В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России

Каждый зал, каждый луч света и каждая нота создавали ощущение грандиозного праздника, объединив ведущие отечественные бренды, культовых артистов и миллионы зрителей, для которых народное признание и доверие остаются высшей мерой успеха.

На Главной сцене Кремля сияли звёзды российской сцены: SHAMAN, Татьяна Буланова, Елена Север, Татьяна Куртукова, группа "Земляне", Согдиана, Этери Бериашвили, Макс Лидов, группа "Сентябрь", Александр Добронравов, Лариса Гордъера, Александр Шалунов, Дэя и другие. Концертную программу вместе с известными всеми любимыми эстрадными исполнителями украсили детские танцевальные коллективы со всей России. Каждое выступление превращалось в эмоциональный вихрь, где музыка, свет и энергия публики сливались воедино, создавая атмосферу настоящего праздника и торжества таланта.

"Сегодня, когда люди всё чаще ищут подлинные ценности и живые эмоции, особенно важно поддерживать тех, кто создаёт настоящее – в музыке, культуре и отечественных брендах. Премия “Марка №1 в России” – это голос миллионов, и он звучит искренне, мощно и безоговорочно", – подчеркнула генеральный директор и продюсер премии Елена Лапик.



Впервые в рамках премии было представлено уникальное событие "Лидеры модной индустрии России". Фойе Кремля превратилось в роскошный подиум: 40 манекенов демонстрировали коллекции ведущих российских брендов – от традиционного золотого шитья Золотая нить Поморья до авангардного Viva Vox, от обувного Refined до именитых Valentin Yudashkin, Ante Kovac, Ammonit, Juliet Dor, Ummaya, Igorgulyaev, Ololol, Gooroo, Sumara, Js Sense. Экспозиция стала символом силы, красоты и будущего российской моды, отражением культурного кода страны и её современных стандартов.



Гостям предложили экскурс в историю и будущее отечественной fashion-индустрии, который провели известный кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев и председатель правления Fashion Hub Russia Валентина Ростовщикова.

"Российская мода переживает момент силы. Наши дизайнеры создают вещи, которые соединяют глубокие традиции и современный язык времени. Представлять лучшие бренды России здесь, в Кремле, символично: это признание их вклада в национальную идентичность и будущее индустрии", – подчеркнула Валентина Ростовщикова.

"Российские дизайнеры – это не только создатели одежды. Это люди, которые формируют настроение времени, дают миру новые смыслы и помогают стране уверенно заявлять о себе. Сегодня в Кремле мы видим не коллекции, мы видим характер России, её стиль, её будущее", – добавил Игорь Гуляев.





Особым моментом вечера стало награждение Татьяны Куртуковой: певице вручили эксклюзивный арт-объект – фарфоровую скульптуру с ягодами, созданную основателем бренда Lia Manzoni. Этот уникальный подарок стал символом стойкости, вдохновения и новой волны русской народной музыки, гармонично дополнив визуальный и музыкальный образ артистки.

В этот вечер Кремль вновь подтвердил: музыка, мода и искусство способны объединять людей, создавать эмоции и задавать вектор будущего страны.

А кого же выбрали сами потребители, голосовавшие в 2025 году за самые известные и узнаваемые бренды?

Исполнителем года по версии ВЦИОМ и премии МАРКА №1 В РОССИИ стал заслуженный артист РФ – Ярослав Дронов SHAMAN.





В номинации "Конфеты, шоколад" победу одержал всеми любимый бренд "Аленка". Андрей Аксенов, управляющий директор Холдинга "Объединённые Кондитеры", отметил, что самая ценная награда для "Аленки" – это народная любовь.





"С момента своего появления на свет шоколад "Аленка" получил множество наград – гран-при международных и российских дегустационных конкурсов, Знак Качества Роскачества. Теперь у "Аленки" есть и звание "Марки №1 в России" – награда за качество, одобренное покупателями", – подчеркнул он.

Российская компания "Арнест ЮниРусь" одержала победу сразу в нескольких номинациях: "Шампуни/Кондиционеры", "Косметика для молодой кожи", "Спрей для интенсивного увлажнения волос" и "Уходовая косметика для женщин".





Елена Тябутова, генеральный директор компании, поделилась радостью:

"Для нас это по-настоящему значимое событие и большая честь. Компания "Арнест ЮниРусь" одержала победу сразу в нескольких номинациях, и особенно ценно, что признание получили сразу три наших бренда – "Чистая Линия", "Черный жемчуг" и "ТРЕСемме". Эти бренды очень разные и, именно, это отражает широту и разнообразие нашей аудитории. "Чистая Линия" основана на принципах фитотерапии и силе природных компонентов, "Черный жемчуг" сочетает инновационные технологии с доступным и эффективным уходом, помогая женщинам управлять возрастными изменениями, а "ТРЕСемме" дает возможность повторить салонный уход в домашних условиях, соответствуя профессиональным стандартам. В центре нашей философии всегда остается человек – его уверенность, комфорт и красота каждый день", – подчеркнула Елена Тябутова.

В номинации "Радиостанция" уже который год подряд лидирует "Русское радио".





Владимир Борисов, главный редактор и программный директор, отметил:

"Для нас главная ценность – слушатели. Наша большая профессиональная команда, которая каждый день делает Русское Радио, просто любит своего слушателя, относится к нему с уважением и все эти вот уже 30 лет создаёт для него хорошее настроение. И я точно знаю, что слушатели Русского Радио отвечают нам взаимностью".

В номинации "Инновационный интернет-портал" победу уверенно одержал "Рамблер".





Анна Иванова, исполнительный директор портала, директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, рассказала секрет успеха:

"В этом году мы внедрили в "Рамблер" умного помощника на основе искусственного интеллекта, который анализирует новости, отвечает на вопросы пользователей и помогает быстро разобраться в любой теме – от транспортного налога до рецепта на Новый год. В следующем году ИИ будет помогать делать из статей подкасты и посты в соцсетях. Мы движемся к гиперперсонализации, чтобы каждый получал информацию, важную именно для него".

В номинации "Онлайн СМИ" заслуженную победу получил портал NEWS.RU.





Евгений Дабижа, заместитель главного редактора, отметил:

"Настоящее профессиональное СМИ всегда победит в соревновании за внимание читателя. Статус СМИ – это ответственность перед законом и перед читателем. Если нужны котики, дипфейки и развлекательный контент – пожалуйста, блогеры. Если хочется проверенной информации и экспертных оценок – СМИ всегда будут надежным источником".

В номинации "Печатное СМИ" победу одержала "Экспресс газета", которая успешно развивается даже в эпоху цифровизации.





Сергей Минаев, первый заместитель главного редактора, подчеркнул:

"В эпоху цифрового контента физическая газета – это ритуал. Держать её в руках, ощущать текстуру бумаги, перелистывать страницы, чувствовать запах типографской краски – это совершенно другой, более осознанный опыт. Печатная версия предлагает структурированный, проверенный и доверительный формат".

В категории "Обед быстрого приготовления" лидером снова стал бренд "Бизнес Меню".





Виктория Фролова, директор по стратегическому маркетингу "Кухня без границ", пояснила:

"Технологичность – единственно возможный для нас путь, который позволяет выполнить обещание бренда. "Бизнес Меню" решает задачу увлечённого делом человека: получить полноценный обед за минуты. Без глубоких инноваций это физически невозможно. Наш потребитель сам по себе высокотехнологичен: он ценит эффективность, превосходство и бескомпромиссное качество. Он разбирается в том, что ест: в составе продуктов и в том, как они производятся. А мы соответствуем его уровню запроса. И это именно то, что от нас ждут".

Также знак качества и признание россиян в 2025 году получили такие известные бренды, как: ZIC, MacCoffee, Кагоцел, Аскона, Helix, MOON, MISTRAL HOTEL & SPA, МИРАТОРГ, Barinoff, Здравсити, сеть химчисток Диана, Лазурит, Omsa, Горячая штучка, Sибирская коллекция, Русская картошка, Кузя Лакомкин, снеки кукурузные Сытопуз, сухие готовые завтраки СырBall, Русские сухарики, Майский, ТЕКС, Зубр, Big City life, ФЛУифорт, Бронницкий Ювелир, Grass Azelit, Tarkett, Rifar, Сенеж, Starline, Туалетный Утенок, Fara, микроволновая печь Vitek, Канефрон Н, глюкометры Контур, косметика Чистая Линия, Ohana Market, почва грунт Terra Vita, Братья Караваевы и АЗС Трасса.





Желаем всем победителям продолжать радовать нас в следующем году качественными продуктами, вдохновляющими услугами и настоящими эмоциями!

Концерт и торжественную церемонию вручения премий зрители смогут увидеть 7 января на канале ТВ Центр.