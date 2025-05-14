Стартовал прием заявок для участия в творческом слете "Лучшие из лучших"

Оргкомитет ежегодной премии "Моя марка" и "Марка № 1 в России" объявил о старте приема заявок для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших".

В конкурсе могут принять участие творческие коллективы России по направлениям: хореография, вокал, музыкальный театр, художественное чтение.

Слет "Лучшие из лучших" призван объединить детские творческие коллективы России на главной концертной площадке страны – сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Сроки подачи заявок – с 15 мая по 15 июня 2025 года. Награждение и выступление победителей пройдет 5 сентября 2025 года на сцене ГКД в рамках вручения премии "Моя Марка" в одном из номеров программы

В 2025 году в России отмечаются значимые юбилейные даты – 130 лет со дня рождения Сергея Есенина и 100-летие памяти. В целях сохранения и популяризации творчества, организаторы слета предлагают коллективам включить в программу выступления с использованием поэтического наследия выдающегося русского писателя.



