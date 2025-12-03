Объявлены 12 победителей V Юбилейной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий

Мероприятие собрало около 600 гостей из различных регионов России и более 12 тысяч человек следили за трансляцией онлайн.

Премия, учрежденная в 2021 году при поддержке первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко, за пять лет стала главной площадкой для признания лучших проектов в сфере креативных индустрий. За время проведения в ней приняли участие более 6 тысяч проектов со всей страны. Финалистами стали 183 участника, а звания лауреата удостоены 61 проект, включая победителей юбилейной церемонии 2025 года.

В этом году премия получила более 1400 заявок из 79 регионов страны. Экспертное жюри, включающее более 40 представителей власти и лидеров креативных индустрий, отобрало 33 финалиста в 11 номинациях. Среди членов жюри были Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, Министр экономического развития Российской ФедерацииМаксим Решетников, заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Першин и другие.

В юбилейный год премии объявлены две новые номинации – "Агрокреаномика", партнёром которой стал журнал "Огород", и "Глобальная креаномика". Комментируя эти нововведения, президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш подчеркнула мировое значение премии, созданной в России: "Креативная экономика – это дыхание нашей страны, её голос, её настоящее и будущее. В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж. Пять лет мы собираем друзей в этом зале. Это лучшие из лучших – лидеры из всех 16 креативных отраслей страны: медиагруппы, дизайнеры, фотографы, журналисты. Все они создают контент, смыслы и через креативные индустрии транслируют миру прекрасное – то, чем ценна наша большая страна: локальная идентичность, наш культурный код и те принципы, которыми живет каждый россиянин. Особо хочу отметить, что в этом году появились две новые номинации – "Агрокреаномика" и "Глобальная креаномика". 34 финалиста, 12 номинаций, 12 историй успеха, 12 доказательств того, что российская креативная экономика – это мощная, живая, пульсирующая сила", – сказала Марина Монгуш.

Специальная номинация "Молодые профессионалы" для молодых представителей творческих индустрий от арт-кластера "Таврида" и Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ") в этом году присуждена за популяризацию культурных ценностей России в молодежной среде.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что сегодня креативные индустрии в России переживают настоящий бум. Во многом этому способствует то влияние, которое из года в год оказывает на них Российская национальная премия.

"Премия демонстрирует участникам рынка лучшие примеры. Все понимают: если хочешь достичь такого же успеха, делай, как твои коллеги-номинанты. Раньше здесь побеждали в основном представители городов-миллионников, но это естественно. Ведь у них больше средств, ресурсов. Но,если говорить о мерах господдержки, с самого начала они были одинаковы и для мегаполисов, и для проектов из малых городов, и для сельских территорий. Поэтому нет никакой разницы, где развивается креативная индустрия – шанс победить есть у всех", — отметил Сергей Новиков.

Победители V Юбилейной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий:

"Креативный регион" победила Тюменская область, продемонстрировавшая успешные общественные инициативы и управленческие решения в сфере креативных индустрий. Награду премии получил Александр Викторович Моор, Губернатор Тюменской области.

Нижний Новгород победил в номинации "Креативное событие" с проектом Первая международная биеннале экологического искусства, ставшим одним из крупнейших культурных событий 2025 года. 13 крупных выставочных проектов, посвящённых осмыслению взаимоотношений человека и природы. В нём приняли участие более 100 художников из 35 стран. Статуэтку премии получил Глеб Сергеевич Никитин, Губернатор Нижегородской области.

В номинации "Культурный город" победу одержал многофункциональный проект ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга" – масштабная социально-культурная инициатива по развитию креативных индустрий Санкт-Петербурга и сохранению историко-культурного наследия города. Статуэткупремии получила Елена Георгиевна Давыдова, Генеральный директор Фонда "Газпром Культурные Инициативы".

Госкорпорация "Росатом" получила награду в номинации "Креативная интеграция" за Музей "АТОМ", который за два года работы принял 3,3 миллиона гостей из 118 стран. Награду премии получили Елена НиколаевнаМироненко, Генеральный директор Музея "АТОМ" и Андрей Викторович Тимонов, Директор департамента коммуникаций Государственной корпорация по атомной энергии "Росатом".

Челябинская область победила в номинации "Агрокреаномика" – Парижская неделя моды, проходящая в селе Париж, Нагайбакского района.Уникальный для России проект опирается на историческое наследие "маленькой Европы" Южного Урала. За два года под уменьшенной копией Эйфелевой башни было представлено 24 коллекции южноуральских дизайнеров и известных модных домов. Статуэтку премии получил Иван Петрович Куцевляк, Первый Заместитель Губернатора Челябинской области.

Среди инновационных проектов в номинации "Креативные инновации" отмечен ИИ-помощник ГигаЧат, созданный на основе российской языковой модели с мультимодальной функциональностью. Статуэтку премии получилаСерафима Олеговна Бочарова, Исполнительный директор, продакт-лидГигаЧат.

