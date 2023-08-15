Naturalist.travel поможет забронировать отдых на природе

В России заработал новый сервис для бронирования отдыха на природе – Naturalist.travel. Это настоящая альтернатива ушедшей из страны платформе Booking в сфере эко-туризма. Проект разработан российскими специалистами под руководством управляющего партнера Николая Сергунина.

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«Натуралист» создан для того, чтобы помочь выбрать любой из видов размещения на природе (глэмпинг, кемпинг, эко-отель). Да, у каждого из этих видов объектов есть сайт и соцсети, но впервые они собраны в одном месте, с удобным поиском, возможностью быстрого бронирования, оплаты и гарантией надежности.

По словам Николая Сергунина, команда ориентировалась на удобный интерфейс, который обеспечит выход «Натуралиста» на международный уровень (уже ведутся работы по переводу сайта на английский и китайский языки).

Список объектов также будет постоянно расширяться: от географии до формата размещения (это могут быть не только глэмпинги, но и, например, ретрит-центры).

Как рассказал идеолог и сооснователь «Натуралиста» Вали Ковалевский, в ближайших планах также включить возможности бронирования глэмпингов и эко-отелей вместе с экскурсиями, мастер-классами, развлечениями, прокатом необходимого для отдыха снаряжения.

Сейчас пользователям доступны объекты размещения Московской области, также есть подборки по различным видам впечатлений, которые туристу хочется испытать на природе.

Кстати, пилотную версию проекта уже оценила президент Ассоциации глэмпингов Жанна Кира. Она отметила точность подобранного на «Натуралисте» интерфейса и команду проекта – молодых предпринимателей, которые сами любят отдых на природе и смогут грамотно развивать платформу, заточенную под новый быстрорастущий рынок.