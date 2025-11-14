Битва дизайнеров, бивни мамонта и эксперименты с гуслями: почему мы не забудем юбилей выставки "РусАртСтиль"

Юбилейная Х выставка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" прошла с 19 по 23 ноября 2025 года в выставочном пространстве "Ивент-холл Даниловский". Событие стало местом притяжения для ценителей народных традиций, художественного творчества, оригинальных авторских изделий ручной работы, моды и этнической музыки.

Более 250 мастеров из 37 регионов России привезли свои работы в Москву, чтобы удивить и восхитить взыскательную столичную публику. На выставке можно было увидеть произведения из Удмуртии, Москвы, Северной Осетии, Владимирской, Московской, Кировской, Оренбургской, Рязанской, Нижегородской областей и других регионов страны. Многим запомнились яркие коллективные стенды Дагестана, Крыма, Бурятии, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. На последнем проходил мастер-класс по художественной резьбе из кости. Здесь же можно было увидеть редкие изделия из кости мамонта – материала с древней историей.





Экспозиция

– Обилие творческих техник и авторских находок, сочетающих народные традиции и современный подход, действительно поразили публику. Увидеть все это вместе – значит приблизиться к пониманию нового культурного кода актуального художественного искусства России, основанного на национальных традициях, – отмечают организаторы выставки.

Скульптуры из бересты, созданные по запатентованной технологии мастером Григорием Мишиным, знакомили с образами старой Москвы. Был на выставке и ряд его работ, посвященных СВО. Одна из скульптур Григория Мишина прибыла на выставку "РусАртСтиль" прямо из Шанхая, с международного конкурса художников-ремесленников, где только что заняла первое место.

"Дом вышивки династии Вороновых" также поразил гостей оригинальной техникой, сочетающей иглопись, текстильную имитацию фарфора и скульптурно-живописный декор, созданной когда-то основательницей династии Надеждой Вороновой.

Особый (и уже запатентованный) вид ткани создала и представила на выставке дизайнер Ирина Егазарова (бренд Yaga) – из него получаются яркие, жизнеутверждающие шали, платья, жакеты.

На выставке можно было встретить и свечи, обыгрывающие популярные современные мемы, и наряды по мотивам русских сказок, и даже платье из виниловых пластинок.

Встречала же гостей выставки "РусАртСтиль" запоминающаяся панорамная экспозиция Марии Барковской – самобытной художницы, мастера русского поп-арта.

Традиционные российские ремесла, такие как кадомский вениз, оренбургские платки или хлудневская игрушка, также нашли своё почетное место в выставочном пространстве "РусАртСтиля". Кроме того, в экспозицию вошли авторская керамика, фарфор, художественные изделия из стекла, металла, камня, кожи, резьба по дереву и кости, кружевоплетение, вышивка, изделия из пуха и войлока, художественная кукла, предметы интерьера, живопись, дизайнерская и этническая одежда, аксессуары.

Гости выставки имели возможность не только полюбоваться изделиями и приобрести понравившиеся, но и почувствовать себя в роли творцов, поучаствовав в мастер-классах – по росписи матрёшки, созданию ватной игрушки и др. Наиболее старательные и прилежные унесли с собой домой оригинальные подарки собственного изготовления.





Модные показы

Салон "Территория российской моды" за годы своего существования стал неотъемлемой частью выставки "РусАртСтиль", которой ждут и к которой готовятся многие. Свои коллекции авторской одежды и аксессуаров показали модельеры и бренды: "Дом вышивки династии Вороновых", Елена Гриднева, Yaga, "Астромода", "Душегрея", Анна Чуркова, Людмила Якушина, Светлана Оспищева, Елена Трофимова и другие.

Свою коллекцию "Павлины" впервые представила легенда российской моды, дизайнер, занесенная в Книгу рекордов России как "Старейший действующий художник-модельер" Татьяна Смирнова. В свои 94 года она находит силы и творческую энергию, чтобы создавать коллекции, получающие признание как в России, так и за рубежом, где иностранные журналисты прозвали её "русской Шанель".

