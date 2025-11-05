Театр.doc представляет международный фестиваль автофикшна «Я-ТЕАТР»

С середины ноября до начала декабря Театр.doc представляет фестиваль автофикшна – направления в современном театре, где личное и общественное неразделимы, а рассказ "я" становится вопросом, который касается всех.

В мире, основу которого составляют конкуренция, индивидуализм и иерархии, автофикшн позволяет переосмысливать личностный опыт, пересобирать его художественными средствами, преодолевать отчуждение между людьми и обретать эмпатию. Автофикшн – своего рода "фабрика по производству эмпатии". Здесь личное становится общим не по умолчанию, а через глубокое со-исследование и сопереживание.

Это искусство, которое обладает трансформационной силой. Спектакль здесь не только архив, но и поступок. Он меняет жизнь – не только авторов и зрителей, но и в целом.

В программе второго московского фестиваля автофикшна "Я-ТЕАТР":

"Программа памяти";

мастерские по автофикшну Артема Томилова, Элины Петровой и Леонида Прокофьева;

спектакли из Казахстана, Кыргызстана, России и Израиля;

лекция и дискуссия об автофикшне, публичные обсуждения;

междисциплинарные события.

Программа памяти

События программы посвящены проектам и спектаклям, которые по тем или иным причинам остались малозаметными на общем фоне театральных процессов. Они не имели большого проката, фестивальной жизни или критических текстов, но обладали несомненной художественной, социальной и экспериментальной ценностью.

Идея программы памяти: перераспределить внимание и выйти за пределы привычной иерархии и сложившейся системы ценностей.

Это особенно актуально, когда дело касается автофикшна, понятие о котором только формируется в театральном пространстве России.

Мы предлагаем вам игру в коллективный перформанс контрдействия. Для участия в нем необходимо прийти на программу памяти, видеть, воспринимать, запоминать и включать все события и впечатления в общий поток рефлексий про театральный автофикшн.

18 ноября в 17.00, "DOC на Лесной", Зал на втором

80°: Состав события

(Тула)

Квартирный спектакль Лены Поповой о научной экспедиции в Арктику превращался в коллективное общение и совместное проживание повседневных забот. Шедший всего восемь месяцев, он обрел продолжение в книге "Восьмидесятый градус" (Альпина.Проза). Для фестиваля авторы создают новую форму воспоминания об этом редком опыте, где личный дневник становится сценическим событием.

Авторы: Полина Шатохина, Елена Попова, Настя Огурцова, Саша Миндрин, Света Куракова, Нанна Шех.

19 ноября в 18.00, "DOC на Лесной", Зал на втором

Где-то там на учебной сцене

(Санкт-Петербург)

Событие состоит из двух частей.

В первой – Артем Томилов покажет видеозапись спектакля "Руки" – своей режиссерско-педагогической работы, которая была сделана им вместе с актрисой Ольгой Власовой на курсе переподготовки в школе Part academy. После показа состоится разговор с Ольгой Власовой – о ее опыте работы с автофикциональным театром.

Второй частью события станет партиципаторный перформанс.

Зрители смогут сами выйти на сцену и озвучить фрагменты книги Еганы Джаббаровой "Руки женщин моей семьи были не для письма", по которой был поставлен спектакль "Руки".

23 ноября в 18.00, "DOC на Лесной", Зал на втором

Как я был московским актером

(Каракалпакстан, Германия, Москва)

Возвращение к спектаклю "Шпатель" (2016), который создали Руслан Маликов, Всеволод Лисовский и бывший артист балета – мигрант Аман Караматдинов. Сегодня Аман повар, но история его пути от театра Нукуса до московских подработок сохраняет остроту. На фестивале актеры и режиссеры объединят воспоминания, архивные следы и новую встречу с Аманом, чтобы поговорить о театре, миграции и памяти.

Мастерские

Мастерская "Взрослые отношения" под руководством драматурга Элины Петровой и режиссера Леонида Прокофьева

Практическая мастерская для участников 40+, где привычки и опыт взрослой жизни становятся материалом для сцены. Через телесные упражнения, написание текстов и сценические практики участники создают фрагменты, которые в конце покажут в рамках фестиваля. Мастерская открыта для людей с любым бэкграундом, важен интерес и желание поделиться своей историей на итоговом показе 22 ноября.

Мастерская "яяя" режиссера Артема Томилова

Интенсив для участников со сценическим опытом: чтение и анализ литературы автофикшна, выявление свойств и эквивалентов в театре, написание собственных текстов и их постановка. В программе – погружение в автофикшн-литературу, импровизационные практики и итоговый показ 30 ноября.

