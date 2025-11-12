Третий Междисциплинарный форум "Ум, Красота, Любовь и Здоровье" в Москве будет посвящен управлению весом

Возможно ли в мире глянцевых картинок и быстрых решений найти свой, уникальный путь к здоровью и счастью? Ответы на этот и другие вопросы можно будет получить на форуме "Ум, Красота, Любовь и Здоровье", который пройдет 5–6 декабря 2025 года в отеле "Космос" в Москве. На одной площадке соберутся эксперты медицины, wellness и бьюти-индустрии, чтобы обсудить долгосрочные стратегии управления весом, которые помогут сохранить здоровье и молодость. Организатор мероприятия – Ассоциация междисциплинарной медицины.
Что главное
"В условиях, когда социальные сети формируют новые стандарты внешности, а индустрия питания перенасыщена фастфудом, дилемма между "казаться" идеальным и "быть" по-настоящему здоровым становится все острее. Но что, если взглянуть на вес не как на проблему, а как на маркер гармонии тела, разума и любви к себе?", – отмечает Алексей Данилов, доктор медицинских наук, организатор Междисциплинарного форума "Ум, Красота, Любовь и Здоровье".
Именно этот взгляд станет отправной точкой для обсуждения ключевой темы форума 2025 – управления весом. Фокус будет сделан не на быстрых и нередко опасных диетах, а на глубинных изменениях в культуре питания, мировосприятии и привычках.
Участники форума всесторонне рассмотрят проблему избыточного веса – от фундаментальных причин, таких как "нездоровая пищевая среда" и психологическое неприятие себя, до влияния веса на биологический возраст и общее качество жизни.
Программа форума
Ведущие эксперты представят комплексный подход, объединяющий достижения медицины, нутрициологии, психологии и косметологии. Среди ключевых разделов программы заявлены следующие.
- Диетология. Ведущие эксперты поделятся эффективными стратегиями питания, которые позволяют добиться устойчивого снижения веса без чувства голода.
- Нутрициология. Будут рассмотрены наиболее эффективные и безопасные БАДы и нутрицевтики, способствующие энергетическому балансу и общему благополучию.
- Комплексная терапия ожирения. Эндокринологи, неврологи, гастроэнтерологи и кардиологи проведут глубокий анализ новых лекарственных препаратов (от "Оземпика" до "Тирзетты"). Эксперты честно обсудят их механизмы действия, эффективность, побочные эффекты, а также их роль в комплексной терапии ожирения.
- Косметология. Косметологи представят передовые методики и аппаратные технологии, направленные на подтяжку кожи лица и тела после значительного похудения. Будут рассмотрены эффективные решения для сохранения упругости кожи, улучшения контуров фигуры.
- Психология и психиатрия. Эксперты расскажут о глубинных механизмах, по которым мозг может саботировать процесс снижения веса, и помогут выявить распространенные психологические ловушки. Участники узнают, как удержать достигнутые результаты и избежать крайностей, таких как орторексия и "хэлсизм" – одержимость здоровым образом жизни до абсурда.
Хедлайнеры
- Алексей Данилов, д. м. н., заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины.
- Ирина Пирогова, д.м.н. врач-гастроэнтеролог, гепатолог, профессор кафедры общей врачебной практики РУДН.
- Андрей Данилов, д.м.н, профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова.
- Владимир Дадали, д.м.н., доктор медицинских наук, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, доктор философии по натуральной медицине, сертифицированный консультант по нутрициологии Университета натуральной медицины (Калифорния, США), член международной ассоциации микронутриентологии (США).
- Витторио Калабрезе, MD, PhD, президент Европейской ассоциации Anti-age медицины, профессор клинической биохимии отделения биомедико-биотехнологических наук Медицинского института Университета Катании, руководитель клинической биохимии и клинической патологии Медицинского института Университета Катании и Университета Мессина, приглашенный профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университета.
Для кого форум
Форум станет идеальной площадкой для обмена опытом, налаживания ценных связей и получения исчерпывающих знаний в своей области. Форум будет интересен:
- медицинских экспертам и врачам, в первую очередь диетологам, нутрициологам, эндокринологам, хирургам, психологам и косметологам;
- руководителям и владельцам бизнеса в сфере здоровья и красоты;
- специалистам фитнес-индустрии;
- ЗОЖ-энтузиастам и блогерам, формирующим общественное мнение;
- лидерам мнений, чьи посты вдохновляют аудиторию на трансформацию.
Как попасть
Форум пройдет 5–6 декабря по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, 2, "Cosmos Selection Moscow Arbat"