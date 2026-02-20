24 февраля состоялась премьера проникновенной драмы «Мой друг»

24 февраля в кинотеатре "Формула кино ЦДМ" состоялась звездная премьера проникновенной драмы "Мой друг". Вдохновляющая история о силе дружбы, которая способна творить чудеса и дарить надежду даже в самых отчаянных обстоятельствах, выйдет в российский прокат уже 26 февраля. Дистрибьютор – кинокомпания "Ракета Релизинг".

Среди гостей премьеры были Марк Богатырев, Никита Панфилов, Денис Никифоров, Наталья Мильниченко, Дмитрий Куличков, Дина Корзун, Анна Калашникова, Антон Наумов, Ева Искусных, Владимир Бутенко, Лилия Сайфуллина, MIKO GLSS, Gabriela MG, Илья Гуров и многие другие.

По сюжету внучка находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Чтение рукописи переносит нас в его далекое детство, в котором двое мальчишек – один, лишенный возможности ходить, и другой, ставший его опорой, – знакомятся, и эта встреча меняет все.

Чтобы помочь другу поверить в выздоровление, один из них придумывает спасительную сказку про русалку. Перенося вымысел в реальность, он инсценирует загадочные встречи с мифическими существами, от которых нужно убегать. В этой игре, полной опасностей и волшебства, рождается не только воля к жизни и вера в чудо, но и дружба на всю жизнь.

Именно эта дружба становится сильнее любых преград и защищает от жестокого мира. А ее отголоски, спустя десятилетия, заставят пересмотреть прошлое и задать главный вопрос: чья же это история на самом деле?

В фильме "Мой друг" снялись Анатолий Васильев ("Сваты", "Экипаж"), Раиса Рязанова ("Москва слезам не верит", "Белый Бим Черное ухо), Дмитрий Куличков ("Дурак", "Брестская крепость"), Дина Корзун ("Страна глухих", "Сорок оттенков грусти"), Кирилл Гребенщиков ("Сибирский цирюльник", "Заступники").

Главные роли исполнили молодые звезды – Елисей Чучилин ("СуперИвановы", "Кибер Иван") и Климентий Кривоносенко ("Плагиатор", "Шаляпин").

Также в фильме задействованы Ольга Будина, Владимир Левченко, Анастасия Макарова, Инна Гомес и др.

"В "Моем друге" нам удалось собрать уникальный актерский ансамбль из знаменитых заслуженных актеров и молодых звезд, – поделился автор сценария и режиссер фильма Александр Сухарев. – С точки зрения актерских работ наш фильм – большая удача. Мы снимали на живописных и разнообразных локациях под Тверью. Визуально картина получилось очень красивой, и это по достоинству можно будет оценить в кинотеатрах, где будут видны все детали. Фильм получился искренним, душевным и трогательным. Таких картин сейчас выходит немного".

"Мой друг" был отмечен на престижных международных кинофестивалях. Так, картина получила награды как лучший фильм на Международном фестивале детского кино в Калифорнии (США) и Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето (Италия). Кроме того, была награждена призом жюри на Канадском международном кинофестивале детского кино (Торонто), а также была признана лучшим фильмом на русском языке на Кинофестивале в Назарете (Израиль). На первом Донецком международном кинофестивале "Мой друг" стал победителем в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм".