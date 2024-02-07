Поделки на 23 февраля для 1-го класса: оригинальные и легкие в исполнении идеи из доступных материалов

День защитника отечества – праздник мужчин, во время которого им будет приятно получить внимание не только представительниц прекрасного пола, но и детей. Сделать символический презент смогут даже ребята, которые только начали свое обучение в школе. Специально с этой целью Клео.ру подобрал оригинальные идеи поделок на 23 февраля для 1-го класса, которые с легкостью сможет сделать любой ребенок.

5 идей поделок на 23 февраля

Любой первоклассник сможет сделать подарок своими руками, используя для этого простые и доступные материалы. Их не придется долго искать – поделки для папы или дедушки можно создать из бумаги, из картона, из пластилина, которые отыщутся в арсенале любого школьника. Все, что понадобится ребенку – усердие и фантазия, а также хорошее настроение. Клео.ру приводит примеры креативных, но очень легких в исполнении идей.





Танк ко Дню защитника отечества

Фигурку военной техники можно создать с помощью простых способов из доступных материалов. Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько вариантов оформления:

Танк из бумаги или из картона. Возьмите зеленые полоски материала подходящих размеров и скрутите их трубочками. Три из них скрепите между собой, соединив с помощью полосок бумаги коричневого или черного цвета. Одну скрученную в трубочку деталь расположите сверху, приклейте к ней коричневую трубочку, которая будет стволом танка.





Сделайте основание танка из спичечного коробка, а верхнюю часть слепите из пластилина. Для ствола подойдет обычная спичка.





Можно сделать танк из двух губок зеленого цвета. Зафиксируйте деталь меньшего размера над большей, а ствол сделайте из пластиковой трубочки для коктейля.





Аппликации из яркой бумаги

Интересную и креативную поделку можно сделать из картона и бумаги разных оттенков. В качестве основы возьмите плотный картон, на который будет наноситься аппликация. Приклейте на него самолетик из яркой бумаги. Из отдельных кусочков можно выложить слово «папа». Другой вариант – вылепить буквы из пластилина.





Руль из сладостей

Автомобилистам придется по душе подарок, имеющий соответствующую тематику. Отличным решением будет подарить руль, поверхность которого полностью украшена конфетами. Такой подарок подойдет папе, дедушке или брату. Единственный нюанс – он может быть несколько сложным в исполнении для детей 1-го класса, поэтому лучше делать его с помощью мамы. Однако это станет поводом развить навыки ребенка, увлекательно и творчески провести с ним время. Клео.ру подготовил для вас инструкцию, которая поможет сделать такой сувенир:

Возьмите лист плотного картона или лучше пеноплекса. Заранее подготовьте трафарет с изображением руля, переведите его на материал, после чего вырежьте ножницами.

Можно придать рулю объемность, наклеив на основу кусочки пенопласта черного цвета.

Затем возьмите конфеты, каждую из них оберните пищевой пленкой и прикрепите скотчем к зубочистке. После воткните сладости в заготовку.





Рамка для фотографии

Это отличный памятный подарок, который наверняка оставит у папы, дедушки или брата теплые эмоции. Красивую рамку для фото можно сделать очень просто из доступных материалов:

Вырежьте два прямоугольника из плотного картона. Один из них оставьте целым, на нем будет располагаться фотография.

Из второго прямоугольника вырежьте центральную часть, подходящую по размерам к фото. Обмотайте получившуюся рамку шерстяными нитками по всему периметру. При желании украсьте рамку бусинами или другим декором.

Положите фото на целый прямоугольник, сверху поместите рамку. Соедините композицию с помощью термоклея.





Аппликация из одноразовой тарелки

Обычная одноразовая посуда может стать отличной основой для проявления творчества вашего ребенка. Лучше возьмите тарелку белого цвета, которую ребенок сможет сам раскрасить в подходящие оттенки. Сверху приклейте фигурки, складывающиеся в композицию, соответствующую тематике праздника. Это может быть изображение кораблика, солнца и облаков. По желанию придумайте другую аппликацию.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какие идеи можно использовать при создании поделок на 23 февраля для 1-го класса. Обсудите их с ребенком и выберите подходящий вариант. Папа, дедушка или брат, который получит презент, сделанный своими руками, будет приятно удивлен и получит незабываемые впечатления.