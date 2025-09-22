В Москве пройдет модный показ МКММ в рамках Фестиваля Электронной Музыки "СОЮЗ"

Мы ищем форматы, которые соединяют бренды, зрителей и современную культуру. Именно поэтому наш следующий показ состоится в рамках фестиваля электронной музыки "СОЮЗ". На новой площадке TAU мы покажем, что мода это целый космос, где встречаются стиль, музыка и искусство.

27 сентября 2025 года на новой современной высоко-технологичной площадке TAU пройдет модный показ МКММ в рамках Фестиваля Электронной Музыки "СОЮЗ".

HADLINER MKMM бренд из Санкт– Петербурга DAGON представит новую коллекцию "Внешние миры". В мире моды, где каждое новое творение может стать началом уникальной истории, DAGON предлагает нам нечто большее, чем просто одежду. Такого еще не видел никто! Футуристичный подход к дизайну, анатомический крой и элементы биохакинга создают ощущение, что эти вещи пришли к нам из далекого будущего, а эта коллекция окунет всех гостей показа в атмосферу, где законы вселенной переписываются, и мода становится игрой перевоплощений.

Фестиваль, названный так в честь космической станции "Союз" – где сейчас располагается пространство TAU – объединяет музыку, моду и арт-коммьюнити, создавая площадку для коллабораций брендов и зрителей. Главной Миссией и Ценностью является: Творчество, открытость к взаимодействию и поддержка отечественных брендов. "СОЮЗ" объединяет в свою орбиту движенияпрогрессивных и активных людей разных возрастов, живущих в ритме большого города и интересующихся современной культурой во всех её проявлениях: от моды и искусства до технологий и развлечений. "СОЮЗ" – это концентрация позитивных энергичных людей, открытых ко всему новому, которые ищут яркие впечатления, ценят стиль, свободу и культурную насыщенность жизни.





Музыкальное сопровождение показа станет отдельным перформансом. За него отвечает диджей Княгиня артистка, известная своими экспериментальными сетами и умением соединять электронное звучание с визуальной атмосферой события. Именно она пишет музыку под показ, создавая уникальный саундтрек к коллекции "Внешние миры" и открытию шоу. Её музыка превращает подиум в пространство полного погружения, где каждый выход моделей становится частью единого перформанса, а зрители оказываются внутри истории, разворачивающейся прямо на их глазах.

В программе фестиваля "СОЮЗ":

– 3 танцпола и насыщенная музыкальная программа, где хэдлайнерами выступят лучшие диджеи России, Азии и Латинской Америки;

– модный показ от проекта МКММ с участием более 10 брендов одежды и ярким открытием от бренда DAGON;

– маркет локальных брендов : более 25 участников(одежда, аксессуары и технологии);

– уличная еда и фуд-траки от российских ресторанов;

– интерактивные арт локации и фото зоны.