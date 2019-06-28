Фильмы, которые должна посмотреть каждая женщина

Существуют фильмы для женщин, поистине достойные стать «золотыми». Особенно это актуально, когда речь идет о тех кинокартинах, что повествуют о жизни прекрасных дам – известных и вымышленных, так как именно они способны заставить задуматься о многом. Ниже представлена подборка фильмов, которые должна посмотреть каждая женщина.

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Блондинка в законе

Кинокартина, давно заслуженно ставшая классикой, повествует о той самой глуповатой эталонной блондинке из анекдотов, которая работает дизайнером мужских трусов и возглавляет женский клуб. Мир вокруг главной героини рушится ровно в тот момент, когда ее предполагаемый жених отказывается от свадьбы из-за непомерной глупости избранницы, и теперь ее цель – доказать, что она тоже умная. Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/106270/trailers можно посмотреть прямо сейчас.

Белль

Фильм, сюжет которого разворачивается вокруг капитана дальнего плавания, который принимает решение забрать недавно рожденную от него дочь. Он не находит ничего лучше, как доверить воспитание незаконнорожденной девочки своему дяде с супругой. Те в свою очередь окружают ее роскошью и растят, как диковинный цветок, не допуская ее выхода в люди, где мир враждебен и жесток. Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/121226/trailers можно посмотреть прямо сейчас.

Большие глаза

Америка 50-х годов – это то самое золотое время, когда одним из художников было придумано новое направление в искусстве – поп-арт. Картины одного из художников, написанные в данном стиле, были весьма необычны, так как изображали очень трогательных детей с огромными глазами. Работы настолько покорили сердца людей, что их размещали повсюду. Создатель же нового вида искусства чувствует себя самым настоящим королем, будучи лучшим и известнейшим арт-деятелем в мире. Но так ли это на самом деле?

Дикая

Когда умирает мать, и ты понимаешь, что брак твой не может далее продолжаться, решение следует принимать незамедлительно. Главная героиня фильма делает это весьма оригинально, отправляясь в одиночное пешее путешествие по самым высоким горам, где она подвергается многочисленным, далеко не самым легким испытаниям. Безусловно, это один из лучших мотивирующих фильмов для женщин, который стоит посмотреть.

Коко до Шанель

Данный фильм для женщин стоит посмотреть – это ни что иное, как биографическая драма, в рамках которой подробно демонстрируется жизнь одной из самых загадочных и удивительных женщин в мире. Коко де Шанель – сумела создать идеальный женский образ, который по сей день жив и актуален. В кинокартине повествуется о том самом времени, когда ее звали просто Габриель, периоде ее первых шагов в мире стиля и моды, который далее позволил ей взлететь на вершину пьедестала.

Исчезнувшая

Один из виновников семейного торжества, посвященного пятилетию совместной жизни, резко и неожиданно пропадает – именно так загадочно начинается фильм. Пропажа случается не бесследно, в доме явно видны следы борьбы и остатки спешно удаляемой крови. На месте находят также другие многочисленные улики сопровождающие своеобразную игру жены и мужа – записки и подсказки, казавшиеся ранее милой забавой, но в этот раз ставшие зловещими и призрачными шансами на то, что пропавший будет найден живым.

Прислуга

В данном фильме про женщин описывается юг Америки в 1960-х годах. Главная героиня кинокартины Скитер едва закончила обучение в университете и закономерно возвращается домой, в привычный и как будто вечно спящий городок Джексон, где постоянно все одно и то же и ничего не происходит. Главная мечта девушки – посвятить себя писательскому делу для того, чтобы стать знаменитой и покинуть эту местность навсегда. Однако общество диктует ей совершенно иные условия, в которых приличная девушка должна в обязательном порядке выйти замуж и заниматься домом и семьей.

Мамма MIA!

Донна – мать-одиночка, о молодых годах которой повествуется в начале данного фильме. Именно в тот период она очень весело проводила время, развлекаясь с тремя парнями, один из которых становится отцом ее дочери Софи. И все бы хорошо, если бы не неумолимо бегущие года, спустя которые уже дочка Донны оказывается беременной. Как и для любой другой женщины, этот момент для нее очень волнителен, тем более, что в качестве примера перед глазами всегда остается любимая мама, смелая и восхитительная, у которой когда-то все получилось, а значит, что у Софи тоже получится.

Фрида

Юная девушка Фрида попадает в страшную катастрофу, которая завершается для нее переломом позвоночника. Отныне даже по мнению врачей полноценной ее жизнь можно назвать с большой натяжкой и единственное, что остается главной героине, лежа практически неподвижно в гипсе – это убивать скуку, рисуя автопортреты. Впрочем, в ближайшем будущем именно эти талантливые работы сделают Фриду популярной и известной, настолько, что она даже устраивает свою личную жизнь, выйдя замуж за известного дамского угодника, которому прощаются в результате все его маленькие слабости. Безусловно, эта кинокартина относится к числу фильмов, которые стоит посмотреть женщине в одиночестве.

Скрытые фигуры

Фильм повествует о самой настоящей космической гонке между известными супердержавами. Именно в то самое время противостояния США и СССР, NASA обнаруживает нескольких девушек-математиков, которых не интересует политика. Им удается стать самыми известными участницами грандиозной операции, так как их вычисления привели к тому, что Джон Гленн стал первым космонавтом Америки, который совершил выход на орбиту.

Подготовлено по материалам сайта ivi.