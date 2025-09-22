Коллаборация Triol и "Союзмультфильма": 86 способов сказать питомцу "я тебя люблю"

Бренд товаров для животных Triol и киностудия "Союзмультфильм" создали коллекцию, в которой объединили любовь к питомцам и любимые мультфильмы. В нее вошли 86 трогательных товаров для кошек, собак и маленьких питомцев: одежда, амуниция, игрушки, миски – все, что делает повседневную жизнь с любимцем удобной, яркой и немного сказочной.

Коллекция вдохновлена шестью культовыми сюжетами: "Винни-Пух", "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Карлсон", "Котенок по имени Гав" и "Возвращение блудного попугая". Каждый товар – это отсылка к добрым историям, на которых выросло не одно поколение. В основе коллаборации – дружба: простая и искренняя, как в любимых мультфильмах.

Сервировка имеет значение





Каждый прием пищи – это возможность проявить заботу о вашем питомце. В коллекции представлены одиночные и двойные миски, каждая из которых украшена забавными иллюстрациями любимых героев. Например, для поклонников "Простоквашино" подойдут прочные металлические модели с эргономичной формой, а любители Попугая Кеши оценят компактные керамические изделия для миниатюрных пород. Все варианты отличаются легкостью в уходе – они без труда моются, не впитывают запахи и обладают высокой устойчивостью, что делает их практичными и удобными в повседневном использовании. А чтобы еда не высыпалась на пол, предусмотрены милые коврики, которые защищают напольное покрытие от влаги и крошек.

Игрушки, в которые невозможно не влюбиться





Что понравится вашему питомцу – звонко скачущий мяч или плюшевый заяц? В новой коллекции можно выбрать и то, и другое! Аксессуары разработаны с учетом разных темпераментов и привычек домашних животных. Есть мягкие герои – идеально подходят щенкам и тем, кто любит всегда что-то носить в зубах. А для активных собак – мячики для бросков или с канатами для перетягивания, чтобы разнообразить совместную прогулку. Не забыли и про кошек: для них подготовили удочки-дразнилки с перьями, которые разбудят охотничий инстинкт.

Когда кажется, что дождь начинается





Плохая погода – не повод отказываться от прогулки. Специально для пасмурных дней в коллекции представлены яркие дождевики и попоны из плотной влагозащитной ткани. Они легко надеваются, не сковывают движения и надежно защищают от дождя и грязи. Модели выпускаются в пяти размерах – подойдут как миниатюрным, так и средним породам.

А если за окном прохладно, самое время позаботиться о тепле и комфорте. Помогут уютные свитеры и толстовки с любимыми персонажами – Карлсоном, Матроскиным, Попугаем Кешей и Котенком по имени Гав. Они выполнены из мягких тканей, хорошо тянутся и бережно согревают.

Безопасность – залог приятной прогулки





Для собак и кошек, которые любят исследовать мир, разработана удобная и прочная амуниция. В линейке – ошейники из нейлона, шлейки-жилетки и анатомические модели с шестью точками регулировки: они легко адаптируются под особенности фигуры, не натирают и обеспечивают надежную посадку даже при активном движении.

Специальный двухметровый поводок дает питомцу свободу для комфортного передвижения, а владельцу – уверенность и полный контроль. Яркие расцветки, узнаваемые герои и продуманные детали делают аксессуары не только практичными, но и эффектными. С такой амуницией ваш питомец точно не останется незамеченным – восхищенные взгляды ему обеспечены.

"Наша коллаборация – гораздо больше, чем просто зоотовары. Мы хотели, чтобы каждый предмет напоминал о дружбе, заботе и уюте. Истории "Союзмультфильма" объединяют поколения, и теперь они могут стать частью жизни наших питомцев", – говорит Александра Шикина, бренд-менеджер Triol.

"Домашние питомцы, как и наши знаменитые мультгерои, – это воплощение самой искренней дружбы и безусловной любви, – отметила Анна Герасимова, директор департамента продаж и лицензионного маркетинга "Союзмультфильм". – Наша коллаборация с Triol – это не только про заботу, но и про яркий, наполненный эмоциями стиль жизни, где даже обычная прогулка с собакой превратится в маленькое приключение".