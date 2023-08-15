Какие вещи обязательно взять в поездку: без чего нельзя собирать чемодан

Подготовка к долгожданному путешествию – ответственное дело, чтобы не испортить себе отпуск, уделите сборке чемодана особое внимание

Сезон отпусков продолжается, увлекательные поездки в другие страны или соседние города поднимают настроение и наполняют человека энергией. Однако при отсутствии должной подготовки вожделенное путешествие может принести немало тревожных минут. Если забыть взять с собой важные вещи, отдых на море или в экскурсионной поездке рискует превратиться в сплошной стресс. Какие вещи нужно обязательно положить в чемодан, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Аптечка

Святое правило любого путешественника: главное – комфорт и безопасность. Возможно, в родной стране вы можете похвастаться стальным иммунитетом и давно забыли, что такое посещать врача или пить таблетки. Однако путешествие в экзотическое государство нередко сопровождается пищевыми расстройствами. Кроме того, простой кондиционер в номере может так сильно охладить человека, что он проснется с температурой. Также нельзя забывать о том, что в отпуске привычный ритм жизни резко меняется. Люди ведут себя активно, что часто приводит к ушибам, ранам и даже серьезным травмам. В этом случае аптечка просто необходима. В первую очередь, туда нужно положить средство от расстройства желудочно-кишечного тракта, жаропонижающие препараты, антисептик и бинты. Разумеется, если вы страдаете какими-то заболеваниями, обязательно возьмите с собой таблетки, период обострения может подстеречь в самый неподходящий момент.

Уходовые средства

Разумеется, практически во всех отелях в ванной комнате стоят баночки с шампунями и гелями для душа. Однако нужно понимать, что если это не ультра-дорогая гостиница, качество таких продуктов оставляет желать лучшего. Если волосы склонны к сухости или жирности, лучше взять с собой привычные средства. Можно купить специальные флаконы для путешественников небольшого объема и перелить туда любимые уходовые средства. То же самое касается кремов, их можно разместить в небольших баночках. Нужно помнить, что на жарком курорте кожа и волосы сталкиваются с агрессивным воздействием солнца и соленой воды, им нужна дополнительная поддержка, нельзя пренебрегать уходом.

Маленькая сумка/рюкзачок

Многим кажется, что брать с собой в путешествие еще одну сумочку или рюкзак – лишняя трата места в чемодане. Однако это не так. В прогулке по тропической стране вам точно не понадобится большая дорожная сумка, а вот небольшой рюкзачок необходим. Можно взять небольшую сумку из легкого материала, которая не займет много места. В такую сумку или рюкзачок должны помещаться кошелек, телефон, расческа и другие необходимые мелочи.

Женская гигиена

Многим кажется, что привычные в нашей стране средства можно купить в любом месте. Обычно так и случается, но лучше перестраховаться. Женский организм требует особого ухода и внимания, так что на всякий случай возьмите с собой пачку предметов женской гигиены. Нужно помнить, что при смене климата и часового пояса организм может дать небольшой сбой и неожиданность произойдет в самый неудобный момент. Лучше озаботиться этим заранее и быть "вооруженной".