Междисциплинарные события, лекции, дискуссии

25 ноября в 17.00, "DOC на Лесной", Зал на втором

Спокойно, Маша. Попытка говорить об автофикшне без Дубровского.

Лекция Евгении Ульман о театральном автофикшне: границы и пересечения документального, мемуарного, автобиографического и автофикционального; зрительские установки и критика практик автофикшна.

После лекции – дискуссия.

1 декабря в 16.00, "DOC на Лесной", Зал на втором

Соприсутствие

(Санкт-Петербург, Москва)

Междисциплинарное событие. Писательский перфоманс на стыке литературы и театра. Приглашенные авторы создадут тексты об увиденном и услышанном на фестивале и объединят их в единый гипертекст, который станет основой публичного перфоманса.

Основная программа

25 ноября в 20.00, "DOC на Лесной", Верхний зал

15 172

Театральная площадка MOÑ

(Казань)

Танцевальный спектакль-автофикшн Ильдара Алекбаева – редкая попытка превратить тему, о которой обычно молчат, в акт художественного и личного освобождения. Название "15 172" отсылает к порядковому номеру, который Ильдар Алекбаев получил в СПИД центре, когда узнал о своем положительном статусе в 2013 году. Герой сам становится рассказчиком и свидетелем, но его история перестает быть только его личным архивом – зритель вовлекается в общий опыт признания и принятия. Это не театр "о болезни", это театр о жизни, о хрупком доверии к другому и к самому себе.

25 ноября с 12.00 до 16.00, "DOC на Лесной", Зал на втором

Шипы. Репетиция. Вход по билетам

метапространство спектакля шипы

(Москва)

Первая часть диптиха Артема Томилова о Саше Шипицине – танцоре vogue и пассионарии в культуре ballroom, преподавателе, кураторе танцевальных фестивалей и одном из создателей бренда одежды RADIVOGA. В структуре ballroom есть своя мировая иерархия статусов, отражающая заслуги в культуре – в 2025 году в Париже Саше присудили статус Легенды, впервые за последние пятнадцать лет человеку из России.

26 ноября в 20.00, "DOC на Лесной", Зал на втором

Шипы

(Москва)

Вторая часть диптиха Артема Томилова о Саше Шипицине, танцоре vogue и обладателе статуса "Легенды" в Париже. Театр встречается с танцем, чтобы заново прожить вопросы успеха и усталости, признания и уязвимости. "Мы окунаемся в тему успешности, глядя на подушку, мокрую от ночных слез", – говорит Артем Томилов. Спектакль задает вопросы о том, что стоит за статусами и признанием.

27 ноября в 20.00, "DOC на Лесной", Зал на втором

На память

(Казахстан, Алматы)

Спектакль в формате перформативной лекции Марка Куклина исследует семейные корни и историю Алматы через архивные фотографии и личные воспоминания. Автор превращает частное исследование в общую историю о городе, памяти и утраченных связях поколений.

28 и 29 ноября в 20.00, "DOC на Лесной", Верхний зал

Что скажет Гульмира

(Кыргызстан, Бишкек, Театр 705)

Автофикшн Гульмиры Турсунбаевой, одной из самых известных актрис Кыргызстана, в постановке Артема Томилова. Детство, первые пробы в театре, скепсис близких. Учеба в Москве, стремительный карьерный взлет и травмы. Политические перемены, развал Советского Союза и пагубные пристрастия. Предательства, разочарования и новые надежды. Открытость и искренность, с которыми Гульмира рассказывает о своей жизни, беспрецедентны для актерской публичности в Кыргызстане.

30 ноября и 1 декабря в 20.00, "DOC на Лесной", Верхний зал

-Фавн– [Afternon + evening with Faun]

(Израиль, Тель-Авив)

Автобиографический проект Артура Астмана, соединяющий театр, танец, сторителлинг, визуальное искусство и даже кулинарный перформанс. В основе – балет Вацлава Нижинского "Послеполуденный отдых фавна" (1912), скандальное произведение своего времени. Постепенно история Нижинского переплетается с личной биографией артиста: от лагерей советской балетной школы до опыта стриптизёра и участника реалити-шоу в Израиле.

Команда фестиваля:

Автор идеи и консультант: Елена Ковальская

Кураторы: Артем Томилов и Виктория Холодова

PR фестиваля: Дарья Захарченко

Дизайн фестиваля: Мария Любовникова