Для тех, кто дарит впечатления — супер-идеи незабываемого похода в «КАРО»

"Ключи от зала": подарите романтическое свидание или устройте необычный девичник. Забудьте о стандартных подарках. Организуйте романтическое свидание с признанием на большом экране или даже предложение руки и сердца – "КАРО" поможет создать неповторимый момент. Для дружеской встречи устройте настоящий мужской отрыв, подключив игровую приставку к большому экрану. Или соберите девичник с полным погружением в любимую мелодраму в кругу подруг. Выберите ближайший кинозал и получите расчет стоимости онлайн. Это не просто поход в кино, а исключительное событие, которое запомнится надолго.

Подарочная карта "КАРО": самый современный и беспроигрышный подарок, где можно проявить креатив и фантазию. Цифровая или пластиковая карта – это свобода выбора для того, кому вы ее дарите. А теперь вы можете поэкспериментировать и создать собственный уникальный дизайн за минуту с помощью нейросети в приложении "КАРО". Добавьте поздравительный текст, выберите подходящий номинал и время отправки. Это умный, стильный и универсальный подарок для всех, кто любит кино.

Программа лояльности "КАРОНА": ваша выгода за каждый визит. Применяйте карту "КАРОНА" при покупке билетов и в кинобарах "КАРО", ведь участники программы лояльности не только платят меньше, но и получают кешбэк баллами. А в праздники они вам особенно пригодятся – в разделе "Трофеи" можно найти идеальный подарок для нее и для него – от сертификатов в рестораны и на СПА-процедуры до организации атмосферных выходных в лесу. Регистрируйтесь в "КАРОНЕ" заранее – и каждый ваш поход в "КАРО" станет выгоднее.