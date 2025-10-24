В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"

30 декабря 2025 г. Московский государственный академический симфонический оркестр в 26-ой раз представит традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. Каждый раз оркестр переносит слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников.

За дирижерским пультом впервые в истории новогодних концертов МГАСО – художественный руководитель оркестра, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, лауреат первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова Иван Никифорчин.

В программу этого года войдут произведения Иоганна Штрауса–сына, Йозефа Штрауса, Джоаккино Россини и Франца Легара. Слушатели встретят Новый год под любимые мелодии увертюр к опереттам, вальсов, полек и маршей.

Ведущий – Алексей Барабанов.

Когда: 30 декабря, 19:00

Где: Большой зал Консерватории им. П. И. Чайковского

Категория 6+