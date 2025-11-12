Третий Междисциплинарный форум "Ум, Красота, Любовь и Здоровье" в Москве будет посвящен управлению весом

Возможно ли в мире глянцевых картинок и быстрых решений найти свой, уникальный путь к здоровью и счастью? Ответы на этот и другие вопросы можно будет получить на форуме "Ум, Красота, Любовь и Здоровье", который пройдет 5–6 декабря 2025 года в отеле "Космос" в Москве. На одной площадке соберутся эксперты медицины, wellness и бьюти-индустрии, чтобы обсудить долгосрочные стратегии управления весом, которые помогут сохранить здоровье и молодость. Организатор мероприятия – Ассоциация междисциплинарной медицины.

Что главное

"В условиях, когда социальные сети формируют новые стандарты внешности, а индустрия питания перенасыщена фастфудом, дилемма между "казаться" идеальным и "быть" по-настоящему здоровым становится все острее. Но что, если взглянуть на вес не как на проблему, а как на маркер гармонии тела, разума и любви к себе?", – отмечает Алексей Данилов, доктор медицинских наук, организатор Междисциплинарного форума "Ум, Красота, Любовь и Здоровье".

Именно этот взгляд станет отправной точкой для обсуждения ключевой темы форума 2025 – управления весом. Фокус будет сделан не на быстрых и нередко опасных диетах, а на глубинных изменениях в культуре питания, мировосприятии и привычках.

Участники форума всесторонне рассмотрят проблему избыточного веса – от фундаментальных причин, таких как "нездоровая пищевая среда" и психологическое неприятие себя, до влияния веса на биологический возраст и общее качество жизни.

Программа форума

Ведущие эксперты представят комплексный подход, объединяющий достижения медицины, нутрициологии, психологии и косметологии. Среди ключевых разделов программы заявлены следующие.

Диетология . Ведущие эксперты поделятся эффективными стратегиями питания, которые позволяют добиться устойчивого снижения веса без чувства голода.

. Ведущие эксперты поделятся эффективными стратегиями питания, которые позволяют добиться устойчивого снижения веса без чувства голода. Нутрициология . Будут рассмотрены наиболее эффективные и безопасные БАДы и нутрицевтики, способствующие энергетическому балансу и общему благополучию.

. Будут рассмотрены наиболее эффективные и безопасные БАДы и нутрицевтики, способствующие энергетическому балансу и общему благополучию. Комплексная терапия ожирения . Эндокринологи, неврологи, гастроэнтерологи и кардиологи проведут глубокий анализ новых лекарственных препаратов (от "Оземпика" до "Тирзетты"). Эксперты честно обсудят их механизмы действия, эффективность, побочные эффекты, а также их роль в комплексной терапии ожирения.

. Эндокринологи, неврологи, гастроэнтерологи и кардиологи проведут глубокий анализ новых лекарственных препаратов (от "Оземпика" до "Тирзетты"). Эксперты честно обсудят их механизмы действия, эффективность, побочные эффекты, а также их роль в комплексной терапии ожирения. Косметология . Косметологи представят передовые методики и аппаратные технологии, направленные на подтяжку кожи лица и тела после значительного похудения. Будут рассмотрены эффективные решения для сохранения упругости кожи, улучшения контуров фигуры.

. Косметологи представят передовые методики и аппаратные технологии, направленные на подтяжку кожи лица и тела после значительного похудения. Будут рассмотрены эффективные решения для сохранения упругости кожи, улучшения контуров фигуры. Психология и психиатрия. Эксперты расскажут о глубинных механизмах, по которым мозг может саботировать процесс снижения веса, и помогут выявить распространенные психологические ловушки. Участники узнают, как удержать достигнутые результаты и избежать крайностей, таких как орторексия и "хэлсизм" – одержимость здоровым образом жизни до абсурда.

Хедлайнеры

Алексей Данилов , д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.

, д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины. Ирина Пирогова , д.м.н. врач-гастроэнтеролог, гепатолог, профессор кафедры общей врачебной практики РУДН.

, д.м.н. врач-гастроэнтеролог, гепатолог, профессор кафедры общей врачебной практики РУДН. Андрей Данилов , д.м.н, профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова.

, д.м.н, профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова. Владимир Дадали , д.м.н., доктор медицинских наук, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, доктор философии по натуральной медицине, сертифицированный консультант по нутрициологии Университета натуральной медицины (Калифорния, США), член международной ассоциации микронутриентологии (США).

, д.м.н., доктор медицинских наук, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, доктор философии по натуральной медицине, сертифицированный консультант по нутрициологии Университета натуральной медицины (Калифорния, США), член международной ассоциации микронутриентологии (США). Витторио Калабрезе, MD, PhD, президент Европейской ассоциации Anti-age медицины, профессор клинической биохимии отделения биомедико-биотехнологических наук Медицинского института Университета Катании, руководитель клинической биохимии и клинической патологии Медицинского института Университета Катании и Университета Мессина, приглашенный профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университета.

Для кого форум

Форум станет идеальной площадкой для обмена опытом, налаживания ценных связей и получения исчерпывающих знаний в своей области. Форум будет интересен:

медицинских экспертам и врачам, в первую очередь диетологам, нутрициологам, эндокринологам, хирургам, психологам и косметологам;

руководителям и владельцам бизнеса в сфере здоровья и красоты;

специалистам фитнес-индустрии;

ЗОЖ-энтузиастам и блогерам, формирующим общественное мнение;

лидерам мнений, чьи посты вдохновляют аудиторию на трансформацию.

Как попасть

Форум пройдет 5–6 декабря по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, 2, "Cosmos Selection Moscow Arbat"