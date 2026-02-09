В Москву возвращается шоу "Изумрудный город"

В Москву возвращается легендарное шоу, покорившее мировую сцену. Творческий коллектив "РомановАрена" представляет музыкально-цирковой спектакль "Изумрудный город", основанный на всеми любимой сказке "Волшебник страны Оз" про невероятные приключения Элли и ее друзей.

Шоу "Изумрудный город" наполнено зрелищными цирковыми номерами от призеров Международных цирковых фестивалей: гимнастки-каучук, воздушные гимнасты на полотнах, работающие без страховки, акробаты на роликах, гимнасты на дорожке. Жемчужина шоу – живой вокал от солистов московских театров и авторская музыка от композитора Андрея Зубца на стихи Максима Романова. В роли Элли выступит неизменная Анастасия Дятлова – участница конкурсов "Голос. Дети" и "Синяя Птица", в роли Гудвина – солист первых составов московских мюзиклов Владимир Дыбский, а роль Трусливого Льва исполнит харизматичный актер театра и кино Денис Ясик.

Когда: с 14 февраля по 29 марта 2026 год

Где: Планета КВН (Шереметьевская улица, 2)

Категория 0+



