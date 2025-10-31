Стартовал прием заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий

АНО "Креативная экономика" открыл прием заявок на V юбилейный сезон Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Премия является главной наградой страны в области креативных индустрий и единственной в мире кросс-отраслевой наградой, которая охватывает все 16 направлений креативного сектора.

Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Российская национальная премия в сфере креативных индустрий: https://rc-awards.ru/login

Прием заявок продлится до 16 ноября 2025 года (включительно). Положение о премии и требования к заявкам размещены на официальном сайте премии.





В этом году награда присуждается в 11 номинациях, которые охватывают ключевые направления развития креативного сектора:

Креативный регион; Креативное событие; Креативные инновации; Культурный код; Агрокреаномика; Креативная интеграция; Креативный тренд; Импульс воздействия; Глобальная креаномика; Компетенции в креаномике; Креативный город.

Такой подход позволяет более целостно оценивать достижения в современных креативных, инновационных и инфраструктурных проектах, что особенно важно для юбилейного года. За прошедшие пять лет премия стала одним из самых значимых в России событий, неотъемлемой частью большой экосистемы креативных индустрий и отражением изменений, эволюции в сфере креативной экономики России.

"Пять лет назад мы начали с идеи объединить лучших. Сегодня наше креативное сообщество и сотни проектов, отобранных премией, – это реальная сила, меняющая экономику страны. В юбилейный год мы хотим показать представителей индустрий как символов успеха России. Наша ключевая задача – находить, развивать и продвигать российских авторов и проекты, которые через современные формы раскрывают самобытность, культурный код и ценности нашей страны. Пятилетка премии доказала, что креативный потенциал России – это ценный экономический актив. Теперь мы ищем следующую волну лидеров – проекты, готовые занять новые рынки и укреплять экономический суверенитет страны в мире!", – подчеркнула Марина Монгуш, президент АНО "Креативная экономика".

С 20 ноября по 24 ноября 2025 года будут определены финалисты премии. Далее лауреатов определит почетное жюри, в состав которого войдут более 30 экспертов – представители власти, лидеры и практики креативных индустрий. Победители получат символичный трофей – статуэтку в форме семечки, разработанную студентами Академии Штиглица, которая олицетворяет непрерывный творческий рост и символ креативности.

Церемония награждения состоится 1 декабря 2025 года в концертном зале "Зарядье" – в уникальной творческой и архитектурной среде.

Премия учреждена АНО "Креативная экономика" в 2021 году при поддержке Администрации президента Российской Федерации.