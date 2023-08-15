Какого числа День моряка в 2023 году в России

Для россиян День моряка — не просто яркий праздник, это еще и дань всем тем, кто ежедневно уходит в море. Моряки выходят на промысел, защищают границы России, поддерживая не только спокойствие, но и территориальную защиту страны. Разберемся, какого числа День моряка в 2023 году.

Когда отмечают День моряка в России

Ежегодно этот день отмечается 25 мая, 2023 год не станет исключением. Официальное название праздника — День мореплавателя.

Это событие многонациональное, оно было учреждено Международной морской организацией. А она, в свою очередь, входит в Организацию объединенных наций. Отличительная особенность Дня мореплавателя — он посвящен гражданским морякам.

Военные отмечают профессиональный праздник отдельно — традиционно их поздравляют 28 июля, в День военно-морского флота. Впервые День мореплавателя начали отмечать в 2010 году.

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Другие памятные даты для мореплавателей

Примечательно, но День моряка — не единственный праздник, который посвящен представителям этой мужественной профессии. Еще с 80-х годов прошлого века в России традиционно первое воскресенье июля посвящено Дню работников морского и речного флота. И тут уже неважно, венные это мореплаватели или гражданские. Поздравляют и тех, и других.

Еще один день, когда мы отдаем дань уважения морякам — День моряка-подводника. Он традиционно празднуется 19 марта. Здесь уже речь идет только о тех моряках, кто ходит на подлодках. Кстати, именно эта профессия считается самой рискованной, но и одной из самых престижных.

Служащие субмарин, ветераны, обслуживающий персонал подводных лодок, конструкторы и кораблестроители знают, что этот праздник основал еще Николай II, когда в 1906 году презентовал Военно-Морскому флоту 20 совершенно новых кораблей — подводных.

Традиции праздника

Ежегодно в этот день встречаются не только действующие моряки, но и те, кто давно уже отдыхает на пенсии. Ведь говорят, что море остается с моряками навсегда. Начальство вручает подчиненным грамоты, проводятся торжественные смотры, звучат песни.

Но День Моряка — это еще и просветительское мероприятие. В этот день принято организовывать образовательные лекции. Многие моряки отправляются в школы, чтобы привить детям любовь к будущей профессии. Морские вузы устраивают дни открытых дверей, чтобы будущие студенты могли заранее задать вопросы будущим преподавателям.

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Приметы и поверья

Одно из главных правил моряка — ни в коем случае не свистеть на борту. Именно этим объясняется то, что во время концертов, которые проходят в памятные для мореплавателей даты, на концертах не слышно одобрительного свиста — сказывается привычка.

Еще одно правило — отказ от алкоголя на работе. В День моряка можно сделать исключение, моряки позволяют себе шампанское и водку, но никакого рома. Этот напиток им «приписали» режиссеры многочисленных фильмов о море.

День моряка — важное событие не только в жизни представителей этой профессии, это праздник для всех россиян. Ведь почти в каждой семье есть или были те, кого из года в год заставляет уходить из дома море.