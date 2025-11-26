2 декабря в киноцентре "Октябрь" состоялось открытие 16-го Фестиваля бразильского кино

2 декабря в киноцентре "Октябрь" состоялся показ фильма Вальтера Саллеса "Я все еще здесь", победителя премии "Оскар"-2025 в категории "Лучший международный фильм". С приветственным словом перед гостями выступил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес. Дипломат заявил, что фестиваль уже стал традиционным бразильским культурным событием в России.

"Бразильское кино переживает один из самых важных моментов в своей истории, и для нас большая честь проводить фестиваль в стране, которая дала миру таких значимых режиссеров, как Эйзенштейн и Тарковский", – заявил Сержио Родригес.





Также в рамках церемонии открытия прошел мини-концерт Дарьи Чернаковой (контрабас), Сергея Кухтина (гитара) и Вартана Бабаяна (перкуссия). Музыканты представили небольшой концерт, основанный на песнях из фильма и передающий его атмосферу и художественный характер.

По словам продюсера Фестиваля, директора компании "Линьяс Продусоес Културайс" Фернанды Бульоес, премии, которые бразильские фильмы получают по всему миру в этом году, это не только признание художественных качеств этих картин, но и показатель, что бразильский кинематограф достиг своей зрелости. Эти награды демонстрирует силу бразильского кинематографа, которому удается находить способ перепридумать создание фильма. Это отрасль, где рождаются новые специалисты, благодаря ему меняется то, как мы видим искусство.

"Начиная с сегодняшнего дня и до воскресенья мы покажем 7 разносторонних фильмов, которые отражают современную жизнь бразильцев", – сказала Фернанда Бульоес.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть киноновинки различных жанров: от ярких комедий до драм и документальных лент. Московская часть фестиваля завершится 7 декабря. В ближайшие несколько дней гостям и жителям столицы будут представлены 6 фильмов.

3 декабря в 19:00 состоится показ картины "Дорогой мир" режиссера Мигела Фалабеллы. Обрушение моста во время шторма сводит судьбы Эльзы и Освалдо. На фоне Рио-де-Жанейро, накануне Нового года, в руинах заброшенного здания они находят друг друга и открывают смысл жизни заново.

4 декабря в 19:00 зрители увидят фильм бразильской актрисы Диры Паэс "Волшебная страна". Картина рассказывает историю биолога-орнитолога Ирене, которая в 50 лет живет в одиночестве и посвящает себя исследованию птиц в тропическом лесу. Там она встречает молодого гида Мануэла, говорящего на языке птиц, и через него переосмысливает свою женственность, материнство и призвание.

6 декабря в 15:00 в "Октябре" покажут документальный фильм режиссера Аны Марии Магальяйс "Мангейра на два такта". "Мангейра" – одна из самых титулованных школ самбы в Рио-де-Жанейро. Через 30 лет документальный фильм возвращается к детям, снятым в ленте "Мангейра завтрашнего дня", чтобы показать, как сложились их судьбы. Истории раскрывают суровые реалии жизни в фавелах и невероятную силу духа их жителей. Фильм проводит параллель между самбо и фанком, соединяя прошлое и будущее, джаз и перкуссию Мангейры.





6 декабря в 17:00 зрители увидят "Портрет неизвестного Востока" Марсело Гомеса, художественный фильм, основанный на одноимённом романе писателя Милтона Хатума. Ливан, 1949 год. Страна на пороге неминуемой войны. Брат и сестра католики Эмир и Эмили отправляются в путешествие в город Манаус в самое сердце Амазонии. Во время путешествия Эмили влюбляется в торговца-мусульманина Омара. Эмир отчаянно ревнует сестру и использует религиозные различия, чтобы разлучить их. Фильм о памяти, страсти и предрассудках раскрывает историю ливанских иммигрантов в бразильских лесах Амазонии.

7 декабря в 15:00 состоится показ документального фильма режиссера Флавии Мораес "Битука", в котором отражен прощальный тур одного из величайших композиторов и исполнителей бразильской популярной музыки Милтона Насименто. Картина показывает влияние творчества Милтона на мировую музыкальную сцену, эмоции, которые он вызывает у своих поклонников, исследует мощный духовный заряд его творчества и истоки его музыкальности в самом сердце Бразилии.

Показ фильма "Тетя Виржиния" состоится 7 декабря в 17:30 и завершит фестиваль бразильского кино в России. Виржиния никогда не была замужем, у нее нет детей. По просьбе сестер Ванды и Валькирии она заботится о родителях. Действие фильма разворачивается в течение одного дня: Виржиния готовится принять сестер Ванду и Валкирию, которые приезжают отпраздновать Рождество вскоре после смерти их отца.

Ранее 16-й Фестиваль бразильского кино уже прошел в Нижнем Новгороде (с 13 по 16 ноября), Калининграде (с 20 по 23 ноября) и Санкт-Петербурге (с 27 по 30 ноября).

Фестиваль организован продюсерской компанией "Линьяс Продусоес Културайс" и Посольством Бразилии в Москве. Спонсорами фестиваля выступают Бразильское агентство содействия торговле и инвестициям (APEX), а также компания "Фосагро". С момента проведения первого фестиваля в 2008 году более 50 тысяч зрителей посетили российские кинотеатры, чтобы увидеть лучшие образцы современного бразильского кино. В этом году фестиваль второй раз проходит в четырех крупнейших городах России, а это означает, что кинофестиваль – одно из главных событий, связанных с бразильской культурой в России.