Dreame R10S Pro — мощность и комфорт для просторных помещений

Современные технологии не стоят на месте, производители бытовой техники стремятся сделать жизнь более комфортной и упростить неприятную рутину. Одна из таких инноваций – беспроводной вертикальный пылесос Dreame R10S Pro. С их помощью очень легко убрать даже большие помещения площадью от 150 до 175 квадратных метров.

Щетка со встроенными светодиодами подсвечивает загрязнения, которые не видны глазу, особенно в труднодоступных местах – за мебелью, в щелях и других скрытых зонах. Благодаря технологии CelesTect, пылесосы видят пыль в 16 раз лучше, а уборка становится более комфортной.





Универсальность и удобство использования

Модель справляется с уборкой любых поверхностей. Регулируемое впускное отверстие легко убирает крупный мусор на полу и волосы на ковре. Щетку не надо чистить: защита от наматывания волос спасает от частых остановок. За один заряд батареи пылесос убирает квартиру площадью 150 кв. м.

Убрать пыль вдоль стен и плинтусов помогает новая технология Clean-to-Edge™, которая есть в Dreame R10S Pro. У этой модели есть мягкая роликовая щетка, которая подходит для твердых полов и хорошо чистит даже самые труднодоступные места. Щетка находится всего в 7 мм от стены, поэтому пылесос легко убирает углы и края.

Мощность всасывания можно менять, чтобы эффективно убирать разные виды загрязнений и поверхности.

Пылесос эффективно очищает воздух от аллергенов и пылевых клещей, что особенно важно для людей с аллергиями или астмой. Фильтры задерживают 99,9% частиц размером до 0,3 мкм. Устройство оснащено LED-экраном, который показывает уровень заряда, режим работы и другую техническую информацию.

Еще одно преимущество пылесоса – простота в очистке. Контейнер для пыли на 0,6 л опустошается одним нажатием, а фильтры и щетки можно мыть. Три режима мощности – Eco, Med и Turbo адаптируют работу пылесоса под различные задачи. Режим Eco идеально подходит для экономии энергии, Med – для повседневной уборки, а Turbo – для тщательной очистки помещений.





Пылесос хранится без проблем: настенный фиксатор в комплекте превращает уборку в удобный процесс.

Мощный и умный инструмент

Dreame R10S Pro – оптимальный вариант для тех, кто ищет баланс между ценой и функционалом. Аккумулятор на 90 минут работы позволяет убрать этаж загородного дома. Но главное преимущество – сменные щетки: мягкая роликовая, она идеальна для ламината и плитки, и многофункциональная для ковров и сложных поверхностей.

С такими помощниками ваша уборка станет быстрой, качественной и менее утомительной.