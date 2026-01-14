Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году

VI Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" пройдет с 23 января по 8 февраля 2026 года в выставочном центре "Гостиный двор". Крупнейшая экспозиция традиционных и современных искусств в стране объединит более 4000 участников из 77 регионов России, которые привезут в Москву свои работы, чтобы очаровать и удивить ценителей искусства, коллекционеров, искусствоведов, исследователей национальных традиций и истории.

В числе экспонатов выставки:

  • не имеющие аналогов в мире скульптуры из бересты художника Григория Мишина;
  • миниатюры художника Александра Мухина-Чебоксарского, которые можно рассмотреть только в лупу – размером 0,5×0,5 см;
  • интерактивный стенд "Русские сказки: от традиций к современности", включающий в себя объёмный 3D-объект, выполненный в технике цифрового моделирования;
  • спецпроект "Людмила Гурченко – легенда кино", представляющий личные вещи из музея звезды советского кино (к 70-летию фильма "Карнавальная ночь");
  • реконструкция легендарного платья "Россия", созданного к международному фестивалю моды 1967 года и ставшего символом страны за рубежом;
  • детальная карта Крыма, созданная 26 мастерами из разных городов полуострова вручную, с использованием десяти профессиональных техник – от бисероплетения до фриволите
  • работы победителей III Всероссийского конкурса авторских работ народных художественных промыслов, мастеров, дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства "Уникальные мастера России", в том числе – в номинации "Женский образ России в произведениях мастеров ДПИ".

На выставке "Уникальная Россия" посетители смогут увидеть и приобрести выдающиеся изделия народных художественных промыслов, неповторимые работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства – керамистов, эмальеров, кожевников, кузнецов, скульпторов, дизайнеров одежды; познакомятся с современными видами искусства, использующими инновационные технологии.

В числе экспонатов – множество необычных изделий, таких как картины из кожи, украшения из кости мамонта и даже "одуванчиков".

Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" сегодня – это живое наследие России, пространство для презентации лучших проектов страны.

