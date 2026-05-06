Сорняк и аристократ: как мультфильм «Цветаны» с героями Павла Майкова и Николая Баскова покорил Канны

Международный анимационный проект "Цветаны", представленный российскими продюсерами на Каннском кинорынке, вызвал ажиотаж среди профессионалов индустрии. Трейлер полнометражного музыкального фильма вызвал восторженную реакцию зарубежных покупателей из Европы, Америки и Азии. На сегодняшний день предложения о покупке мюзикла поступили от 16 стран, в числе которых: Франция, Италия, США, Испания, Турция, Великобритания, Мексика, Болгария, Финляндия, Венгрия, Чили, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Швеция, Чехия.

Один из дистрибьюторов не смог сдержать эмоций после просмотра и воскликнул: "I love these guys!". Эта реакция как нельзя лучше отразила общее настроение публики – история оказалась одинаково понятной, смешной и трогательной для представителей самых разных культур.

Почему это сработало?

Главное преимущество ленты, отмеченное дистрибьюторами, – универсальность сюжета. "Цветаны" представляют собой классический роуд-муви с элементами приключенческой комедии.

В центре сюжета – путешествие двух совершенно разных по характеру и социальному положению попутчиков: дворового одуванчика Бориса и элитной орхидеи Арманда. Их вынужденное совместное приключение становится основой для ярких комических ситуаций. Контраст между "цветочной элитой" и "простым сорняком" делает историю одновременно смешной и трогательной для любого возраста.





Кастинг и прототипы героев

Особый интерес профессионалов вызвало визуальное решение персонажей. Создатели раскрыли секрет: образ одуванчика Бориса был полностью срисован с известного российского актера Павла Майкова. А пластика и харизма элитной орхидеи Арманда – с певца Николая Баскова.

Роль одуванчика Бориса озвучил сам Павел Майков. Более того, Майков выступил не только как актер, но и как автор всех песен для проекта. Роль орхидеи Арманда озвучил Николай Басков.

Комментарий актера Павла Майкова:

"Когда мне сказали, что меня "срисуют" в одуванчик, я сначала подумал: почему не в дуб? Но потом увидел Бориса – этот его взгляд с прищуром, его легкую небрежность и громкий голос. Я узнал себя! (Смеется.) Вообще, это самый честный образ за всю мою карьеру: простой, жизнерадостный, немного хулиганистый, но очень душевный. А писать песни для него было в кайф – это сплошная импровизация, как и мой Борис. Кстати, с Басковым на записи мы не виделись, но слышал, что орхидея получилась жутко элегантной. Надеюсь, наш тандем "сорняка и аристократа" заставит зрителей от мала до велика улыбаться так же, как тех дистрибьюторов в Каннах".





Мнение продюсера

"Мы намеренно ушли от привязки к конкретной культуре. "Цветаны" – это общечеловеческая история про дружбу, преодоление предрассудков и путь к себе. Трейлер показал, что аудитория из разных стран одинаково смеется над одними и теми же сценами. По факту: заявки на покупку пришли из 16 стран. В большинстве стран – по несколько дистрибьюторов, условия разные. Мы сейчас выбираем лучшие", – прокомментировал продюсер Игорь Задорин.





Статус проекта

Сейчас фильм находится в завершающей стадии производства. Показ на Marché du Film уже привел к первым успешным переговорам с зарубежными дистрибьюторами. Фильм ориентирован на семейную аудиторию и зрителей всех возрастов.

Справка

Игорь Задорин – продюсер, выпускник экономического факультета Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).

Его путь в кино начался с фильма "Двое" (2004), который принёс создателям Гран-при "Кинотавра", множество других наград и участие более чем в 50 международных фестивалях – в Каннах, Голливуде, Монреале, Турине, Сеуле и других.

Следующая картина, "Человек безвозвратный" (2006), была отобрана в конкурс престижного Роттердамского кинофестиваля, участвовала ещё в 30 смотрах по всему миру и получила приз Французского синдиката кинокритиков (SFCC). Фильм успешно вышел в российский прокат и на федеральные телеканалы.

Лента "Цветок дьявола" (2010) также состоялась как масштабный кинотеатральный проект и была показана на центральных ТВ-каналах.

В 2015 году Задорин обратился к анимации, выпустив сериал "Защитники". Премьера состоялась на детских телеканалах, а 1 июня 2016 года проект вышел в широкий кинотеатральный прокат.

Фильм "Мальчик и робот" (2025) уже принял участие в конкурсной программе фестиваля "Зимний" и в настоящее время готовится к путешествию по российским и международным кинофестивалям.

Прямо сейчас продюсер завершает работу над полнометражным анимационным мюзиклом "Цветаны" – именно его трейлер вызвал живой отклик на Каннском кинорынке.

Zadorin Studio – продюсерская и анимационная компания, известная по сериалу "Защитники" и фильму "Мальчик и Робот". В портфолио студии – как телевизионные проекты, так и полный метр. На финальной стадии производства – анимационный фильм "Цветаны". Ещё две картины находятся на стадии разработки.



