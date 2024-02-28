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Календарь мусульманских праздников на 2024 год

Календарь мусульманских праздников на 2024 год

В этой статье вы найдете полный календарь мусульманских праздников на 2024 год с их точными датами и описанием.

Исламские праздники отмечаются мусульманами всех стран. Эти дни очень важны для сторонников этой религии. Мусульманский календарь с праздниками на 2024 год поможет оставаться в курсе важных событий, чтобы не пропустить их.

Особенности мусульманского календаря и его отличия от григорианского

Исламский календарь имеет собственную систему учета времени, которая используется мусульманскими религиозными общинами для определения важных дат и праздников. Он состоит из 12 месяцев, как и григорианский, но сам год короче – 354-355 дней. Это различие объясняется тем, что мусульманский календарь составляется в соответствии с лунными циклами, которые длятся немногим более 29 дней.

Так как в основе этого метода лежит движение Луны, то время наступления определенных дней и событий может отличаться не только в мировом масштабе, но даже в рамках одной страны. По этой причине единого и точного календаря для всех мусульман нет, за исключением двух важных праздников – Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Еще одной интересной особенностью является начальная точка отсчета – момент путешествия пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это событие приходится на 622 год н.э. по григорианскому календарю.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мусульманские праздники в 2024 году

В мусульманском календаре есть всего два праздника – праздник окончания поста (Ураза-байрам) и праздник жертвоприношения (Курбан-байрам), а также несколько памятных дат, во время которых мусульманам следует усердно молиться и совершать благие дела. Kleo.ru предлагает узнать, какие мусульманские праздники и важные события будут в 2024 году и на какие даты традиционного календаря они приходятся.

Напоминаем, что указанные даты определяются по лунному циклу, поэтому они могут отличаться в зависимости от региона проживания. Точные дни стоит уточнить заранее в мечети своего города.

Ночь Рагаиб (11-12 января)

Эта памятная дата посвящена бракосочетанию родителей пророка Мухаммеда. Она также именуется ночью Благосклонности и Исполнения желаний, поскольку считается, что Всевышний будет милостивым к своим искренне верующим.

Мусульмане в эту ночь становятся на пусть очищения в преддверии поста в месяц Рамадан. В этот месяц следует совершать больше поклонений, чаще читать Коран с осмыслением сути, просить покаяния за грехи, поддерживать нуждающихся. В день перед Ночью Рагаиб принято поститься, отказываясь от еды и воды до захода солнца.

Ночь Мирадж (7-8 февраля)

Одно из самых главных событий в мусульманском календаре. Эта памятная дата связана с путешествием пророка Мухаммеда в Иерусалим и последующим вознесением на небеса, где он узнал о своем предназначении.

Ночь Мирадж верующие стараются проводить в молитвах. Также рекомендуется возносить молитву Салават, осмысленно читать Коран, каяться в грехах, прощать обиды и самим просить прощения, молиться за близких и родственников, помогать нуждающимся. А перед самой ночью стоит посетить родственников и поздравить их с наступающим событием.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ночь Бараат (24-25 февраля)

Первые упоминания об этой священной ночи появляются в Коране и преданиях о пророке Мухаммеде. В переводе с арабского название означает «благодать». По утверждениям богословов, в эту ночь Всевышний более благосклонен к молитвам об освобождении и отпущении грехов, очищения.

Ночь Бараат мусульмане проводят в бдении, спать нельзя. Если жизненные ситуации или состояние здоровья не позволяют бодрствовать, то верующим разрешается поспать в мечети. Исламские традиции рекомендуют мусульманам трижды прочитать суру Ясин. Желательно выучить ее наизусть заранее, но не забывать о других обязательных и необязательных молитвах. Крайне важно, чтобы они возносились искренне.

Мусульманам не рекомендуется в это время отмечать другие праздники и проводить торжественные мероприятия, собираться в большие компании и устраивать дебаты на религиозную тематику. Наказание за нарушение всех исламских запретов в эту ночь многократно усиливается.

Месяц Рамадан (11 марта – 9 апреля)

Рамадан в исламе считается священным. Мусульмане верят, что именно в этом месяце пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение, которое легко в основу Корана.

Исламский пост в месяц Рамадан считается одним из самых строгих во всех религиях. В течение этого периода мусульманам нельзя ни есть, ни пить в светлое время дня – от сухура до ифтара. Сухур – это завтрак до появления утренней зари. Ифтар – вечерний прием пищи после молитвы, когда солнце уже находится за горизонтом.

