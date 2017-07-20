10 советов для комфортного сна в автобусе

Сон — одно из самых лучших средств восстановления сил и бодрости. Если поспать ночью меньше шести часов, следующий день будет не таким продуктивным, как обычно. Однако иногда мы вынуждены идти на такие жертвы, например, во время путешествий.

Вы собрались в длительную поездку на автобусе и переживаете, сможете ли поспать в пути? Анастасия Царькова, руководитель отдела по работе с перевозчиками международного онлайн-сервиса для поиска и покупки билетов на автобусы Busfor рассказывает, как легче перенести долгое путешествие.

1. Устаньте

Чтобы быстрее заснуть, организм должен потратить перед автобусной поездкой больше энергии, чем обычно. То есть перед путешествием надо устать, особенно если у вас билет на ночной рейс. Можно позже лечь спать накануне вечером и раньше встать утром в день отъезда, а еще — сходить на интенсивную тренировку. Чем меньше сил у вас останется к моменту посадки в автобус, тем проще вам будет заснуть в дороге.

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2. Одевайтесь удобно

Не отправляйтесь в путь в офисном костюме или слишком узких джинсах. В такой одежде вам быстро станет некомфортно, а переодеться в автобусе вряд ли получится. Поэтому даже если вы едете на вокзал сразу из офиса, лучше сменить одежду на более удобную еще на работе. Отлично подойдут спортивный костюм или толстовка и не давящие штаны, кроссовки или другая удобная обувь. Можете захватить с собой запасные носки или легкие тапочки, чтобы переобуться в самом автобусе. Заснуть без уличной обуви всегда легче, чем в ней.

3. Выбирайте место с умом

У мест около окна есть неоспоримое преимущество — можно наклонить голову и заснуть покрепче. Но если вы предпочитаете простор для ног, покупайте место у прохода, чтобы можно было вытянуть ноги вперед, никому не мешая.

4. Позаботьтесь о голове

Первое, что точно стоит захватить с собой в длинную поездку на автобусе, — это подушка под голову. Во время сна вы не сможете контролировать положение головы, даже если изначально запрокинете ее на спинку сидения. Когда мы спим, мышцы шеи расслабляются, голова «падает» вперед, и мы резко просыпаемся. Чтобы этого избежать, придумали подушку в форме подковы, которая отлично поддерживает шею и голову. Она может быть надувной или тряпичной (главное, чтобы вам было комфортно). Обратите внимание, что надувная подушка занимает гораздо меньше места, чем тряпичная.

5. Слушайте музыку

Иногда в непривычной обстановке помогает уснуть релаксирующая музыка. Даже если вы привыкли засыпать в тишине, на всякий случай загрузите в плеер или смартфон любимые спокойные мелодии (желательно без слов, чтобы вы на них не отвлекались), мантры или любые другие расслабляющие композиции. Музыка в наушниках убаюкивает особенно хорошо, например, когда внешний шум проходит даже через беруши и отвлекает вас ото сна. Мозг концентрируется на музыке, а не на шуме, и скорее расслабляется.

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6. Обеспечьте себя теплом

Большинству людей гораздо легче уснуть, если им тепло. Но когда организм засыпает, температура тела незначительно снижается — ощущение прохлады может разбудить вас и не дать уснуть снова. Чтобы избежать этого, захватите с собой в автобус небольшой плед или курточку, чтобы накрыться. Проверено на миллионах путешественников: если вы укрыты чем-то, что сохраняет тепло вашего тела, сон приходит в разы быстрее.

7. Оградите себя от шума

Если вы привыкли спать в тишине, постарайтесь создать вокруг себя хотя бы отдаленно похожую обстановку в автобусе. Лучше всего оградить себя от лишнего шума и света помогут повязка на глаза и беруши. Уже через несколько минут вы ощутите, что шум от движения автобуса и разговоры соседей почти не слышны. Это позволит расслабиться и быстрее заснуть.

8. Не смотрите фильмы

В современных автобусах, работающих на международных направлениях, часто есть встроенные планшеты с загруженными фильмами или аудиокнигами. Они отлично помогают скоротать время на дневных рейсах, когда спать не хочется, а занять себя чем-то во время движения нужно. Однако если вы собрались поспать, особенно если это ночной рейс, лучше отказаться от идеи посмотреть тот самый новый боевик, на который вы не успели сходить в кинотеатр. Просмотр фильмов в темноте отвлечет мозг от расслабления, и вам потом будет сложнее уснуть.

9. Устройтесь поудобнее

Поз для сна в автобусе не так много, но всегда можно найти то положение, в котором вам будет более-менее комфортно поспать хотя бы пару часов. Если в вашем распоряжении только одно сидение, откиньте спинку кресла максимально назад, вытяните ноги вперед и подложите подушку-«подкову» под голову. Еще желательно, чтобы не затекала спина, поэтому можно подложить вторую небольшую подушку под спину. Накройтесь пледом, включите музыку и расслабьтесь.

Если же соседнее кресло свободно, можете сесть спиной к окну и положить ноги на «вакантное» сидение.

10. Поешьте

Если же совсем не удается уснуть, съешьте и выпейте что-то теплое, например, чай. В современных автобусах часто есть бесплатные автоматы с горячими напитками. Для перекуса хорошо подойдут орехи, фрукты и сухофрукты, бутерброды, батончики, в том числе шоколадные. После еды и горячего чая организм сможет быстрее расслабиться и уснуть.