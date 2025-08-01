"КАРОакция": дольше прокат — ниже цена!

Сеть кинотеатров "КАРО" объявляет о старте "КАРОакции". C июля 2025 года зрители в кинотеатрах сети по всей стране смогут посмотреть еще больше фильмов по приятной цене. Специальная стоимость распространяется на фильмы, которые зарекомендовали себя в долгом прокате, и на альтернативные релизы.

Главное

Стоимость билетов в рамках предложения составит от 150 до 450 рублей, в зависимости от времени сеанса, кинотеатра и региона. Список фильмов в разделе КАРОакция на сайте и в приложении будет обновляться еженедельно. Билеты можно приобрести как онлайн – на сайте и в приложении, так и прямо в кинотеатре перед сеансом.

В чем выгода?

"КАРОакция" делает традицию походов в кино доступнее и предлагает посещать сеансы еще чаще и быть в курсе актуальных релизов, о которых говорят все.

"Уже сейчас с большой скидкой можно посмотреть хиты проката и фильмы, ставшие классикой! Большой выбор из жанров и направлений позволит киноманам составить свой шорт-лист на неделю и получить удовольствие от просмотра именно на большом экране без удара по кошельку. Сейчас в этом списке свежая комедия "Нейробатя", комедийный экшн с Ребел Уилсон "Шпионская свадьба", фестивальный боди-хоррор "Гадкая сестра", акулий триллер "Хищные твари", южнокорейские фильмы "Призрачный дом" и "Иллюзия контроля", романтика вне времени "Питер FM" и еще десятки классных тайтлов. Новая неделя – новая подборка!" – поделилась вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "КАРО" Ольга Проскурякова.

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