Впервые в рамках Х Юбилейной выставки "РусАртСтиль" прошёл Конкурс для молодых дизайнеров "Наше-родное. Прорыв", и на подиуме "Территории российской моды" были подведены его итоги:

Полина Бабий – победитель в номинации "Креатив";

Арина Наугольная – победитель в номинации "Сценический костюм";

Василиса Мокрова – победитель в номинации "Бизнес как часть жизни";

Иван Романов – победитель в номинации "Уличный стиль".

Миссия конкурса – развитие традиционной национальной культуры, выявление и поддержка молодых одаренных дизайнеров одежды; продвижение перспективных дизайнеров и их творческих работ.

Деловая программа

Выставка "РусАртСтиль" – событие не только зрелищное, но и познавательное. В рамках деловой программы искусствоведы и дизайнеры, специалисты в области искусственного интеллекта, представители профильных госструктур и даже психологи рассказали об истории костюма и ремесел, рассмотрели с разных сторон понятие русского культурного кода и ответили на вопросы зрителей.

Среди тем выступлений спикеров:

Искусственный интеллект в руках народных умельцев,

Блокчейн-технологии в продвижении произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства на международном рынке,

Культурный код как инструмент продвижения творческих коллекций,

Русские смыслы в мировой моде, архитектуре и дизайне,

Советская мода. Одежда в период Великой Отечественной войны

и другие.





Концертная программа

Настоящим путешествием по музыкальному ландшафту России стала концертная программа выставки-ярмарки "РусАртСтиль".

Подлинный восторг у присутствовавших вызвала Чейнеш Байтушкина – этнопевица, голос древнего Алтая, продемонстрировавшая владение четырьмя стилями горлового пения.

Яркие эстрадные ноты и задор привнес в стены "Ивент-холла Даниловский" Андрей Марченко – баянист, вокалист, композитор, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Мощным аккордом дня открытия стало искрометное выступление Елены Ворфоломеевой, автора проекта "Леди балалайка". Её виртуозная балалайка легко навела мосты между народной и поп-музыкой, между роком и песнями из советских мультфильмов.

Неожиданным и смелым стал музыкальный эксперимент известного гусляра, автора музыки к фильмам "Последний богатырь" и "Холоп" Кирилла Богомилова вместе с музыкантами рок-группы "Бостонское чаепитие". В единой импровизации слились стихии древнерусского эпоса и азиатского прогрессив-джаза.

В концертной программе также приняли участие: "Королева русской балалайки" Антонина Синицина, молодая исполнительница Lizok, певец Владимир Овчаров, хореографический ансамбль "Мультиденс", певица и ведущая Елена Валеева, дуэт La Ma, состоящий из актера и вокалиста Романа Овшинова-Куулгазын и калмыцкой певицы, модели, поэтессы Иринджан.

Поддерживать задорную атмосферу народного гуляния в день открытия выставки помогали участники Клуба народного творчества "Плетень". Едва переступив порог выставки, гости сразу же попадали на праздник – их встречали в русских национальных одеждах, с песнями и плясками.

По словам директора выставки "РусАртСтиль" Алексея Комарова, "основная задача нашего проекта – создать симбиоз традиций и инноваций, показать, как богатое культурное наследие страны, соединяясь с тенденциями, технологиями, темами и трендами сегодняшнего дня, формирует новый российский стиль, соединяя исконную самобытную культуру народов России с современностью". Концепция эта уверенно воплощается в жизни уже не первый год.

XI выставка "РусАртСтиль" пройдет в Москве весной – с 25 по 29 марта 2026 года.

Выставка "РусАртСтиль" входит в План мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики на 2025-2027 годы, утвержденный Правительством РФ. Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Комитета по культуре Московской ТПП, Ассоциации "Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции", Евразийской ассоциации этнодизайнеров.