В номинации "Креативный тренд" победил проект "Мордовский мореный дуб" компании INCRUA, формирующий новый тренд использования 2000-летнего мореного дуба для создания ювелирных изделий и предметов интерьера, елочных игрушек. Проект защищен свидетельством на географическое указание, что юридически закрепляет связь материала с территорией. Статуэтку премии получил Артур Русланович Салякаев, Основатель ювелирной академии IJA, ювелирного бренда INCRUA.

Сериал "Ландыши. Такая нежная любовь" Национальной Медиа Группы признан лучшим в номинации "Импульс воздействия" как массовое культурное явление, укрепляющее веру в русский дух и силу дружбы. Награду премии получил Юрий Анатольевич Сапронов, продюсер сериала "Ландыши. Такая нежная любовь".

В номинации "Глобальная креаномика" победил Московский кластер видеоигр и анимации. Первый в мире кластер с экосистемой полного цикла разработки анимационного, видеоигрового контента и медиапродуктов, привлекающий основных игроков индустрии: студии, издателей, инвесторов, медиа и учебные заведения. Награду премии получил Алексей Анатольевич Фурсин, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры города Москвы.

Академия гостеприимства Cosmos получила награду в номинации "Компетенции в креаномике" за проект "Обучение на Рабочих Местах", создавший инновационную корпоративную экосистему развития сотрудников индустрии гостеприимства и туризма. Статуэтку премии получила Светлана Сергеевна Матвеева, Первый Вице-президент Cosmos Hotel Group.

ПАО "Татнефть" отмечена в номинации "Креативный город" за трансформацию Альметьевска из нефтегазового индустриального города в один из главных креативных центров Поволжья. Награду получил Ренат Рауфович Мамин, Заместитель Генерального директора ПАО "Татнефть" по социальному развитию.

В рамках специальной номинации "Молодые профессионалы" для молодых представителей творческих индустрий от арт-кластера "Таврида" и Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ") победу одержал Илья Михайлович Аноприев, автор-исполнитель, соавтор музыкального проекта "Карманный томик", композитор и автор песен к сериалам "Ландыши. Такая нежная любовь", музыкальный продюсер трибьютов Александре Пахмутовой "Я люблю тебя всегда" и Олегу Газманову "Эскадрон моих мыслей шальных 2.0".

Победители Премии получили символичные статуэтки в форме семечки – символа роста и развития, созданные студентами Академии Штиглица. В номинации "Глобальная креаномика" премию вручала Директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, "Импульс воздействия" — Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, "Культурный код"- Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко. В номинации "Креативные инновации" награду победителю вручила первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова.

Особое внимание на церемонии уделялось роли человеческого таланта в эпоху технологий. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, вручавший награду в номинации "Креативное событие", отметил: "Люди сами не знают, как устроен талант, поэтому запрограммировать искусственный интеллект на талант они не могут. А значит, будущее – за человеческими навыками".

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов добавил, что проекты должны приносить пользу людям. Именно такие разработки и концепции становятся ядром ежегодной Премии.

"Важно, чтобы проект, который борется за попадание в список победителей, был устойчивым и коммерчески успешным, социальным и отвечать на запросы общества. За пять лет мы прошли удивительный путь – от первой церемонии до настоящего творческого сообщества, креативной семьи, которая сегодня объединяет тысячи талантливых людей по всей стране. И пока в России рождаются такие таланты, такие идеи и такие проекты, у нас есть всё, чтобы менять мир к лучшему!", – сказал Роман Карманов.

Подтверждением этих слов стало мнение Глеба Никитина, Губернатора Нижегородской области. Он рассказал об особенностях участия в Премии региональных проектов на примере своей области и подчеркнул, что каждый год она является серьезным вызовом для тех, кто уделяет внимание креативным индустриям. "Каждый раз для нас большая честь быть в числе номинантов. В этом году особенно приятно, что область представлена двумя проектами: город Выкса в номинации "Креативный город" и Первая Международная биеннале экологического искусства. Ориентируемся ли мы на Премию при организации нашей выставки? Да. Потому что нам надо постоянно себя мотивировать, держать в тонусе", – сказал глава региона.

Концертный зал "Зарядья" стал особенным пространством, где переплелись звуки фортепиано, оперного голоса и народных мелодий. Режиссер Алексей Франдетти представил церемонию в формате музыкального квартирника, создав атмосферу живого общения. Ведущими церемонии выступили Марина Монгуш, президент АНО "Креативная экономика" и Роман Карманов, Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

Выступления выдающегося пианиста, джазового импровизатора и певца Олега Аккуратова, оперной дивы Хиблы Герзмавы, Эльмиры Карахановой, восходящей звезды оперной сцены и лауреата международных конкурсов, исполнителя горлового пения Алексея Ховалыга наполнили сцену особым смыслом – напоминанием о том, что за всеми проектами, инновациями и стратегиями развития стоят живые люди с их искренним талантом и страстью к творчеству.

В рамках мероприятия Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации "Русское музыкальное общество" Светлана Кобзарь анонсировала старт всероссийского конкурса композиторов на создание произведения крупной формы. К участию приглашаются профессиональные композиторы от 18 лет, которые представят вокально-инструментальные произведения для оркестра, хора и солистов.