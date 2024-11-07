Пляжный отдых зимой: 9 жарких стран, куда можно отправиться на море

Когда зима сковывает нас снегом и морозом, мечты о солнце и морском бризе становятся особенно сладкими. Но что если устроить себе зимний пляжный отпуск прямо сейчас, не заботясь о визах? Есть места, куда россияне могут отправиться без лишних формальностей и привезти обратно золотистый загар и море ярких воспоминаний. Итак, держите список идеальных направлений, где можно погреться на солнышке даже в январе!

Объединенные Арабские Эмираты

Температура воздуха: 24–27 °C

Температура моря: 22–25 °C

Время полета: около 5 часов

Если хочется красивого загара, современного сервиса и почти гарантированного солнца, отправляйтесь в Эмираты! Дубай, Абу-Даби или менее туристические Шарджа и Рас-Аль-Хайма предложат белоснежные пляжи и поразительные по красоте небоскребы. Здесь тепло круглый год, так что зимой комфортные 25 градусов покажутся просто райскими условиями для загара и прогулок по торговым центрам.

Таиланд



Температура воздуха: 28–32 °C

Температура моря: 27–29 °C

Время полета: около 9 часов

Таиланд – вечный фаворит зимнего пляжного отдыха. Сезон дождей заканчивается, а чистое небо и теплая вода идеально подходят для релакса. Здесь можно наслаждаться солнцем, угощаться свежими манго и папайей и находить идеальные, почти уединенные пляжи. Выбирайте Пхукет или Самуи для отдыха в роскошных отелях и ресторанах с морепродуктами или отправляйтесь на более спокойные Ко Чанг и Ко Лан для медитативного отдыха.

Вьетнам

Температура воздуха: 25–30 °C

Температура моря: 26–28 °C

Время полета: около 10 часов

Вьетнам, особенно Нячанг и Фукуок, приглашает насладиться теплым климатом и бескрайними пляжами. Это еще и доступное по цене направление: гостиницы, еда, экскурсии и даже спа здесь приятно радуют стоимостью. Пробуйте свежие морепродукты, прокатитесь на мотоцикле по живописным дорогам и расслабьтесь с чашкой вьетнамского кофе.

Шри-Ланка

Температура воздуха: 28–31 °C

Температура моря: 28–30 °C

Время полета: около 9 часов

Шри-Ланка в декабре-феврале превращается в настоящий тропический рай. Бескрайние пляжи, теплая вода и уникальная культура. Здесь можно найти уединенные места, чтобы полностью расслабиться и наслаждаться природой. Шри-Ланка также славится богатой флорой и фауной, чайными плантациями, древними храмами и невероятной природной красотой. Для спокойного отдыха отправляйтесь на юг или запад острова.

Доминикана

Температура воздуха: 27–30 °C

Температура моря: 26–28 °C

Время полета: около 12 часов

Доминикана зимой – это теплое море, прекрасные пляжи и шумные карибские ритмы. Здесь можно выбрать отдых на пляжах Пунта-Каны или устроить себе рай на менее туристических побережьях северного побережья. Этот отдых можно смело назвать роскошным: отели здесь на любой вкус, а возможности для снорклинга, дайвинга и морских прогулок подарят море впечатлений.

Сейшельские острова

Температура воздуха: 28–30 °C

Температура моря: 27–28 °C

Время полета: около 12 часов

Сейшелы – для тех, кто мечтает о роскошном отдыхе в экзотическом месте, утопающем в зелени и окруженном бирюзовой водой. Здесь, помимо идеальных пляжей, вы сможете насладиться морепродуктами, прогулками среди уникальных баобабов и купанием в безупречно теплом море. Сейшелы – это уют и приватность, куда бы вы ни отправились, и полное ощущение тропического рая.

Индонезия, Бали



Температура воздуха: 27–32 °C

Температура моря: 27–29 °C

Время полета: около 12 часов

Зимой Бали особенно привлекателен для тех, кто ищет спокойствие и уютные пляжи. Здесь можно заниматься йогой, расслабляться на солнечных пляжах и исследовать джунгли. А обилие спа-салонов на острове сделает ваш отпуск настоящим релакс-ритуалом. Бали – это не только пляжи, но и настоящая философия наслаждения жизнью!

Марокко, Агадир

Температура воздуха: 20–24 °C

Температура моря: 18–20 °C

Время полета: около 7 часов

Марокко привлекает своей уникальной культурой и атмосферой Востока. Зимой здесь умеренно тепло, но все же достаточно комфортно для прогулок по побережью. Это идеальное место для тех, кто хочет немного экзотики и приключений. Агадир предлагает пляжный отдых, рынки с сувенирами и вкусную кухню, где непременно стоит попробовать тажин с курагой.

Египет

Температура воздуха: 22–26 °C

Температура моря: 22–24 °C

Время полета: около 5 часов

Египет зимой – это идеальная температура для расслабления у моря. Теплое Красное море с его кораллами и рыбками привлекает туристов круглый год. Шарм-эль-Шейх и Хургада – классические направления, которые не потребуют много затрат, но подарят яркие впечатления. В Египте есть все, что нужно для приятного пляжного отдыха, и даже немного больше: для любителей активного отдыха всегда найдутся экскурсии по древним памятникам.

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