Все мусульмане должны строго придерживаться поста, очищая как тело, так и душу. Послабления разрешаются лишь беременным и кормящим женщинам, несовершеннолетним детям, пожилым и больным людям. Также разрешается не соблюдать пост путникам, которые находятся вдали от дома, но при условии обязательного возмещения всех пропущенных дней после возвращения.

Помимо ограничений в приеме пищи и питье, существует также ряд других ограничений и особенностей. В светлое время суток запрещается курить табак и кальян, проглатывать мокроту после кашля, вызывать рвоту, заниматься сексом. Разрешаются инъекционный прием лекарств, купание, легкие поцелуи, чистка зубов, донорство крови.

Ночь Кадр (5-6 апреля)

Эту памятную дату называют ночью Могущества или Предопределения. Именно в эту ночь, согласно утверждениям богословов, пророк Мухаммед получил первое откровение Всевышнего.

Как и в другие священные ночи, в Ляйлят аль-кадр принято много молиться. Считается, что такие молитвы обладают большей силой из-за особой связи с Всевышним. Богословы рекомендуют уделить больше времени чтению Корана, так как именно в эту ночь были получены первые откровения.

Этот период совершенно не подходит для развлечений. Нежелательно распускать сплетни, проводить много времени перед телевизором, смотреть юмористические шоу. Также во время Ляйлят аль-кадр не принято спать. Впрочем, как и в остальные священные ночи.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ураза-байрам (10 апреля)

Ураза-байра, или Ид аль-Фитр – это исламский праздник в честь прекращения поста в месяц Рамадан. Это один из двух самых главных дней в мусульманском календаре. Его начали отмечать еще во времена пророка Мухаммеда в 624 году по григорианскому календарю.

Подготовку к празднику мусульмане начинают заранее. Необходимо привести в порядок дом, приготовить праздничные блюда, полностью очистить тело и подготовить красивые наряды. Принято посещать родственников (в том числе и на местах последнего упокоения), дарить подарки и поздравлять с праздником. Важной традицией является помощь нуждающимся, например, продуктами или деньгами.

После коллективной молитвы, которая проходит в мечетях, верующие возвращаются по домам и продолжают празднование. Запреты, которые устанавливались на период поста, снимаются. На время праздника не рекомендуется заниматься домашними делами, работать и ругаться с близкими.

День Арафат (15 июня)

Эта важная дата отмечается в память о первых людях – Адаме и Хавве, которые встретились после изгнания на горе Арафат. Ее празднуют с момента существования ислама.

В этот день мусульманам рекомендуется держать пост, хотя это и не является обязательным условием. Все дела стоит завершить в первой половине суток, а вторую посвятить молитвам и просьбам о прощении. Считается, что награда за благие поступки многократно увеличивается, как и наказание за любые грехи.

Курбан-байрам (16 июня)

Это один из двух главных праздников для большинства мусульман. Его отмечают в память о силе веры пророка Ибрагима и милости Аллаха. Традиционными животными для жертвоприношения являются баран, верблюд или корова.

Принесение в жертву является ключевой частью Курбан-байрама, как воспоминание об испытании веры пророка Ибрагима. У выбранных животных не должно быть никаких болезней и проблем, которые могли бы повлиять на качество мяса. Положено одну треть жертвы отдать нуждающимся, еще одну – гостям и родственникам, а оставшееся забрать для своей семьи. Также в этот день принято молиться и навещать близких, в том числе и умерших.

День Ашура (16 июля)

На этот день приходится сотворение Небес, Земли и первого человека. Шииты в этот день поминают внука пророка Мухаммеда, погибшего в 680 году. Также эта дата связана со спасением пророка Мусы.

Верующим рекомендуется соблюдать пост, но это не обязательно. Мусульмане возносят молитвы и благодарят Всевышнего за спасение пророка Мусы.

Мавлид ан-Наби (14 сентября)

В этот день празднуют рождение пророка Мухаммеда. Это событие отмечается скромно: с молитвами, прославлением деяний и рассказами о его жизни.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Мусульманский календарь с праздниками показывает, какие памятные дни будут в 2024 году. Эти события помогают верующим укрепить свою веру и духовные ценности, присущие этой религии.

28 февраля 2024, 13:03
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Зайнеб Хубиева

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