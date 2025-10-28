"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию

Этой зимой, в преддверии новогодних праздников, сцена Live Арены преобразится в сказочный город Музыколандию. С 24 по 27 декабря здесь развернется мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек" – новая работа от создателей "Рождества в Музыколандии". Зрителей ожидает нечто большее, чем просто представление: это будет полноценное погружение в мир детских фантазий, где оживут любимые игрушки и начнут происходить настоящие чудеса.

В центре сюжета – трогательная история девочки Светы, которая, взрослея, начинает терять интерес к своим куклам. Однако в волшебную новогоднюю ночь грань между реальностью и вымыслом стирается: и игрушки отправляются в невероятное путешествие, чтобы сохранить иллюзию детской фантазии и не позволить злобному Кукловоду, а также коварному змею, захватить власть над "Музыколандией" – их любимым городом. В этом грандиозном приключении одну из главных ролей, ведущую зрителей сквозь сказочный мир, исполняет популярный российский актер и шоумен Антон Юрьев, знакомый по утреннему шоу "Русские перцы" и ярким ролям во многих фильмах и сериалах, таких как "Огонь" и "12 месяцев. Новая сказка". В роли бабушки предстанет Заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

Каждый юный зритель станет полноправным участником этого праздника, активно помогая героям в их приключениях. Любимая кукла Светы, роль которой играет автор сказки Светлана Феодулова, обладательница самого высокого голоса в мире, занесенного в книгу рекордов России и Гиннесса, проходя через испытания, познает истинное значение дружбы, ценность семьи и важность единства всего сказочного города в трудные времена.

Масштабные декорации превратят сцену в настоящий город игрушек, а яркие спецэффекты добавят сказочности происходящему. Мультижанровое шоу, представленное в формате мюзикла, обещает порадовать зрителей зрелищными номерами и запоминающимися песнями. В одном из фрагментов игрушки даже объединятся в оркестр, знакомя детей с миром музыкальных инструментов. В постановке также примет участие Большой детский хор им. Попова под управлением Георгия Журавлева, иллюзионист Илья Словачевский, играющий роль Амадеуса, артисты балета и многие другие. Помимо этого, в шоу будут представлены удивительные фокусы, номера с ростовыми куклами, а кульминацией станет впечатляющий проезд Деда Мороза и Снегурочки по залу в настоящих санях, запряженных оленями, что создаст неповторимую атмосферу новогоднего чуда.

Когда: 24-27 декабря

Где: Live Арена

Категория 0+