоции. Красивую рамку для фото можно сделать очень просто из доступных материалов:

  • Вырежьте два прямоугольника из плотного картона. Один из них оставьте целым, на нем будет располагаться фотография.
  • Из второго прямоугольника вырежьте центральную часть, подходящую по размерам к фото. Обмотайте получившуюся рамку шерстяными нитками по всему периметру. При желании украсьте рамку бусинами или другим декором.
  • Положите фото на целый прямоугольник, сверху поместите рамку. Соедините композицию с помощью термоклея.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Аппликация из одноразовой тарелки

Обычная одноразовая посуда может стать отличной основой для проявления творчества вашего ребенка. Лучше возьмите тарелку белого цвета, которую ребенок сможет сам раскрасить в подходящие оттенки. Сверху приклейте фигурки, складывающиеся в композицию, соответствующую тематике праздника. Это может быть изображение кораблика, солнца и облаков. По желанию придумайте другую аппликацию.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какие идеи можно использовать при создании поделок на 23 февраля для 1-го класса. Обсудите их с ребенком и выберите подходящий вариант. Папа, дедушка или брат, который получит презент, сделанный своими руками, будет приятно удивлен и получит незабываемые впечатления.

7 февраля 2024, 16:15
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции

Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции
Узнайте, когда отмечается праздник Ураза Байрам в 2024 году. В статье вы найдете точную дату начала и конца Рамадана.

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных
Планируете отпуск или просто хотите узнать, как будем отдыхать в мае 2024 года? В этой статье вы найдете календарь праздников и выходных, а также советы по планированию отпуска.

День дочери в 2024 году: история и традиции

День дочери в 2024 году: история и традиции
День дочери — это прекрасный повод сказать своей любимой девочке, как сильно вы ее любите и цените. В статье вы найдете информацию о дате праздника в 2024 году, его истории и традициях, а также идеи для подарков и поздравлений.

Календарь мусульманских праздников на 2024 год

Календарь мусульманских праздников на 2024 год
В этой статье вы найдете полный календарь мусульманских праздников на 2024 год с их точными датами и описанием.

Лунный календарь рыболова на апрель 2024

Лунный календарь рыболова на апрель 2024
Лунный календарь рыболова на апрель 2024: удачные дни для улова и оптимальное время для рыбалки

Погода в Сочи на апрель 2024 года

Погода в Сочи на апрель 2024 года
Какой будет погода в Сочи — самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на апрель 2024.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех