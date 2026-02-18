Выставка-форум «Уникальная Россия» отметила Год единства народов России с кокошниками, инновациями и под звуки гуслей

Это грандиозное событие объединило на 10 тыс. кв. м. экспозиции более 5000 участников из 81 региона Российской Федерации и зарубежья, а также 150 мероприятий деловой и культурной программы – форумы, конференции, церемонии, концерты, показы моды, перформансы, мастер-классы и даже спектакль. Все эти события активно освещали более 500 аккредитованных СМИ, среди которых – ведущие телеканалы и издания страны.

За 2,5 недели выставку-форум "Уникальная Россия" успели посетить более 100 000 гостей, в том числе представители органов власти, бизнеса и культуры. В частности, экспонаты выставки-форума оценили: директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова; заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Драпеко; заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития России Елена Дёгтева; депутат Государственной Думы ФС РФ VIII созыва, член фракции ЛДПР Виктор Бут; герой России, летчик-космонавт Сергей Авдеев; герой России, лётчик-космонавт Александр Лазуткин, художник Никас Сафронов, артисты и актеры Нонна Гришаева, Станислав Садальский, Денис Майданов, Лион Измайлов, Анжелика Агурбаш, Таисия Повалий, Наталья Гулькина, Александр Добронравов, Сергей Переверзев, Анна Калашникова, Анастасия Макеева, Александр Шоуа (группа "Непара"), Игорь Матета, Эвелина Бледанс, Людмила Соколова, Александр Эгромжан, Рада Рай, Большой детский хор им. Виктора Попова, группы "Бостонское чаепитие", "Домисольки", "Пятеро", "Тутси", "Балаган Лимитед", дуэт "Баян Микс" и многие, многие другие.

"Уникальная Россия" представила лучшие достижения отечественных креативных индустрий и самый широкий спектр традиционных искусств. Посетители увидели выдающиеся изделия народных художественных промыслов, неповторимые работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства – керамистов, эмальеров, кожевников, кузнецов, скульпторов, ювелиров, дизайнеров одежды; познакомились с современными видами искусства, использующими инновационные технологии, и, конечно же, открыли Год единства народов России, с размахом отмечаемый в 2026 году по указу президента РФ Владимира Путина.

Председатель Оргкомитета выставки-форума "Уникальная Россия", председатель Правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Сергей Коломийцев отметил:

– Выставка традиционных искусств и креативных индустрий "Уникальная Россия" уже в 6-й раз объединяет сотни талантливых мастеров и художников со всей России, искусствоведов и представителей органов государственной власти, руководителей предприятий художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, инновационного производства и промышленного дизайна, креативных индустрий и модных показов. Цель выставки – опираясь на ноу-хау, творческий подход и стремление к совершенству, показать Россию во всём блеске её великолепия – как страну, бережно хранящую вечные ценности нашего многонационального народа и самобытность каждого региона. На мой взгляд, особенно удачными в этом году получились"Ювелирный салон"и"Салон живописи", эксклюзивные экспозиции которых вызвали огромный интерес не только у посетителей и покупателей, но и у журналистов.





Свои коллективные стенды с национальным колоритом на выставке представили регионы: Татарстан, Дагестан, Донецкая Народная Республика, Крым, Бурятия, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская, Орловская области и др. За время проведения выставки экспозиция обновлялась дважды – 27 января и 3 февраля – чтобы вместить в 3 раза больше экспонентов и экспозиций.

В международной программе приняли участие представители Индии, Китая и других стран. Также состоялся Вечер российско-арабской дружбы (28 января), Международный российско-китайский форум и Вечер дружбы с Таджикистаном (3 февраля).

Торжественную церемонию открытия провели легендарный диктор советского и российского Центрального телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и певец, композитор, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев. Свое приветствие гостям выставки направили министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. С торжественной речью на открытии выступила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.





Традиционно ярчайшими событиями выставки стали модные шоу – дни моды российских дизайнеров "Уникальная Россия" и фестиваль моды "Этноподиум: сохраняя традиции", представляемый Евразийской ассоциацией этнодизайнеров.

В рамках деловой программы состоялись бизнес-форум "Креативная Россия – народные художественные промыслы, ремёсла, места традиционного бытования и туризм", круглый стол "Сохранение отрасли народных художественных промыслов и меры поддержки" с участием Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и многие другие профильные мероприятия.