Опубликована программа "Российской креативной недели" – ключевого события в сфере креативной экономики

"Российская креативная неделя" – это новая повестка и тренды на несколько лет вперед для всей креативной отрасли страны. В фокусе внимания – три стратегических направления: ценностно ориентированная экономика – 2035, пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роль творческого человека в формировании новых экономических моделей. В структурных блоках по каждому вектору предметом внимания участников станут законодательные инициативы, управленческие модели, инвестиционные инструменты, новая этика лидерства и трансформация профессий.

Главным событием станет пленарное заседание "Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России", которое пройдет 25 сентября на площадке "Визионеры" Национального центра "Россия". Участники обсудят стратегию развития креативной экономики, основанной на традиционных ценностях, многополярности и инновационном подходе. Особое внимание уделят роли креативных индустрий в формировании нового качества жизни, раскрытию потенциала регионов и созданию направлений развития гармоничного общества будущего.

Структура трехдневной деловой программы Форума акцентирует внимание на ключевых темах креативной экономики. При этом каждый трек будет открываться собственной пленарной сессией.

Первый тематический вектор – "Ценностно ориентированная экономика и ее будущее – 2035" – посвящен роли государства в формировании устойчивых связей, развитию международного сотрудничества в креативных индустриях, механизмам поддержки. Это направление будет особенно полезным для представителей органов власти, бизнеса и экспертов, заинтересованных в эффективном взаимодействии между креативным и производственным секторами, а также в использовании цифровых технологий для модернизации отраслей. Главные вопросы будут рассмотрены на пленарной сессии "Развитая креативная экономика – основа достижения национальных целей России".

В рамках других мероприятий блока участники будут говорить о комплексном продюсировании регионов, ценностно ориентированных подходах в региональных стратегиях, развитии креативной экономики для стран ШОС, БРИКС и СНГ. Также обсудят глобальную роль дизайна как одного из элементов конкурентоспособности государства, а ценностно ориентированный контент рассмотрят как перспективную нишу для деятельности управленцев.

Второй блок Форума – "Пространственное развитие страны и регионов для экономики нового типа" – посвящен изменениям в архитектуре, общественных пространствах, транспортной сфере, инфраструктуре и кадровом обеспечении в условиях роста креативной экономики. Участники мероприятий – представители региональной власти и бизнеса, эксперты в области урбанистики, архитектуры и других направлений – поднимут вопросы трансформации промышленных городов, перспективах малых населенных пунктов, обновления сельских территорий с помощью креативных индустрий, а также новых моделей управления и развития регионов.

Ключевым событием станет пленарная сессия "Новые методы развития территорий и городов в эпоху креативной экономики".

Третий тематический вектор деловой программы – "Творческий человек как основа экономики будущего". В фокусе дискуссий – современные подходы к детскому и семейному контенту, эволюция профессии инфлюенсера в цифровых медиа, влияние музыки на мировосприятие молодежи и другие вопросы. Главное событие – пленарная сессия "Образование для человека в эпоху ИИ: потенциал для развития креативной экономики будущего".

Особое место в программе занимает День креативного предпринимательства – интересное и важное событие для активных, мобильных и талантливых людей, чьи идеи, технологии, культура и эстетика способны повлиять на жизнь современного города, региона и страны в целом.

"Российская креативная неделя" – уникальная визионерская площадка, где проектируются направления креативных индустрий. Мы с самого начала транслируем актуальные вопросы и предлагаем эффективные решения для власти и бизнеса. Сегодня эта работа идет на принципиально новом уровне – с большим фокусом на ценностях и возможностях для всех талантливых людей. Деловая программа отвечает запросам разных групп участников. Мы уверены, что она принесет им реальную пользу, а стратегически будет способствовать активной динамике роста экономики впечатлений, когда креативный бизнес создает продукты с высокой маржинальностью, а доля сектора достигает и даже превышает 6% от ВВП страны. За цифрами – благополучие миллионов людей и более прочная связь с ценностями, основанными на историческом наследии и традициях России", – отмечает президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш.

В числе приглашенных спикеров Форума – заместители Председателя Правительства России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр культуры РФ Ольга Любимова. Также запланированы выступления основателя Wildberries, главы ООО "РВБ" Татьяны Ким, генерального директора VK Владимира Кириенко, заместителя генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Тинатин Канделаки, дизайнера, блогера, основателя собственной дизайн-студии Артемия Лебедева, ректора Московской школы управления "Сколково" Александра Кима.